Predstavljena nova generacija ThinkPada X1 Fold s preklopivim OLED zaslonom

Lenovo je predstavio novu generaciju prijenosnika ThinkPad Fold. Najnoviji model dolazi pod nazivom ThinkPad X1 Fold, temelji se na najnovijim tehnologijama koje mu osiguravaju visoke performanse, a ponio je i titulu „najlakšeg 16-inčnog poslovnog prijenosnog računala“.

U unutrašnjosti kućišta nalaze se nove Intelove tehnologije poput Intel vPro procesora 12. generacije (Intel Evo) i Intelove Iris Xe grafike. Budućim kupcima su na raspolaganju i SSD-ovi do kapaciteta 1 TB (PCIe Gen4) te do 32 GB LPDDR5 memorije. Sa softverske strane nalaze se Windowsi 11 u Home ili Pro izdanju, ovisno o potrebama korisnika. Nova generacija ThinkPad X1 Fold uređaja nudi opcionalnu ThinkPad tipkovnicu pune veličine s pozadinskim osvjetljenjem, TrackPointom i TouchPadom koja radi spojena ili odvojena od računala, ovisno o načinu rada. Tipkovnica se može magnetski pričvrstiti na donju polovicu zaslona za način rada kao klasično prijenosno računalo omogućujući iskustvo potpune izvedbe 12-inčnog prijenosnika.

Spomenuta tipkovnica uključuje nedavno predstavljenu aplikaciju TrackPoint Communications Quick Menu koja nudi brzi pristup funkcijama kamere i mikrofona. Dostupna su tri USB Type C priključka, uključujući dva Intel Thunderbolt 4 priključka. ThinkPad X1 Fold ima tri Dolby Atmos zvučnika gdje su dva uvijek aktivna čuvajući stereo zvuk. Ugrađena su dva dvostruka mikrofona, od kojih je jedan aktivan ovisno o načinu upotrebe, s Dolby Voice optimizirajućim performansama mikrofona i zvučnika koji vam pružaju kvalitetu prostornog zvuka za iznimna konferencijska iskustva.

ThinkPad X1 Fold Lenovo

Novi ThinkPad X1 Fold pruža više prostora, a zaslon se prilagođava korisničkim željama. Ultra-svijetli preklopivi OLED zaslon od 16,3 inča (2024x2560) s omjerom 4:3 nudi maksimalan prostor u laganom paketu, uz mogućnost portretnog ili vodoravnog načina rada, i naravno preklopno. Može se konfigurirati s dodatnom magnetskom olovkom koja koristi Wacom protokol. Novi ThinkPad X1 Fold može streamati emisije, filmove i sport do 600 nita HDR svjetline i u Dolby Vision gdje je to podržano.

ThinkPad X1 Fold Lenovo

ThinkPad X1 Fold ima uske rubove ne veće od 10 mm i tanak je samo 8,6 mm u rasklopljenom stanju uz debljinu presavijenog uređaja od samo 17,4 mm. Kao i sva ThinkPad prijenosna računala, ThinkPad X1 Fold je prošao stroge metode testiranja tvrtke Lenovo uz MIL-STD-810H standarde kako bi se povećala izdržljivost i sigurnost. Čak je i stražnja strana kućišta (napravljena od 100% recikliranog tkanog materijala) podvrgnuta brojnim ispitivanjima izdržljivosti i pouzdanosti.

ThinkPad X1 Fold Lenovo

Nova generacija ThinkPad X1 Fold oblikuje budućnost pružajući površinu zaslona i iskustvo gledanja 16-inčnog prijenosnog računala u upola manjem paketu od alternativnih prijenosnih računala. Praktično se sklapa na veličinu prijenosnog računala ispod 13 inča za lagano i kompaktno nošenje i pohranu.

Načini rada kojima upravlja intuitivno sučelje Mode Switcher su:

Klasični način rada prijenosnog ili preklopnog računala pruža 12-inčni glavni zaslon sa zaslonskom tipkovnicom u donjoj polovici ili opcionalnom ThinkPad Bluetooth TrackPoint tipkovnicom pune veličine. Ovaj način rada osigurava punu produktivnost u ograničenim prostorima kao što su zrakoplovi, vlakovi i automobili.

