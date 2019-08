Lenovo najavio nove ThinkPade s Comet Lake procesorima

Lenovo je najavio nove prijenosnike iz serije ThinkPad. Riječ je o sedmoj generaciji ThinkPada X1 Carbon, četvrtoj generaciji ThinkPada Yoga X1 Yoga te o prijenosnicima ThinkPad X390, T490, L13 i L13 Yoga. Svima njima zajednička točka su Intelovi procesori desete generacije – Comet Lake.

Svaki od navedenih modela ima i neku svoju posebnost. Primjerice, ThinkPad X1 Carbon prva je je Lenovova komercijalna platforma koja je kompatibilna sa smjernicama Intelovog projekta Athena. Podsjetimo, da bi neki prijenosnik mogao nositi ovu prestižnu oznaku mora zadovoljiti određene uvjete – odmah po uključivanju mora biti spreman za rad, mora omogućiti dugotrajan rad sa samo jednim punjenjem baterije, a kada se pokaže potreba za punjačem u 30 minuta mora bateriju napuniti za iduća četiri sata korištenja i drugo.

Lenovo navodi kako su novi modeli izrađeni na temelju ključnih temeljnih načela ThinkPad serije, kako novi prijenosnici odgovaraju potrebama nove generacije poslovnih ljudi i njihovim dinamičnim radnim prostorima. Dodaju i kako ThinkPadi dolaze s vodećom zaštitom u industriji – ThinkShield, podrškom za LTE-A Wireless WAN i Wi-Fi 6, Dolby Audio sustavom i renomiranom tipkovnicom.

ThinkPad X1 Carbon

ThinkPad X1 Carbon stigao je do sedme generacije. Temelji se na desetoj generaciji Intelovih procesora iz serije Comet Lake i može biti opremljen s procesorima s do šest jezgri (do Core i7-10710U). Odlikuje se podrškom za 4K sadržaj, Wi-Fi 6 (Gig+), Thunderbolt 3 i omogućava dugotrajan rad, do 18 i pol sati. Zahvaljujući tehnologiji brzog punjenja – Rapid Charge u 60 minuta baterija prijenosnika će biti napunjena do 80% kapaciteta.

Nadalje, tu je i sustav zvučnika Dolby Atmos s dva visoko tonska i dva nisko tonska zvučnika, 14-inčni IPS zaslon FHD ili 4K razlučivosti (ovisno o modelu) te podrška za do 16 GB RAM-a i do 2 TB skladišnog prostora (PCIe SSD). X1 Carbon ima dva Thunderbolt 3 porta, dva USB 3.0 (Type-A) porta te po jedan priključak za slušalice (3,5mm) i HDMI (1.4) port. Za sigurnost tu je IR kamera s podrškom za Windows Hello.

Debljina prijenosnika je tek 14,9 milimetara, a početna masa oko 1 kilograma. U prodaju dolazi tijekom rujna po početnoj cijeni od 1.479 USD.

ThinkPad X1 Yoga

Po prvi put ThinkPad X1 Yoga dolazi s ojačanim aluminijskim kućištem (Iron Grey). Također je opremljen sa 14-inčnim zaslonom kao i X1 Carbon, no zbog šarke od 360 stupnjeva nešto je deblji (15,5 milimetara) i teži (oko 1,4 kilograma). Zahvaljujući šarci može se koristi i kao tablet.

Može biti opremljen s Intelovim procesorima s do šest jezgri (do Core i7-10710U) te zaslonima razlučivosti 1080p, 1140p i 4K. Zasloni su osjetljivi na dodir i s podrškom za digitalnu olovku (ThinkPad Pen Pro). Autonomija baterije je malčice manja (do 18,3 sati). Količina portova jednaka je modelu X1 Carbon. U prodaji će se naći u isto vrijeme kada i X1 Carbon, no s nešto većom početnom cijenom – od 1.609 USD.

ThinkPad T490

Ovaj model spada u domenu klasičnih prijenosnika sa zaslonima neosjetljivim na dodir. Kupci će moći odabrati između WQHD Dolby Vision zaslona (500 nita) i FHD zaslona (400 nita). Ponuda procesora ide sve do modela Core i7 (deseta generacija), no za razliku od X1 modela, u ponudi neće biti modeli sa šest jezgri.

Što se dobrog zvuka tiče, za njega je zadužen Dolby Audio Premium sustav koji uključuje dva visoko tonska zvučnika. Kako je riječ o prijenosniku za poslovne korisnike opremljen je još i sa dvostrukim mikrofonima velikog dometa kako bi doživljaj konferencijskih poziva bio što bolji.

Na jednom punjenju baterije ThinkPad T490 izdržat će do 15 sati rada, a do 80% napunjenosti stiže u samo 60 minuta zahvaljujući Rapid Charge tehnologiji brzog punjenja. Kao i kod modela X1 Carbon i X1 Yoga, prisutna je podrška za LTE-A i Wi-Fi 6 (Gig+) mreže.

Debljina ovog prijenosnika iznosi 17,9 milimetara, a masa oko 1,5 kilograma. U prodaju stiže tijekom listopada 2019. po početnoj cijeni od 1.129 USD.

ThinkPad X390

Riječ je o manjem bratu modela T490. Kao takav ima debljinu kućišta od 16,5 milimetara i masu od oko 1,3 kilograma. U ponudi će biti sa FHD zaslonima. Zahvaljujući tome, autonomija prijenosnika je do 16,8 sati. U službenoj dokumentaciji proizvođač ne navodi podršku za Wi-Fi 6, već samo za LTE-a mreže. U prodaju stiže također početkom listopada 2019. po početnoj cijeni od 1.019 USD.

ThinkPad L13

Lenovo je i ovaj prijenosnik opremio s desetom generacijom Intelovih procesora (do Core i7). Kupcima će biti na raspolaganju više različitih zaslona sa šarkom od 180 stupnjeva, uključujući i 300-nitni FHD IPS zaslon osjetljiv na dodir. Dva nisko tonska zvučnika te audio sustav Dolby Audio Premium pobrinut će se za kvalitetan zvuk.

Ovaj model s jednim punjenjem baterije osigurava autonomiju u trajanju do 14 sati. Budući da je podržana Rapid Charge tehnologija i kod ovog modela baterija će do 80% napunjenosti doći unutar sat vremena. Debljina uređaja iznosi 17,6 milimetara, a početna masa oko 1,4 kilograma. Prodaja je planirana za početka listopada 2019. po početnoj cijeni od 749 USD.

ThinkPad L13 Yoga

Poput običnog modela i ThinkPad L13 Yoga temelji se na desetoj generaciji Intelovih procesora (Comet Lake, do Core i7). Najveća razlika je u tome, što se model Yoga zbog posebnih šarki (360 stupnjeva) može lako pretvoriti iz prijenosnika u tablet. Shodno tomu dolazi sa zaslonom osjetljivim na dodir (300 nita i FHD). Nisko tonski zvučnici, kao i Dolby Audio Premium sustav dio su i ovog modela. Debljina prijenosnika je također 17,6 milimetara, no masa je nešto veća – oko 1,5 kilograma.

ThinkPad L13 Yoga ima najmanju autonomiju od svih gore navedenih modela – do 12 sati, no i to je dosta impresivan rezultat. Kada se uzme u obzir podrška za Rapid Charge tehnologiju koja će i njegovu bateriju u 60 minuta napuniti do 80% kapaciteta, kraća autonomija i ne dolazi toliko do izražaja. ThinkPad L13 Yoga u prodaju stiže početkom listopada po početnoj cijeni od 919 USD.