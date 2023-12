Novi prijenosnici Lenovo ThinkPad i IdeaPad s Intel Core Ultra procesorima spremni za AI iskustva

Uoči CES-a 2024, Lenovo je predstavio nova poslovna i potrošačka prijenosna računala dizajnirana za otključavanje novih AI iskustava i povećanje produktivnosti, kreativnosti i učinkovitosti. Novi Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-u-1 i IdeaPad Pro 5i su Intel Evo prijenosna računala koja pokreću novi Intel Core Ultra procesori i Windows 11 koji pružaju optimalnu energetsku učinkovitost, performanse i sveobuhvatna iskustva.

Namjenska podrška za ubrzavanje AI-a pomoći će korisnicima prihvatiti nova iskustva i poboljšati učinkovitost u radu i igri, uključujući mogućnosti koje pruža Copilot u sustavu Windows. Bilo za posao ili slobodno vrijeme, ova Lenovo prijenosna računala su među prvima koja pokreću AI PC revoluciju koja će iz temelja promijeniti način na koji ljudi stvaraju, surađuju i komuniciraju s osobnim računalima. Dizajnirani kako bi korisnicima ponudili najopsežnija PC iskustva dosad, Lenovo ThinkPad X1 i IdeaPad Pro 5i pomoći će korisnicima prihvatiti novu generaciju AI računalstva.

Spremni za sljedeći val poslovnog računalstva

Lenovo prijenosna računala s Intel Core Ultra procesorima spremna su za budućnost poslovnog računalstva. Imaju tri računalna procesora: CPU (središnja procesorska jedinica), GPU (grafička procesorska jedinica) i NPU (neuralna procesorska jedinica) koji mogu učinkovito i pametno obrađivati AI PC zadatke. Prebacivanje računalnih zadataka na NPU i/ili GPU poboljšava učinkovitost i izvedbu te omogućuje bolje upravljanje napajanjem. Korisnici mogu uživati u podržanim softverskim aplikacijama kao što su Zoom (za koji su ThinkPad X1 Carbon i Thinkpad X1 2-u-1 jedina certificirana prijenosna računala), Microsoft Teams, Studio Effects, Adobe Lightroom i još mnogo njih.

Karakteristike poput predviđanja teksta, zamućenja pozadine, prijepisa sastanaka i sažetaka e-pošte poboljšavaju produktivnost, dok alati za digitalni sadržaj povećavaju kreativnost bez utjecaja na ukupne performanse sustava. Uz Copilot u sustavu Windows stvari koje korisnici rade svaki dan su lakše, brže i jednostavnije. Nove značajke pomoći će u sažimanju web stranica, sastavljanju e-pošte, promjeni postavki i omogućavanju novih iskustava u aplikacijama uključujući Paint, Snipping Tool i druge. Lenovo transformira svoja računala i druge uređaje kako bi pružio personalizirana AI rješenja. Radeći zajedno sa strateškim partnerima, Lenovo ima zajedničku viziju predvođenja ovog transformativnog pomaka u osobnom računalstvu.

Dodatno, Lenovo je najavio proširenje svog portfelja hibridnog clouda, kojeg pokreće sljedeća generacija skalabilnih procesora Intel Xeon. Isporučuje novu platformu spremnu za AI s poboljšanim performansama, najnovijim akceleratorima i novim Lenovo profesionalnim uslugama za AI kao ključni sljedeći korak za omogućavanje hibridnog AI pristupa u javnim, privatnim i temeljnim modelima.

Pristupačnost i inkluzivnost

Lenovo Product Diversity Office nastoji integrirati inkluzivnost i povratne informacije od različitih korisničkih segmenata u ranoj fazi razvoja proizvoda. Ovo inkluzivno korisničko iskustvo uvijek je bilo ključni fokus za ThinkPad inovacije.

Taktilne oznake oduvijek su bile dio ThinkPad dizajna od 1992. kako bi pomogle slabovidnim korisnicima pri navigaciji tipkovnicom. U 2021. godini, Lenovo je putem svog Product Diversity Office uspostavio partnerstvo sa Governor Morehead školom za slijepe u Raleighu, Sjeverna Karolina u SAD-u, kako bi bolje razumio komunikaciju slabovidnih korisnika sa svojim osobnim računalima. Lenovo je prvi proizvođač prijenosnih računala koji je integrirao dodatne taktilne znakove koji povećavaju pristupačnost. Lenovo usklađuje ove promjene s Microsoftovim timom za pristupačnost dok radi na novim industrijskim standardima u dizajnu tipkovnice. Rezultati ove suradnje vidljivi su novim taktilnim oznakama na tipkovnici.

One uključuju:

Pojačavanje / stišavanje zvuka: Zvuk je ključan za korisnike oštećena vida. F2 i F3 će uključivati taktilne oznake, što će olakšati razlikovanje između pojačavanja i stišavanja.

Insert tipka: Insert i Delete tipke često se nalaze jedna do druge na tipkovnici i mogu dovesti do problema s gubitkom vremena i uništavanjem dokumenata. Korisnici su vrlo često brisali ili umetali sadržaj kada su htjeli učiniti suprotno. Taktilna oznaka na tipki Insert olakšat će razlikovanje između te dvije tipke.

Funkcijska tipka: Tipka Fn bitna je za pojedince koji koriste čitače zaslona. Smještena pokraj tipke CTRL i iste veličine kao tipka CTRL što često može biti izvor frustracije.

Tipka Enter: Iako se ovo čini očitim dodatkom, tipke Enter mogu varirati u veličini ovisno o tipkovnici i jeziku.

Produktivnost koju pokreće AI

Novi Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”), prvo je prijenosno računalo s Intel Evo Edition kojeg pokreću Intel Core Ultra procesori, koji osnažuju AI PC iskustvo uređaja pružajući bržu izradu fotografija pomoću AI-ja te uređivanje, brži izvoz videozapisa i brži multitasking zahvaljujući Intel AI-ju. To znači mogućnosti pretvaranja teksta u sliku, generativno AI stvaranje teksta i ubrzavanje radnih procesa uređivanja fotografija i videozapisa pružanjem kvalitetnijih pregleda i bržeg izvoza videozapisa. S ovim potpuno novim Intelovim procesorima i do NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU-a za prijenosna računala do 115 TDP-a, IdeaPad Pro 5i je obogaćen brzim, generativnim alatima za kreiranje temeljenim na umjetnoj inteligenciji. Vizualni prikazi su oštri i čisti na do 16:10 OLED 100 posto DCI-P3 120Hz zaslonu.

IdeaPad Pro 5i dolazi i s IR FHD kamerom s ToF senzorom i zatvaračem za privatnost koji podržava Windows Hello za brzu i sigurnu prijavu. Polimerna baterija od 84 WHr podržava Rapid Charge Express putem Thunderbolt 4 za brzo punjenje koje povećava produktivnost sesija kao i brži prijenos podataka, a proširivi SSD utor omogućuje još veću pohranu podataka od uključenog do 1TB PCIe M.2 SSD-a. Sva ova snaga dolazi sa samo 1,46 kg za varijantu od 14 inča i 1,95 kg za varijantu od 16 inča.

IdeaPad Pro 5i (16”) također ima registrirani EPEAT Gold i ENERGY STAR certifikat, ispunjavajući najviše kriterije zaštite okoliša u pogledu dugovječnosti proizvoda, kružnog dizajna i energetske učinkovitosti. Lenovo također nudi uslugu CO2 Offset Service za kompenzaciju procijenjene emisije ugljika uređaja.

