Lenovo Yoga Slim 9i 14 u 10. generaciji donosi premium izradu i OLED ekran sa staklom na poklopcu

SPECIFIKACIJE – Lenovo Yoga Slim 9i 14 G10 Ekran 14” / 3840 x 2400 / OLED/ 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 258V (4 P, 4 LP/ 8 Threads) Grafička kartica Intel Arc Graphics 140V Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža WiFi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 2 x USB 3.2 Type C (Thunderbolt 4, DisplayPort, napajanje) Masa 1,25 kg Dimenzije 312,9 × 203,5 × 14,55 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Očekivana cijena 1.759,99 dolara

Početkom godine Lenovo je predstavio velik broj uređaja na CES-u u Las Vegasu. Jedan od najviše eksponiranih modela bila je deseta generacija Lenovo Yoga Slim 9i 14 laptopa. Ova serija objedinjuje premium značajke koje se ovdje očituju u materijalima i malim kompaktnim dimenzijama, s novim hardverom i vrlo dobrom opremljenosti.

Dok se čeka dolazak ovog ultraprijenosnog Lenova na tržište, treba istaknuti cijenu navedenu na stranicama proizvođača koja je za ovu konfiguraciju 1759 dolara, što bi moglo narasti na preko 2000 eura dok stigne na domaće police.

Jedna od posebnosti Lenovo Yoga Slim 9i 14 laptopa je stakleni poklopac ekrana

Lenovo je za dizajn svoje Yoga Slim 9i serije preuzeo recept iz mobilnih telefona, pa na poklopcu ekrana laptop koristi staklo u Tidal Teal finišu i s reflektivnim 3D uzorkom. Ostatak kućišta izveden je u aluminiju i ukupan dojam je da se radi o premium uređaju.

Lenovo se hvali da je uređaj 8% manji od prethodne generacije, a to se ponajviše postiglo ultra tankim rubovima oko panela i laptop dolazi s omjerom od 98% ekrana u odnosu na kućište. To je omogućilo da se ovaj 14'' model smjesti u gabarite 13'' modela (i ukupna je masa manja od prethodne generacije). Dio tehnološkog rješenja koje je to omogućilo dolazi u vidu prve kamere ispod ekrana. Osim što ima novi tehnološki pristup, Lenovo je ugradio kameru od čak 32 megapiskela što je na papiru značajno bolje u odnosu na konkurenciju.

Jedna od najjačih strana laptopa je OLED ekran sa 120 Hz, visokom svjetlinom, HDR podrškom koji pokriva 100% DCI-P3 i Adobe RGB spektra

I sam ekran je velika prednost ovog modela. Radi se o OLED panelu visoke rezolucije od 3840 x 2400 piksela. Ekran impresivnih specifikacija uključuje 120 Hz refresh rate, ima maksimalnu svjetlinu od 750 cd/m2 i pokriva 100% DCI-P3 i Adobe RGB spektra te stiže s VESA True Black 600 certifikatom. Premium panel možda je i najveći adut laptopa uz njegovu kvalitetnu izradu i male dimenzije i masu.

Sve to ne bi ništa značilo bez dobrih hardverskih specifikacija. Laptop dolazi s Intel Core Ultra procesorima. Konkretna konfiguracija ima recentni model Ultra 7 258V koji dolazi s osam jezgri od čega su četiri performance. Čipset ima integriranu grafičku karticu Intel Arc Graphics i sustav omogućuje lagodan rad u uredskim, multimedijskim i produktivnim aplikacijama. Ne radi se o radnoj stanici, pa u profesionalnim zahtjevnim aplikacijama treba ublažiti očekivanja, a igranje je također moguće do određene razine. Yoga Slim 9i 14 stiže uz 32 GB radne memorije i SSD-om od 1 TB.

Lenovo stiže s Premium Suite tipkovnicom koja ima više razina pozadinskog osvjetljenja, hod od 1,5 mm i dosta prostora među tipkama

Opremljenost možemo gledati na više načina. Na primjer, Yoga stiže s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, naprednom web kamerom, ali istovremeno je Lenovo ponudio vrlo skroman izbor konektora. Tu su samo dva USB C porta, ujedno Thunderbolt 4 koje ćete koristiti i za punjenje, i za spajanje na vanjski ekran i za sve druge konekcije. Yoga Slim 9i 14 stiže s naprednim audio sustavom koji uključuje stereo zvučnike od 2 x 2 W i dva woofera od po 3 W uz podršku za Dolby Atmos.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima ugodan razmak između tipki i velike kapice te donosi 1,5 mm hoda tipki. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom uređaju koji se ističe malim dimenzijama, naprednim OLED ekranom, premium materijalima u izradi uz vrlo dobre hardverske specifikacije, ali i očekivano nešto višu cijenu.