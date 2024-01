Huawei MateBook D 16 fura se na dizajn i 13. generaciju Intelovih Core procesora sve do i9 modela

SPECIFIKACIJE – Huawei MateBook D 16 Ekran 16'” / 1920x1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core i9 13900H (6P, 8 E/20 Threads) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Konektori 1 × HDMI

1 x USB 3.2 Type C (power delivery, DP 1.4)

1 × USB 3.2 Type A

1 x USB 2.0

3,5 mm audio Masa 1,68 kg Dimenzije 356,7 x 248,7 x 17 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 1.399,00 eura

Huawei se godinama pokušava nametnuti kao ravnopravni takmac u laptop svijetu. I dok su uređaji koje prošlih generacija isporučuje kvalitetom na razini, teško se probiti u svijet kojim dominiraju igrači originalno okrenuti prijenosnim računalima. S Huawei MateBook D 16 za 2024. godinu proizvođač je ponudio neke prokušane detalje, a dojma smo da je malo nedostajalo da se doista istakne. Dugo trajanje baterije, snažan procesor i kvaliteta izrade glavne su prednosti ove serije.

Tanak i lagan, Huawei MateBook D 16 dolazi s minimalističkim dizajnom i metalnim kućištem

MateBook D 16 dolazi s aluminijskim kućištem i u dvije nijanse sive, pa je moguće naći Futuristic Gray ili Mystic Silver inačice, pri čemu obje pomalo podsjećaju na MacBook Pro, a i u samom imenu je Huwaei namjerno se poigrao sličnostima. Osim što ima čisti minimalistički dizajn, ovaj se model ističe masom od samo 1,68 kg što je za veličinu ekrana od 16'' jako dobar rezultat. Novitet u odnosu na prošlu generaciju je uz manju masu i tanji profil od 17 mm te nova šarka koja drži ekran, a koja ima mogućnost otvaranja za 180 stupnjeva. Rubovi oko ekrana su tanki, a Huawei je na vrhu dodao malo izbočenje u koje je smještena ne osobito impresivna 720p web kamera.

Drugi snažan adut za MateBook D 16 je IPS ekran koji ima omjer ekrana prema tijelu od 90% i ovako tanki rubovi doprinijeli su manjim ukupnim gabaritima. Radi se o ekranu s omjerom stranica 16:10, ali ne pretjerano visokoj rezoluciji od 1920x1200 piksela. Sa svjetlinom od 300 cd/m2 moći ćete ugodno raditi, a panel pokriva i 100% sRGB spektra pa se kvaliteti slike teško može prigovoritil, iako ima mjesta za napredak osobito u području rezolucije.

Laptop ima 16'' IPS ekran s kvalitetnim prikazom boja, ali i samo 1920x1200 rezolucijom te 60 Hz

Ispod dizajnerski privlačnog kućišta za performanse se brine 13. generacija Intel Core procesora. Najjači model dolazi s vrlo jakim Core i9 13900H koji ima šest Perfromance i 8 Efficiency jezgri, no problem je ograničenje u vidu TDP-a od 40 W i to u tzv. Performance načinu rada, dok je u Balanced modu to na 35 W. Stoga više smisla ima uzeti model s Core i7-13700H jer će cijena biti niža, a performanse približne. Uz jaki procesor koji dolazi s integriranom Intel Iris Xe grafičkom karticom, tu su još 16 Gb radne memorije i terabajtni SSD. Ukupno se radi o vrlo dobrim specifikacijama koje će poslužiti za cjelodnevni rad, gledanje multimedije ili druge opcije korištenja. S ovom grafičkom doduše nećete moći ozbiljnije se igrati.

Neobična je odluka Huaweia u dijelu sučelja, pa uz jedan HDMI 1.4 koji na 4k rezoluciju može isporučiti samo 30 FPS-a, laptop dolazi s jednim USB-C sučeljem koje ima power delivery i DisplayPort funkcionalnost. Tu je još jedan USB 3.2 tipa A i jedan prastari USB 2.0 te utor za slušalice. Čudi odluka za stariji standard HDMI-a, ako znamo da je u dvije generacije starijem modelu MateBook dolazio s verzijom 2.0.

Nova serija može se otvoriti do 180 stupnjeva

Pozadinski osvjetljena tipkovnica dolazi s numeričkim dijelom i hodom tipki od 1,5 mm. Ispod nje se nalazi vrlo prostrani touchpad bez fizičkih tipki. Baterija kapaciteta 70 Wh osigurat će više od 11 sati rada, što znači da laptop s velikim ekranom možete navlačiti sa sobom po cijeli dan. Kod Huawei modela dodatno možete profitirati ako imate i njihov mobitel, pa putem SuperHuba dobivate opciju brzog dijeljenja teksta, slika ili datoteka. Trenutačno prijenosnik još nije stigao na domaće tržišta, a cijena vani mu je oko 1399 eura, dok stariji model s i5 procesorom 12. generacije kod nas košta 1029 eura.