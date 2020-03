Surface Go 2 donijet će tek manju nadogradnju hardvera u odnosu na prethodnika

Microsoft će ove godine predstaviti novi Surface Go 2. Do sada je o navedenom uređaju bilo malo poznatih informacija, a iste i dalje cure na kapaljku. Prema izvoru, ovogodišnji model neće donijeti znatniju nadogradnju u odnosu na originalni Surface Go.

Do sada se zna kako će Microsoft novi model temeljiti na procesoru Core m3-8100Y koji je trenutno najnoviji model unutar serije Core m3. Surface Go 2 neće dobiti više radne memorije, i dalje će imati 8 GB RAM-a, ali će dobiti više podatkovnog prostora. Izvor navodi kako će ovogodišnji model sa Core m3 procesorom biti opremljen sa 256 GB SSD-om.

U ponudi će biti i model s procesorom Pentium 4425Y. No taj model će imati upola manje podatkovnog prostora, 128 GB. U oba slučaja radi se o dvojezgrenim procesorima s četiri threada i UHD 615 grafikom. Detaljnije specifikacije o procesorima dostupne su u prilogu.

Što se ostalih specifikacija tiče o njima za sada nema poznatih informacija. No može se očekivati kako će na tom polju novi Surface Go 2 biti vrlo sličan, ako ne i identičan originalnom Surface Go modelu. Naime, Microsoftu nije cilj Surface Go liniju učiniti odviše moćnom, jer pored nje u ponudi ima i moćniju Surface Pro liniju.