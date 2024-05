Lenovo Yoga 7i 16 devete generacije je 2-u-1 laptop ogromne autonomije i metalnog kućišta

SPECIFIKACIJE – Lenovo yoga 7i 16 Gen 9 Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 5 125U ( 2P, 8E, 2 LP / 14 Threads) Grafička kartica Intel Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB SSD Mreža Wi-Fi 6E 2x2 AX, Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI

2 x USB 3.2 Type C (Thunerbolt 4, DP 1.4, power delivery)

2x USB 3.2 Type A

3,5 mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,9 kg Dimenzije 360,68 x × 248,9 × 17 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine

Kao jedan od sinonima za 2-u-1 laptope, Yoga je od svojih početaka nudila konvertibilan dizajn i u brojnim dosadašnjim generacijama vidjeli smo širok raspon modela i kategorija, pa su neke Yoge bile i u višoj cjenovnoj klasi, dok su druge pokušavale biti što pristupačnije (i nisu sve bile konvertibilne).

Ovaj model Lenovo Yoga 7i 16 u devetoj generaciji zadržao je neke od prepoznatljivih karakteristika kao što je kvaliteta izrade i mogućnost okretanja ekrana, no više nastoji biti pristupačan nego se natjecati u performansama.

I ova Yoga dolazi s čvrstim aluminijskim kućištem i to u Storm Gray, odnosno tamno sivoj boji. Lenovo je za ovaj uređaj dobio MIL-STD 810H certifikat, što znači da je uređaj otporan na tršnju, vibracije i ekstremne temperature. S obzirom da ima veliki 16'' ekran, dimenzije su poveće, a to govorimo u kontekstu korištenja u tablet načinu. Masa od 1,9 kilograma je uobičajena za ovu veličinu. Dizajnerski na poklopcu ekrana ima samo natpis Yoga, a sličan minimalizam je s unutarnje strane. Oko ekrana se nalaze tanki rubovi, a na mjestu gdje je web kamera 1080p rezolucije s poklopcem za skrivanje i IR senzorom za login u Windows Hello, malo je ispupčeno kućište.

Yoga 7i 16 dolazi s metalnim kućištem i minimalističkim dizajnom, a prepoznatljiva je po mogućnosti okretanja ekrana sve do tablet načina

Sam ekran je IPS te ima svjetlinu od 300 cd/m2 koja s obzirom na glossy premaz nije idealna za vrlo svjetle uvjete. Radi se o dodirnom ekranu s dobrim kutovima gleadanja i prikazom boja te omjerom stranica 16:10 što možete prepoznati i po rezoluciji od 1920 x 1200 piksela.

Hardverski se ova generacija Yoga laptopa oslanja na Intel Ultra procesore, a u ponudi su dva modela. Ovaj jeftiniji Core Ultra 5 125U dolazi s dva performance načina rada, osam efficiency i dvije low power jezgre te će uz štedljiv rad osigurati dovoljno snage za sve opće, uredske i multimedijalne zadaće. S integriranom grafičkom karticom koju je proizvođač nazvao Intel Graphics i koja je slabija od Xe Iris i Arc varijanti ne možete očekivati dovoljno snage za gaming. Jači procesor u ponudi je Core Ultra 7 155U. Osim procesora, laptop dolazi sa 16 GB radne memorije i 512 GB SSD-om, a moguće je dobiti konfiguracije s terabajtnim diskom.

Prostrana pozadinski osvijetljena tipkovnica dolazi i s numeričkim dijelom i dodanom tipkom za Microsoft Copilot. Radi se o chicklet modelu s dovoljnim razmakom između ugodnih tipki, a najveći minus ide stisnutim i manjim tipkama za smjer. Iznad tipkovnice smješteni su stereo zvučnici, a ispod vrlo prostrani touchpad bez fizičkih tipki.

Lenovo je isporučio pozadinski osvjetljenu tipkovnicu s numeričkim dijelom i manjim tipkama za smjer te prostranim touchpadom ispod nje

Od sučelja, Lenovo je ponudio HDMI, dva Thunderbolt 4 sučelja koja podržavaju alternativni Display Port način i power delivery, te dva USB A porta, utor za slušalice i čitač microSD kartica. Treba napomenuti da se na odmorištu za dlanove nalazi i čitač otiska prsta, pa login u Windowse može obaviti na više biometrijskih načina. Uz prijenosnik dolazi i stylus kojime se može dodatno iskoristiti dodirni ekran za označavanje, crtanje ili skiciranje. Jedna od najvećih prednosti ovog modela je trajanje baterije i može se očekivati više od 25 sati rada na jednom punjenju. Trenutačno ovaj model još nije još došao na police domaćih trgovina, a cijena prethodne generacije s Core i5 procesorom i sličnim hardverom iznosi oko 850 eura, dok je ovakav model na Lenovo stranicama naveden s cijenom od 909 dolara.