Od 15. listopada možda vidimo i Google Pixelbook Go s 4K zaslonom

Google će na skorašnjem „Made by Google“ događaju uz nove pametne telefone predstaviti i druge uređaje, jedan od njih bi trebao biti Pixelbook Go s 4K zaslonom

Google je nedavno najavio ovogodišnji „Made by Google“ događaj na kojemu će predstaviti svoje nove pametne uređaje, od novih telefona iz linije Pixel do novih pametnih zvučnika, zaslona i prijenosnih računala s Chome OS-om. Jedan o takvih uređaja, prema navodima internetske stranice 9to5Google, trebao bi biti i prijenosnik Pixelbook Go.

Izvor navodi kako će biti riječ o klasičnom prijenosniku sa zaslonom osjetljivim na dodir. To bi u prijevodu značilo kako Pixelbook Go neće imati konvertibilan dizajn pomoću kojeg bi se mogao lako pretvarati iz prijenosnika u tablet i obratno. No izvor spominje pojačanja u drugim područjima.

Pixelbook Go trebao bi dobiti kućište od legure magnezija i snažnije zvučnike, ali i opcionalni 4K zaslon. Standardni model imat će 1080p zaslon omjera 16:9. Po pitanju procesorske snage očekuju se Intelovi procesori iz serija Core m3 pa sve do najsnažnijih Core i7 modela. Pixelbook Go trebao bi stići u konfiguracijama s do 16 GB RAM-a i do 256 GB prostora za pohranu.

Ostatak konfiguracije bit će posuđen, odnosno preuzet s ranijih modela – sigurnosni čip Titan C, USB-C portovi te prednji mikrofoni. Pixelbook Go imat će web kameru razlučivosti 2 MP koja će moći snimati video zapise u 1080p rezoluciji i pri 60 fps. Google navodno nije odlučio započeti trend izbacivanja 3,5-milimetarskog audio porta, pa će jedan takav biti dio konfiguracije.

Prema neslužbenim izvorima Pixelbook Go bi trebao stići u dvije boje – Just Black i Not Pink. O cijeni se još ništa ne zna, ali se pretpostavlja kako ista mogla biti oko 800 i više dolara, ovisno o konfiguraciji. Što je od navedenog točno, a što ne, saznat ćemo 15. listopada 2019.