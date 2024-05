Lenovo IdeaPad Slim 3i je tanak i relativno lagan početni laptop za ispod 400 eura

Ideapad Slim 3 došao je do svoje osme generacije i spaja koncepte tanjeg profila iz viših kategorija i pristupačnosti Ideapad brenda. Ovaj model s Core i3 1315U može se naći za ispod 400 eura

SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 Ekran 15,6'” / 1920 x 1080 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core i3 1315U (2P, 4E / 8 Threads) Grafička kartica Intel UD Graphics Memorija 8 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Konektori 1 × HDMI 1.4

1 × USB Type C (power delivery, DP)

2 × USB A

3,5-mm audio

Čitač SD kartica Masa 1,43 kg Dimenzije 313 x 219.3 x 17.99 mm Operacijski sustav Free DOS Jamstvo 2 godine Cijena 399,00 eura

Iako se u predstavljanjima najčešće zanesemo high-end ili malo jačim uređajima, ne znači da zaobilazimo početne serije prijenosnih računala. Jedna takva koja je već dugo poznata korisnicima je Lenovo IdeaPad koja je u svojoj Slim 3 varijanti stigla već do osme generacije. Lenovo je ponudio Intelove i AMD konfiguracije za ovaj uređaj, a ulazni model s Intelovim i3 procesorom 13. generacije može se na našem tržištu naći za ispod 400 eura.

Lenovo Ideapad Slim 3i u svojoj osmoj generaciji donosi minimalistički i pomalo generički dizajn te plastično kućište u tri dostupne boje

Kako mu ime kaže, Slim je nastoji ponuditi tanji dizajn i za 15,6'' inčni model debljina od 17,9 milimetara donekle opravdava ime. Uz to je Lenovo ponudio uređaj s masom od 1,6 kilograma što je vrlo prenosivo, pogotovo za tu dijagonalu ekrana. Radi se o modelu s plastičnim kućištem i minimalističkim, pomalo generičkim dizajnom, a nudi se u tri boje: Artic Grey, Abyss Blue i Frost Blue. Ekran ima tanke rubove s desne i lijeve strane dok je gornja stana s nešto debljim okvirom i još uz to ima ispupčenje za samo 720p web kameru, koja nema podršku za Windows Hello logiranje.

Hardverski, okosnica ove serije su Intelovi procesori 13. generacije pri čemu je najslabiji upravo ovaj Core i3 1315U koji nudi dvije jače i četiri učinkovitije jezgre, te će dobro poslužiti za uredske aplikacije, web preglednike i multimediju. Zajedno s Intel UHD Graphics integriranom karticom, zahtjevnije aplikacije poput onih za obradu videa ili igranje igara nisu realistične, barem ne u onom punom značenju. Osim Core i3, u ponudi su procesori sve do najjačeg Core i7-1355U, no već je i5 preko 800 eura, a i7 možete očekivati i preko 1000. Laptop dolazi s 8 ili 16 GB radne memorije i terabajtnim diskom.

Laptop ima IPS ekran solidnih specifikacija

Ekran je Full HD rezolucije klasičnog omjera 16:9 i svjetline od 300 cd/m2. Radi se o IPS panelu, iako je Lenovo na svojim stranicama kao mogući izbor naveo i TN panel koji ima nešto nižu svjetlinu. Ne radi se o high-end ekranima, no i dalje svakako odaberite IPS ako je moguće.

Što se tiče priključaka, Lenovo tu nije štedio pa se sa strana mogu naći HDMI, USB-C te dva USB A sučelja, čitač SD kartica i 3,5 mm utor za slušalice. Dobre su i mrežne karakteristike, pa laptop podržava Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0 standarde. Od ovog modela možete očekivati oko 12 sati trajanja baterije koja ima 47Wh i podržava brzo punjenje gdje ćete za 15 minuta na punjaču dobiti dva sata za rad. Stereo zvučnici su smješteni s prednje strane, a tu su i dva mikrofona u nizu za bolje videokonferencije.

Ideapad Slim 3i ima tipkovnicu s numeričkim dijelom i nešto manji touchpad

Tipkovnica dolazi i s numeričkim dijelom i osim što ima nešto stisnutije tipke za smjer, tipka za paljenje je ujedno i čitač otiska prsta. Touchpad je pomaknut ulijevo i nešto je manji u odnosu na trenutačne trendove. Ukupno se radi o početnoj seriji laptopa koja za pristupačnu cijenu nudi vrlo solidne specifikacije, uz jasno poneki ustupak da bi cijena ostala niska.