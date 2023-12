HP Pavilion Plus 14 je pristupačnija verzija ultrabook laptopa s OLED ekranom i metalnim kućištem

Pavilion Plus 14 dolazi s 13. generacijom Intel Core procesora, OLED ekranom, metalnim kućištem i relativno malom masom. Radi se o uređaju koji napada ultrabook kategoriju, ali dolazi s nižom cijenom

SPECIFIKACIJE – HP Pavilion Plus 14 Ekran 14” / 2880x1800 /OLED/ 90 Hz Procesor Intel Core i7-13700H (6P, 8E / 20T) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB DDR4 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2),Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

2x USB Type C (Power delivery, Display Port 1.4)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,4 kg Dimenzije 313,5 × 224,2 × 18,4 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 1 godina Cijena 1.143,00 eura

HP Pavilion Plus 14 je jedna od novijih serija, a ovogodišnji modeli oslanjaju se na Intelovu 13. generaciju Core procesora (postoje i AMD varijante), kvalitetnu izradu i OLED ekran (postoje i opcije s IPS panelima). Sve to zapakirano je u skoro ultrabook segment s malom masom i u odnosu na neke premium modele vrlo pristupačnom cijenom.

HP Pavilion Plus 14 ima aluminijsko kućište i minimalistički pristup dizajnu

Počnimo od izgleda. Laptop ima minimalistički dizajn te na srebrnom poklopcu ekrana stoji samo logo proizvođača, a sličan je pristup i kada otklopite ekran. Odmorište za dlanove kao i ostatak kućišta napravljeno je od aluminija i osim imena branda Pavilion ima Bang & Olufsen logo koji dugo prati HP laptope. Ono po čemu se dizajnom ne uklapa u ultrabook premium klasu su nešto deblji rubovi ispod i iznad ekrana, pri čemu je gornja traka donekle opravdana zbog vrlo sposobne 5 megapikselne video kamere koja ima i podršku za Windows Hello logiranje pomoću biometrije.

Glavna prednost Paviliona Plus 14 je OLED ekran koji ima visoku svjetlinu, kontrast i jako dobar prikaz crne. Radi se o ekranu rezolucije 2880x1800 piksela i s frekvencijom osvježavanja od 90 Hz

Možda najimpresivnija stavka laptopa je OLED ekran rezolucije 2880x1800 piksela i omjera stranica 16:10. Uz svjetlinu od 400 cd/m2 ekran donosi poznate prednosti OLED tehnologije kao što je izniman prikaz crne te živopisne boje. Pavilion Plus 14 ima ekran koji pokriva 100% DCI-P3 spektra te ima osvježavanje ekrana od 90 Hz. Tu je i HDR500 certifikat što znači da ćete kod prikaza HDR sadržaja moći postići još višu svjetlinu. U raznim konfiguracijama moguće je dobiti i IPS panel koji dolazi s nešto nižom rezolucijom od 2240 x 1400 piksela te nižom svjetlinom.

Nije samo ekran razlika u pojedinim novim modelima. Osim ovog laptopa koji dolazi s Intel Core i7-13700H moguće je nabaviti model s Core i5-13500H i s manjim SSD-om čime će cijena ići ispod 1000 eura. Ovaj konkretan uređaj košta na našem tržištu trenutačno 1143 eura. Njegov Core i7 ima šest Performance i osam Efficiency jezgri te će biti i više nego dovoljan s maksimalnim taktom od 5 GHz odraditi sve potrebne zadatke.

Pavilion Plus 14 dolazi s integriranom grafičkom karticom, pa s Intel Iris Xe ili AMD integrušom (kod AMD modela) ne možete očekivati igranje novih igara, ali sve ostalo kao što je posao, multimedija i lagani casual gaming je moguć. Prijenosnik dolazi sa 16 GB radne memorije i brzim terabajtnim SSD-om.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica sa sivim tipkama na srebrnoj podlozi ima velike ugodno razmaknute tipke i dedicirane tipke za Home, End, Page Up i Page Down. Nažalost, tipke za smjer su stiješnjene pa su tipke za gore i dolje zajedno visine jedne od tipki s bilo koje strane. Touchpad je izrazito prostran i zauzima gotovo sav dostupan prostor, izveden je u jednom komadu bez posebno izdvojenih tipki.

Od mnoštva sučelja vrijedi izdvojiti dva USB-C porta koji podržavaju power delivery i DisplayPort. Tu su još HDMI te dva USB tipa A te 3,5 mm utor za slušalice

Što se tiče sučelja, laptop dolazi s HDMI, dva USB C porta koji podržavaju power delivery i DisplayPort 1.4 konekciju. Tu su još dva USB-a tipa A te 3,5 mm utor za slušalice. Stereo zvučnike je HP smjestio na donju stranu kućišta što nije idealno. HP Pavilion Plus 14 ima vrlo dobro trajanje baterije i možete očekivati iznad 9 sati rada na ovom prijenosniku, dok s AMD konfiguracijom to ide još par sati gore.

Ukupno se radi o zanimljivom laptopu koji s masom od 1,4 kg nije baš u gabaritima ultrabooka, ali ozbiljno na njih kuca. Ako se tome doda aluminijsko kućište i OLED ekran te relativno pristupačna cijena, jasno je da se Pavilion Plus 14 postavlja kao jefitnija varijanta premium ultraprijenosnim laptopima.