Pejzažni ili all-in-one način rada omogućava korisniku rasklapanje uređaja u pejzažni format s postoljem i spajanje tipkovnice, bilo pričvršćenu ili odvojenu od postolja, te transformaciju u 16-inčno prijenosno računalo.

Portretni način je nova značajka. Zakretanjem zaslona u portretni način rada s postoljem dobiva se veliki zaslon od 16 inča koji je učinkovit za čitanje i uređivanje dugih dokumenata, više feedova društvenih mreža, web stranica i više.

Način za čitanje pruža izvanredno iskustvo čitanja najnovijih bestselera na djelomično presavijenom 16-inčnom zaslonu. Ovaj način je odličan i za provjeru i ispravljanje članaka ili pregledavanje digitalnih publikacija.

Novi dizajn donosi 22% veći 16-inčni preklopivi OLED zaslon, 25% tanje kućište i tanje rubove. Veći zaslon zahtijevao je redizajn i šarke i same ploče, a sustav šarki u obliku zvona omogućuje da se savitljivi OLED panel preklapa ravno i kada je uređaj otvoren i zatvoren, što rezultira tanjim izgledom uređaja. Preko dvjesto dijelova pomiče se sinkronizirano unutar dizajna šarki kako bi se povećala dosljednost i trajnost zaslona. Razvijeno je novo sučelje zaslona koje preklapa neaktivno područje povećavajući izdržljivost i omogućavajući tanje razmake između zaslona i okvira uređaja. Hibridni okvir laptopa također je redizajniran s višestrukim prednostima tankog dizajna, s više prostora za antene i pojednostavljeno servisiranje uređaja. Inženjeri tvrtke Lenovo također su razvili set preklopnih grafitnih ploča koji čekaju na odobrenje patenta kojima se raspršuje toplina kroz sustav kako bi se dobio iznimno snažan dizajn bez ventilatora.

ThinkPad X1 Fold Lenovo

Kako bi dodatno iskoristio prednosti jedinstvenog dizajna novog ThinkPad X1 Folda, Lenovo je prvi lansirao poboljšanu verziju Intel Visual Sensing Controllera (Intel VSC), čipa pokretanog umjetnom inteligencijom koji osigurava besprijekorno iskustvo bez obzira na to kako korisnik koristi uređaj. Bilo da je uređaj u portretnom, pejzažnom ili prijenosnom načinu rada, Intelov VSC automatski upravlja kamerom tako što koristi povećano vodoravno vidno polje od 75 stupnjeva koristeći Windows 11 automatsko kadriranje. Značajka „buđenja“ uređaja automatski prepoznaje korisnika (i samo određenog korisnika) i odmah pokreće sustav, a u kombinaciji s Windows Hello - nudi jednostavnost prijave bez dodira. Za dodatnu sigurnost i privatnost, značajka "otkrivanja neželjenog promatrača" obavještava korisnika o nepoznatom promatraču, a sve to kako bi njegovi podaci ostali privatni, dok "walk-away-lock" zna kada korisnik napusti i zaključa svoj sustav te na taj način također sprečava nepoželjan pristup.

Intelov VSC koristi pametne senzore za optimizaciju postavki zaslona tako što smanjuje stopu osvježavanja zaslona na temelju vrste sadržaja i koristi pametno zatamnjivanje zbog uštede energije, kada korisnik nije aktivno u kontaktu sa zaslonom. Ove mogućnosti kombiniraju se kako bi ThinkPad X1 Fold nove generacije učinile prirodnijim i lakšim za interakciju. Intel VSC pomaže korisnicima da imaju sigurno, osjetljivo, impresivno i energetski učinkovito računalo bez kompromisa u pogledu performansi, kvalitete ili vijeka trajanja baterije. Sve se to postiže korištenjem pametnih senzorskih rješenja za inteligentno upravljanje potrošnjom energije i pružanje izvrsnih korisničkih iskustava.

Očekuje se da će ThinkPad X1 Fold biti dostupan od studenog 2022. godine po početnoj cijeni od 2.499 USD.