Predstavljen RedmiBook 14

Da Redmi za danas planira događaj na kojemu će predstaviti svoj prvi flagship znalo se već neko vrijeme, no tek se jučer doznalo kako će isti događaj iskoristiti i za predstavljanje svog prvog prijenosnog računala. Nazivi mobitela su dobro poznati – K20 i K20 Pro, dok je naziv prijenosnika - RedmiBook 14.

Što se samog dizajna tiče, isti nije odviše originalan. Štoviše, svatko tko je ikada vidio i jedan MacBook Air ili Acerov Swift 3 lako si može zamisliti kako RedmiBook 14 izgleda. Iako nije originalno, nije ni loše, jer su oba prijenosnika dobro dizajnirana, a samim time i RedmiBook. Kućište je od aluminija, dimenzija 309,6 x 210,9 x 14,8 milimetara i mase 1,5 kilograma. Rubovi oko zaslona su manji, debljine 5,7 milimetara što omogućava da zaslon zauzme 81,2% površine.

Redmi je odabrao 14“ zaslon razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka te osmu generaciju Intelovih Core procesora. Kupcima su na raspolaganju dva modela – Core i5-8265U i Core i7-8565U. Isto vrijedi i za radnu i podatkovnu memoriju. Model s Core i5 procesorom dolazi u kombinaciji sa 4 GB RAM-a i 256 GB SSD-om, dok model sa snažnijim Core i7 procesorom ima 8 GB RAM-a i 512 GB SSD.

Osim zaslona zajednička točka im je i grafička kartica – Nvidia GeForce MX250. Zatim portovi – 2x USB 3.0 (Type-A), 1x USB 2.0 (Type-A) te po jedan HDMI (1.4) i 3,5-milimetarski audio port. Tvornički su podržane i bežične tehnologije – Bluetooth i Wi-Fi (802.11ac). Uz tipkovnicu pune veličine, RedmiBook je dobio i čitač otisaka prstiju koji otiske prepoznaje unutar 1,2 sekunde.

Što se autonomije tiče, RedmiBook bi prema navodima proizvođača trebao izdržati do 11 sati s jednim punjenjem. Jednom kada se baterija isprazni od 0 do 50% napunjenosti trebat će joj samo 35 minuta. Maksimalnu autonomiju (11 sati) kupci mogu očekivati kao će to vrijeme provesti u surfanju Internetom, nešto manju (10 sati) ako prijenosnik budu koristili za gledanje filmova te prosječnu (7 sati) ako RedmiBook bude korišten za streamanje videa.

Prodaja na kineskom tržištu kreće od 11. lipnja 2019. po cijenama od 578 USD (Core i5/4 GB/256 GB) i 723 USD (Core i7/8 GB/512 GB).