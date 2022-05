Lenovo predstavio nove, Legion i Legion Slim, gaming prijenosnike

Lenovo je predstavio novu generaciju gaming prijenosnih računala iz serija Legion i Legion Slim. Novi modeli dolaze pod nazivima Legion 7i i 7 te Legion Slim 7 i 7i. Prema proizvođaču riječ je o trenutno najmoćnijim (Legion 7i i 7) te najtanjim i najlakšim (Legion Slim 7 i 7i) 16-inčnim gaming prijenosnim računalima na svijetu. Nadalje, prijenosna računala odlikuje elegantan, moderan i nenametljiv sportski dizajn, poboljšana šarka te premium materijali poput aluminija i magnezija.

Prijenosnici su opremljeni s najnovijim hardverom – Intelovim ili AMD procesorima te Nvidijinom ili AMD-ovom grafikom. Modeli Legion 7i i Legion Slim 7i temelje se na Intelovim procesorima 12. generacije (do Core i9-12900HK/HX) dok je za modele Legion 7 i Legion Slim 7 Lenovo odabrao AMD-ove procesore (do Ryzen 9 6900HX). Svi navedeni modeli podržavaju DDR5 memoriju (4.800 MHz) i PCIe SSD uređaje četvrte generacije (do 2 TB).

Korisnici koji se odluče za prijenosnik pogonjen nekim od Intelovih procesora mogu izabrati između GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3070, RTX 3060 i RTX 3050 Ti grafičkih kartica, dok oni koji su se odlučili za AMD na raspolaganju imaju AMD Radeon RX6850M XT, RX6700M, RX6800S i RX6600S grafičke kartice.

Zasloni su kako smo već naveli 16-inčni, sa IPS panelima razlučivosti 2.560 x 1.600 točaka, brzine osvježavanja do 240 Hz i 16:10 omjerom stranica. Lenovo je za Legion Slim 7i je dodao i mogućnost konfiguriranja s Mini-LED zaslonom. Svi modeli opremljeni su sa Harmanovim zvučnicima (2 x 2W), web kamerama razlučivosti 720p ili 1080p s fizičkim zatvaračima leće, tipkovnicama s bijelim ili RGB osvjetljenjem, podrškom za Wi-Fi 6E te Windowsima 11 u Home ili Pro inačici. Baterije kapaciteta 71 Wht ili 99,99 Whr podržavaju tehnologiju brzog punjenja i do 70% kapaciteta stižu unutar 30 minuta.

Detaljnije informacije dostupne su na stranicama proizvođača. Tijekom lipnja na tržište stiže Legion Slim 7i po početnoj cijeni od 1.999 eura, a mjesec kasnije (srpanj 2022.) Legion Slim 7 i Legion 7 sa AMD procesorima po početnim cijenama od 1.899 i 2.599 eura. U srpnju će biti dostupan i Legion 7i s Intelovim procesorima čija će početna cijena biti 2.999 eura.