HP OmniBook X 14 je lagan laptop s novim Snapdragon X Elite procesorom i ogromnom autonomijom

SPECIFIKACIJE – HP OmniBook X 14 Ekran 14” / 2240 x 1400 / IPS / 60 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 (12 jezgri, 3,4 GHz) Grafička kartica Qualcomm Adreno GPU Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (2x2), Bluetooth 5.4 Konektori 2 x USB Type C ( Power delivery, Display Port 2.1)

1 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,34 kg Dimenzije 312,9 × 223,5 × 14,47 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 3 godine Cijena 1.485,00 eura

Apple je prije par godina svojim M čipovima baziranima na ARM arhitekturi napravio pomutnju na tržištu prijenosnih računala. Nakon početnih problema s kompatibilnošću aplikacija, u prvi plan su iskočile odlične performanse i vrlo dugo trajanje baterije čak i uz ozbiljan rad na prijenosnicima. Windows svijet i dalje se vrti oko Intel i AMD klasičnih procesora, no dolaskom generacije Qualcomm Snapdragon X Elite procesora situacija se očito počela mijenjati, pa je svoj ultraprijenosni uređaj na novoj platformi predstavio i HP u vidu OmniBook X 14 laptopa.

OmniBook X 14 ima klasičan HP dizajn, metalno kućište i fura se na minimalizam

Ovaj laptop dolazi u dvije varijante boje marketinški nazvane Ceramic white i Meteor silver. Obje varijante nude minimalistički dizajn, metalno aluminijsko kućište gdje je na poklopcu ekrana stilizirani logo proizvođača, dok je odmorište za dlanove bez ikakvih dodatnih detalja povrh tipkovnice i touchpada. Laptop prati moderne trendove pa ima tanke rubove oko ekrana, a i ukupno se radi o izuzetno kompaktnom modelu mase 1,3 kilograma.

Prava zvijezda ovog prijenosnika je novi procesor Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 koji ima 12 jezgri i maksimalni radni takt od 3,4 GHz. Treba napomenuti da je to ujedno i najslabiji procesor u Elite ponudi te ne donosi opciju dual core boost i ima niži maksimalni radni takt od najjačih X1E-00-1DE i X1E-84-100. Ovaj procesor dolazi s Adreno integriranom grafičkom karticom koja ima 3,8 TFLOPS-a. Ono što je komparativna prednost ovog modela je integrirani čip za procesiranje videa i fotografija, pa će proizvođači moći ugraditi bolje kamere i ukupan doživljaj na video pozivima bi trebao biti značajno bolji. Procesor također dolazi s NPU jedinicom Qualcomm Hexagon i upravo je naglasak na AI mogućnostima koje bi trebale biti prožete kroz sustav u aplikacijama Windows kamera, bojanje, instantnom prevođenju i drugima, a tu je i dedicirana tipka za Copilot. AI mogućnosti na stranu, ovaj laptop ima usporedive performanse s X86 i Apple konkurencijom, a najviše dolazi do izražaja s ogromnom autonomijom baterije, pa je na jednom punjenju moguće doseći i do 30 sati rada.

Laptop ima IPS panel sa 60 Hz i 300 cd/m2 svjetlinom te pokriva 100% sRGB spektra

Uređaj dolazi s 14'' ekranom rezolucije 2240 x 1400 piksela, a redi se o IPS panelu svjetline 300 cd/m2 i 100% pokrivenosti sRGB raspona. Ovaj dodirni ekran ima stopu osvježavanja od 60 Hz, ali se ističe višom rezolucijom. Iznad ekrana nalazi se vrlo sposobna 5 megapikselna kamera s IR senzorom za prepoznavanje lica. Qualcomm je u čipset ugradio napredne mrežne standarde pa laptop podržav Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Dva USB C i jedan USB A port te 3,5 mm utor za slušalice jedina su dostupna sučelja na ovom kompaktnom i laganom laptopu

HP OmniBook X 14 dolazi s dva USB C i jednim USB A portom, pri čemu C varijante podržavaju power delivery i DisplayPort konekciju. Tu je još 3,5 mm audio utor. HP se pohvalio korištenjem 50% recikliranog aluminija i 50% reciklirane plastike za tipke na pozadinski osvijetljenoj tipkovnici, kojoj bi se dalo zamjeriti stisnute tipke za smjer. Ispod nje se nalazi prostrani touchpad bez fizičkih tipki.