Treća generacija Lenovo ThinkBook 16p je poslovni laptop s jačim naglaskom na performansama

SPECIFIKACIJE – Lenovo thinkbook 16p g3 Ekran 16” / 2560x1600 / IPS/ 60/165 Hz Procesor AMD Ryzen 9 6900HX (8C / 16T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 3060 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža Wi-Fi 6 (2x2)/ Bluetooth 5.0 Konektori 1 × HDMI 2.0

1 USB-C (USB4)

1 × USB 3.2 Gen2 Type C

2 × USB 3.2 Gen2 Type A

čitač SD kartica

3,5-mm audio Masa 1,9 kg Dimenzije 354 × 252 × 19,5 mm Operacijski sustav Window 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 2.189,00 eura

ThinkBook serija prijenosnika iz Lenova pokušava zadržati poslovni smjer hvaljenih ThinkPad modela dodajući elemente kao što su jaka grafička kartica kako bi pokrili i segmenti radnih stanica ili laptopa za kreatore. Oznaka G3 otkrit će da se radi o najnovijem modelu ThinkBook 16p serije. Trenutačno hrvatska Lenovo stranica ima predstavljen ovaj model, ali trgovine u vrijeme pisanja teksta imaju izlistane slične modele prethodne G2 generacije. Usporediva konfiguracija sa ovom novom košta oko 2200 eura.

ThinkBook 16p G3 dobro je opremljen sa sučeljima koja uključuju 2 USB C sučelja, HDMI i čitač kartica

Što donosi novija generacija? Prije svega, Lenovo je nadogradio AMD procesor koji je od Ryzena 9 5900HX došao do novijeg 6900XH. On donosi 6 nm proizvodni proces u odnosu na 7nm što se odrazilo na rezultate benchmarka i ukupne performanse. Dobitak u otprilike 10-15 posto u sintetičkim benhcmarcima koje prosječan poslovni korisnik neće osjetiti, ali bi multi-core performanse mogle pomoći kod video produkcije. Noviji Ryzen ima viši turbo clock speed koji ide do 4.9 GHz te podršku za PCI Express 4.

Iako ima 16 inčni ekran, laptop je relativno tanak i prijenosan s masom od 1.9 kilograma

Uz snažni Ryzen procesor, ovaj prijenosnik dolazi s provjerenom Nvidia RTX 3060 grafičkom karticom koja će vam omogućiti ugodno igranje i zbog CUDA jezgri ponovno pomoći u produkcijskim poslovima. Ono što trebate imati na umu je da ThinkBook nema gaming dizajn prijenosnika i stoga bi kod duljeg igranja mogao imati problema sa zagrijavanjem zbog smještaja RTX 3060 u tanko metalno kućište.

Neki od konkurenata na tržištu su Asus StudioBook laptopi koji imaju sličan koncept koji spaja jaki procesor i grafiku uz smjer generalne upotrebe za profesionalce i izvan klasičnih poslovnih laptopa.

Lenovo ove serije oprema uz terabajtni brzi NVMe PCIe SSD te do 32 GB radne memorije. Ugrađeni hardver nije najjači na tržištu, ali je istovremeno sposoban poslužiti kao desktop replacement uz solidnu mobilnost sa 1.9 kilograma.

IPS zaslon dolazi u dvije izvedbe. Moguće je nabaviti ekran od 60 ili 165 Hz, a radi se o 10-bitnim ekranima s 500 cd/m² svjetline, rezolucijom od 2560x1600 piksela i zgodnom veličinom od 16 inča s praktičnim 16:10 omjerom. Ekran dolazi i sa X-Rite Pantone certifikatom za kalibraciju boja kao dodatan boost za profesionalce koji rade s vizualnim sadržajima.

Od mrežnih konekcija, ThinkBook ima WiFi 6 modem te Bluetooth 5.0. Za poslovne korisnike ugrađene su neke AI postavke za video pozive kao što su poništavanje pozadinske buke i zamućivanje pozadine. Kamera ima FHD rezoluciju.

Tipkovnica ima plitki hod tipki i dolazi s numeričkim dijelom. Lenovo je izdvojio tipke za smjer, ali i stavio Home i End tipke kao funkcijske. Za ovaj cjenovni rang voljeli bi ThinkPad tipkovnicu, no niti ova ThinkBook s pozadinskim osvjetljenjem neće razočarati. Tipkovnica i prostrani touchpad otporni su na prolijevanje tekućine.

Metalno kućište, sivi tonovi i elegantni dizajn sugeriraju poslovnu namjenu ovog raznovrsnog prijenosnika

Dizajn je konzervativan, sa sivom bojom aluminijskog kućišta. Relativno tanak laptop za ovako veliki ekran i prihvatljiva masa doprinose solidnoj ergonomiji. Moguće ga je lako povezati USB-C kablom s monitorom i imati prijenosnu radnu stanicu. Lenovo je pokušao naći sweet spot s ThinkBook serijom koja nudi i jak hardver i elemente poslovne serije u prijenosnik koji pokušava biti dobar za više namjena.