Lenovo ThinkPad X1 2-u-1 Gen 10 ima nove Lunar Lake procesore, bolju autonomiju i integrirani GPU

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad X1 2-u-1 GEN 10 Ekran 14'” / 2880x1800 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Ultra 7 258V (4 P, 4 LPE / 8T) Grafička kartica Intel Arc Graphics 140V Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel BE201 Wi-Fi 7, BT 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB 3.2 Type C (Thunderbolt 4, power delivery, DP 1.4)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,36 kg Dimenzije 312,8 x 217,7 x 18,3 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine

U mnoštvu Lenovo ThinkPad serija i modela, izazovno je pronaći upravo onaj koji najbolje odgovara vašim poslovnim potrebama. ThinkPad X1 poznata je serija po Carbon modelu, a u ovom slučaju model 2-u-1 spaja vrhunsku izradu, prepoznatljivu periferiju karakterističnu za ThinkPad te konvertibilni dizajn koji omogućuje više modova korištenja. U odnosu na prethodnu generaciju, ovaj model prebacio se na novije Lunar Lake Intelove Core Ultra procesore koji dolaze s energetski učinkovitijim radom te donose nešto jače grafičke performanse zahvaljujući boljoj integriranoj grafičkoj kartici.

Lenovo ThinkPad X1 2-u-1 ima sivu boju i metalno kućište

I dalje se radi o uređaju s kompaktnim dimenzijama i masom ispod 1,4 kilograma. Mat siva boja trebala bi na učinkovit način sakriti packe od korištenja, a cijelo kućište načinjeno je od aluminija, pa možete očekivati čvrst i otporan uređaj. ThinkPad logo na poklopcu ekrana i odmorištu za dlanove jedino je što uz crveni TrackPoint odvlači pažnju u minimalističkom pristupu dizajnu. Najveću razliku koju možete pronaći između više potencijalnih modela unutar nove serije odnosi se na ekrane.

Najjači ekran u ponudi desete generacije ove serije je 14'' OLED rezolucije 2880 x 1800 piksela i 120 Hz

Najjači dostupni ekran je OLED rezolucije 2880 x 1800 piksela koji dolazi sa stopom osvježavanja panela od 120 Hz, visokom svjetlinom od 500 cd/m2. Ovo je ujedno i najskuplja varijanta, a uz višu rezoluciju i refresh rate donosi i 100% pokrivenosti DCI-P3 spetra i trebao bi biti kvalitetan suputnik za kreativi okrenute korisnike. Osim OLED-a, Lenovo je ponudio tri IPS varijante ekrana kojima je zajednička rezolucija od 1920 x 1200 piksela, svjetlina do 500 cd/m2, 60 Hz i pokrivenost 100% sRGB spektra. Svi potencijalni ekrani su dodirni kako bi se što bolje iskoristio uređaj u tablet načinu ili kako bi do izražaja došao stylus koji dolazi s ThinkPadom. Kod opcija ekrana razlika je prisutan i u web kameri, pa IPS modeli stižu s 1080p kamerom, dok OLED ima povrh ekrana 8 MP web kameru, a obje varijante imaju IR senzor za login u sustav.

Najveća promjena stiže unutar kućišta gdje je Lenovo pratio izlazak novih Intelovih procesora pa je Meteor Lake zamijenio s Lunar Lake procesorima. Dostupan je velik broj modela počevši od Core Ultra 5 225U do Core Ultra 8 268V. Ovaj konkretan uređaj stiže s procesorom kojeg smo već vidjeli u više novijih uređaja, a radi se o Intel Core Ultra 7 258V procesoru koji ima 8 jezgri, pri čemu je četiri performance i četiri low power. Ovaj procesor ima Intel Arc Graphics 140 V integriranu grafiču karticu koja donosi zamjetan skok u performansama u odnosu na prošlu generaciju, no i dalje to nije GPU za igre. Uz to laptop stiže s 32 GB (maksimalno moguće 64 GB) radne memorije, pri čemu je RAM zalemljen i ne može se nadograđivati. U je još i SSD od 1 TB.

Laptop stiže s poznatom ThinkPad tipkovnicom i touchpadom

Osim OLED panela i sposobnih Intel procesora, Laptop se može podičiti klasičnom ThinkPad tipkovnicom koja je otporna na prolijevanje, ima preopoznatljivi TrackPoint, ali i sada nezaobilaznu Copilot tipku i pozadinsko osvjetljenje. Ispod se nalazi također poznati touchpad s tri fizičke tipke na vrhu. Od dostupnih konektora ThinkPad ima HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4 i dva klasična USB tipa A. Uz to stiže s 3,5 mm audio konektorom. Ovaj prijenosnik nije još dostupan na našem tržištu. Cijena na Amazonu mu je oko 2900 dolara, a cijena prethodne generacije 9 je na našem tržištu 3.099 eura.