LG Gram 16 je iznimno lagan za 16'', te ima Intel Ultra procesore i kvalitetan IPS ekran

Sa samo 1,2 kilograma, LG Gram doista opravdava svoje ime, pogotovo ako znamo da se radi o 16'' prijenosniku. Uz to dolazi s kvalitetnim IPS ekranom koji pokriva 99% DCI-P3 spektra i možete očekivati više od 12 sati trajanja baterije

SPECIFIKACIJE – LG Gram 16 (2024) Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155H (6 P, 8 E, 2 LP/ 22 Threads) Grafička kartica Intel Arc Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo), Bluetooth 5.3 Konektori 1 x HDMI 2.0

2 x USB Type C ( Power delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,12 kg Dimenzije 355 × 242,3 × 15,7 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 3 godine Cijena 1.590,00 eura

LG Gram je kako mu ime kaže laptop kojemu je prioritet mala masa, a kada se pridoda veća dijagonala ekrana kao što je slučaj kod modela 16, onda se doista dobiva ultraprijenosni prijenosnik. Neke od ostalih prednosti su Intelovi Ultra 5 i 7 procesori s kojima dolazi, kvalitetan ekran te premium materijali od kojih je napravljen. Kao i ostali proizvođači, LG je dosta zasitio tržište različitim izvedbama Gram modela, pa ćete kod nas naći uređaje prošlih generacija te Pro modele. U ovom slučaju radi se o LG Gram 16 koji ima kodnu oznaku 16Z90S-G.AA78A9.

LG Gram 16 ima metalno kućište, minimalistički dizajn i malu masu od samo 1,12 kilograma

Kao što smo mogli i očekivati od ultraprijenosnih laptopa, LG Gram dolazi u metalnoj izvedbi i to od slitine aluminija i magnezija. U opticaju su tri dostupne boje: Snow White, Charcoal Gray i Obsidian Black. Prevladava minimalizam kojeg prekida ime gram na poklopcu ekrana i gotovo ništa na odmorištu za dlanove. Laptop se ističe tankim profilom s debljinom od 15,7 mm te masom od samo 1,12 kilograma što su obje odlične vrijednosti ako znamo da ima dijagonalu ekrana od 16''. Inače, oko ekrana je LG stavio vrlo tanke rubove.

IPS panel ima rezoluciju od 2560 x 1600 piksela, 16:10 omjer stranica i pokriva 99% DCI-P3 spektra

Sam ekran je IPS rezolucije 2560 x 1600 piksela. Ima 16'' i omjer stranica 16:10 te pokriva 99% DCI-P3 spektra i može koristiti kreativnim profesionalcima za lagane zadatke koliko to dozvoljavaju komponente unutar kućišta. Ekran ima svjetlinu od 350 cd/m2 i među jačim je adutima ovog laptopa.

Unutar ljepuškastog kućišta kucaju Intelovi Ultra procesori. Ovaj konkretan model opremljen je Core Ultra 7 155H procesorom koji ima 16 jezgri, od čega je njih šest perfromance. Za grafiku se brine integrirana Intel Arc grafička kartica, a prijenosnik ima 16 GB radne memorije (moguće najviše 32 GB te SSD kapaciteta 1 TB. Ukupno su to komponente koje će omogućiti nesmetani svakodnevni rad u uredskim aplikacijama, uživanju u multimediji, ali i pokojem zahtjevnijem zadatku ili igranju manje zahtjevnih igara na nižim postavkama.

Od dostupnih sučelja izdvajamo dva USB C, HDMI te dodatna dva USB tipa A

Laptop ima tipkovnicu koja uključuje numerički dio, izdvojene tipke za smjer, a tipke imaju hod od 1,6 mm te pozadinsko osvjetljenje u bijeloj boji. Ispod se nalazi veliki touchpad izveden u jednom dijelu bez vidljivih fizičkih tipki. LG Gram 16 dolazi sa stereo zvučnicima u konfiguraciji 2 x 2 W i podržava Dolby Atmos. Od sučelja ima HDMI, dva USB C porta koji podržavaju alternativnu DisplayPort konekciju i Thunderbolt 4. Tu su još dva klasična USB-a tipa A, 3,5 mm audio utor te čitač microSD kartica. Cijena ovog modela na domaćem tržištu je 1590 eura, no radi se o naručivanju u web trgovini, dok ga još nema u široj ponudi poznatih domaćih IT trgovina. Ukupno se radi o zanimljivom modelu s vrlo sposobnim komponentama, kvalitetnim monitorom te izradom koju potvrđuje military standard certifikat. Ističe se i malom masom za ovako veliku dijagonalu.