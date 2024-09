I poznati Dell XPS 13 ultraprijenosnik prešao je na ARM procesore

Prvi Dell XPS stigao je na tržište sad već davne 2012. godine i u svakoj novoj generaciji trudio se ponuditi premium dizajn, ultraprenosivost i dobre specifikacije. I dok se XPS serija razgranala do 16 inčnih modela, ovaj najmanji predstavnik u novoj je generaciji s x86 arhitekture prešao na Qualcommove ARM procesore. Laptop je to koji je prvi smanjio okvir oko ekrana i tako dodatno dobio na manjim dimenzijama, a sada se pridružio brojnim proizvođačima Windows uređaja koji su poput konkurentnog Applea zagazili u ARM čipsete.

Čist dizajn, male dimenzije i metalno kućište prepoznatljivi su za XPS 13 seriju

Dizajnerski je ovo klasični IPS s čvrstom metalnom unibody izvedbom i bez suvišnih detalja na poklopcu ekrana i na odmorištu za dlanove. Prepoznatljivo tanki okviri oko ekrana su zadržani kao i ukupno male dimenzije te masa od 1,19 kilograma koji ga čine vrlo prenosivim uređajem. Sam ekran nudi se u više dostupnih varijanti.

Dell XPS 13 9345 dolazi ili s visokokvalitetnim IPS panelom sa svjetlinom od 500 cd/2 i 120 Hz ili skupljim OLED-om više rezolucije

Ekran dijagonale 13,4 inča dolazi u IPS jeftininoj verziji kao kod ovog modela koja nudi Full HD rezoluciju i visoku svjetlinu od 500 cd/m2. Ističe se kvalitetnim prikazom boja, dobrom vidljivosti iz kutova i stopom osvježavanja od 120 Hz. Osim ovog ekrana, moguće je pronaći XPS 13 9345 sa specifikacijama slabijim IPS-om ili OLED ekranom više rezolucije od 2880 x 1800 piksela koji najviše podiže cijenu sustava. Inače, ovaj model još nije sletio u domaće trgovine, a za usporedbu XPS 13 s Intelovom arhitekturom i sličnim specifikacijama ima cijenu od 2631 eura.

Glavna promjena dogodila se upravo na polju procesora, gdje je Intelovu arhitekturu Dell zamijenio s Qualcomm čipsetom. Ovaj laptop pokreće Snapdragon X Elite X1E-80-100 koji ima 12 jezgri i maksimalnom boost frekvencijom od 4 GHz. Ima integriranu Adreno grafičku karticu i omogućuje dovoljno snage za office, svakodnevne aplikacije, multimediju i lagani casual gaming. Zahtjevnije igre ili ozbiljnije produktivne aplikacije nisu snaga ovog modela. Uz Qualcommov procesor, laptop dolazi s 32 GB radne memorije i terabajtnim SSD-om, no to je također podložno promjenama.

Ono u čemu XPS oskudijeva su sučelja, pa sa svake strane ima samo po jedan USB C

Tipkovnica nije klasična chicklet, već su tipke spojene i imaju plitki hod, a možemo zamjeriti stisnute tipke za smjer. Gornji red tipki je dodirni, a većini će biti potrebno navikavanje na „nevidljivi“ odnosno u odmorište za ruke uklopljeni touchpad. Dell je u velikom dijelu izbacio dostupna sučelja, i novi XPS 13 dolazi s dva USB C porta koji oba mogu poslužiti za punjenje uređaja, ali i kao power delivery točke te imaju DisplayPort funkcionalnost. Dell je ugradio sustav četiri zvučnika koji uključuju stereo zvučnike i subwoofer, no iz ovako tankog kućišta ne možete očekivati previše. Laptop dolazi s podrškom za Wi-Fi 7 te Bluetooth 5.4, a web kamera iznad ekrana od 1080p ima IR senzor za login u Windows Hello.

Ukupno se radi o ultraprijenosnom laptopu koji se izgledom uklapa u tradiciju serije, a velik zaokret čini u području procesora. Također čudi izbacivanje gotovo svih sučelja što nekim korisnicima može stvoriti velike probleme. Trajanje baterije ide preko 14 sati što je dovoljno i za najzahtjevniji radni dan, no i malo ispod onoga što nude neki konkurenti u ovom premium ultraprijenosnom segmentu.