Xebec, zanimljiva, ali nezgrapna ideja o dodatnim zaslonima na laptopu

Ideja o laptopima s više zaslona nije nova. Nešto slično je pokušao načiniti Razer unutar projekta Valerie, ali nisu stigli dalje od prototipa koji je u nekom trenutku navodno bio i ukraden. Sada sličnu ideju ima Xebec koji putem Kickstartera pokušava namaknuti novčana sredstva za izradu istoimenog dodatka s dva pomična zaslona.

Iako se na prvu čini kao zgodan dodatak svakom laptopu, na drugo gledanje on to i nije. Naime, postavlja se na glavni (jedini) zaslon laptopa što ga ne čini odveć stabilnim. Pomicanjem glavnog, odmah pomičete i dodatne zaslone. Zatim, energiju za rad crpe iz baterije prijenosnika, što će se u konačnici odraziti ubrzanim pražnjenjem baterije te kraćom autonomijom prijenosnika.

Treće i ne manje bitno – svaki od monitora zahtjeva vlastiti HDMI port. Kako većina laptopa ima tek jedan HDMI port morat ćete nabaviti i neki od adaptera koji mogu primjerice USB-C port prilagoditi za spajanje HDMI kabela ili neki od HDMI hubova. Sve u svemu dok se postavi ima dosta petljancije, no ako su vam tri monitora neophodna za rad dok ste na terenu, nema vam druge nego se navići na to.

Inače, ako vas uvod nije obeshrabrio i stvarno želite imati Xebec, možete ga nabaviti za vrijeme trajanja kampanje po sniženoj cijeni od 349 USD. Po dolasku na tržište (u ožujku 2020.) cijena će mu iznositi 450 USD.

Proizvođač navodi kako se Xebec postavlja unutar 30 sekundi te kako je kompatibilan s Mac i ostalim laptopima. Podržani su laptopi veličine od 10 do 20 inča. Inače Xebec se sastoji od dva 10,1-inčna zaslona razlučivosti 1080p. Debljina uređaja iznosi oko 2,5 centimetara, a težina mu je oko 800 grama. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama kampanje.

Inače, Xebec je prva 24 sata kampanje uspio prikupiti 32% potrebnih sredstava. U dolarima bi to bilo oko 16 tisuća. Do danas je prikupljeno više od 22 tisuće dolara, od potrebnih 50 tisuća. Do kraja kampanje ostalo je još 27 dana.