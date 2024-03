Lenovo predstavio nove ThinkPad L i ThinkPad X13 modele: fokus na održivost, inovacije i performanse

Lenovo je predstavio novu generaciju poslovnih prijenosnih računala iz serija ThinkPad L i ThinkPad X13. Novi modeli se usredotočuju na održivost s poboljšanom mogućnošću popravka i korištenjem više recikliranih materijala. Uz to, Lenovo donosi i inovativne značajke poput AI suputnika Copilota i poboljšane performanse za AI zadatke.

Novi ThinkPad L i ThinkPad X13 modeli dostupni su u raznim veličinama i faktorima oblika, uključujući 13-inčne, 14-inčne i 16-inčne modele, kao i opciju 2-u-1 dizajna (13-inčni modeli). Opremljeni su najnovijim Intel Core Ultra procesorima s Intel vPro ili AMD Ryzen PRO 7030 procesorima, te imaju mogućnost konfiguracije s do 64 GB RAM-a (DDR5) i do 2 TB SSD (PCIe 4x4 M.2 2280). Opremljeni su dodatnom kamerom više rezolucije od 5 MP, koja korisnicima omogućava kvalitetnije mogućnosti prilikom video konferencija i stvaranja sadržaja. Zasloni omjera 16:10 dizajnirani su kako bi ponudili impresivno iskustvo gledanja za optimalnu produktivnost dok poboljšanja u termičkom dijelu stražnjeg ventilacijskog otvora osiguravaju učinkovito hlađenje za dugotrajnu upotrebu. Odabrani modeli nude podršku za do Wi-Fi 7 i 4G LTE ili 5G sub6 poboljšavajući tako i mogućnosti povezivanja.

Fokus na održivost

U Lenovu smatraju kako poslovna prijenosna računala sljedeće generacije moraju pružiti poboljšana korisnička iskustva, a istovremeno činiti korake prema poboljšanju svog utjecaja na kružno gospodarstvo. Kako bi pomogao u smanjenju emisija i podržao korisnike u njihovim vlastitim ciljevima održivosti, Lenovo je napravio značajan napredak u ovom području kroz razvoj inovativnih opskrbnih lanaca, usluga, dizajna proizvoda i materijala, omogućujući im prijelaz na kružni model “dizajn, korištenje, vraćanje, ponovno korištenje”.

Jedna od ključnih značajki novih ThinkPad L14 Gen 5 i L16 Gen 1 je poboljšana mogućnost popravka, uz podršku iFixita koji je dao preliminarnu ocjenu 9 od 10. Istaknuto u nedavnoj najavi ThinkPad T14 Gen 5 i T16 Gen 3, ovo je partnerstvo identificiralo načine za poboljšanje dizajna i inženjeringa tako da korisnici mogu jednostavno popraviti i nadograditi svoje uređaje, putem lako dostupnih korisnički zamjenjivih jedinica kao što su DIMM, tipkovnica, SSD i WWAN, čime se produljuje životni vijek korisničkih uređaja i pomaže u smanjenju elektroničkog otpada.

Lenovo Novi taktilni znakovi na tipkovnicama na ThinkPad modelima za 2024. godinu

Raznolikost i inkluzivnost

Lenovo surađuje sa školom Governor Morehead za slijepe kako bi poboljšao razumijevanje interakcije računala sa slijepim i slabovidnim korisnicima i poboljšao inkluzivnost svojih proizvoda. Lenovo je u suradnji s Microsoftovim timom za pristupačnost ugradio nove taktilne znakove za povećanu pristupačnost u dizajn tipkovnice, postavljajući nove industrijske standarde. Ove nove oznake sada su integrirane u novi dizajn ThinkPad modela u 2024.

Značajan napredak u kvaliteti zaslona

Nedavno najavljeni Lenovo ThinkPad T14 Gen 5, T14s Gen 5 i ThinkPad L14 Gen 5 opremljeni su vrhunskim 3M optičkim filmskim rješenjem izrađenim korištenjem DBEF5 tehnologije u odabranim zaslonima 14-inčnih prijenosnih računala. Ova tehnologija predstavlja značajan napredak u kvaliteti zaslona. Korištenjem ovog optičkog filma, Lenovo osigurava da njihovi zasloni prijenosnih računala ne samo da isporučuju iznimnu svjetlinu, sada povećanje do 400 nita s do sada 300 nita, već također doprinose smanjenju potrošnje energije do 16%, promičući energetsku učinkovitost bez ugrožavanja jasnoće slike.

Lenovo Intel Core Ultra podržavat će više od stotinu aplikacija poboljšanih za AI

Neuralne procesorske jedinice (NPU) za poboljšane AI mogućnosti i Copilot u Windowsima 11

Uključivanje Intel Core Ultra procesora u ThinkPad L i X13 seriju je velika prekretnica za korisnike koji žele iskoristiti AI u svojim radnim procesima. NPU su specijalizirani procesori koji su posebno dizajnirani za zadatke umjetne inteligencije, kao što su prepoznavanje slika, obrada prirodnog jezika i strojno učenje. Prebacivanjem ovih zadataka na namjenski hardver, korisnici dobivaju poboljšane performanse, smanjenu potrošnju energije i veće brzine računanja.

Copilot u Windowsima korisnicima je na dohvat ruke kao njihov svakodnevni AI suputnik, koji radi u raznim aplikacijama u sustavu Windows 11 kako bi pojednostavio zadatke, postavke kontrole I pokrenuo kreativnost. Omogućen je brz pristup AI suputniku s jednim pritiskom tipke Copilot. Intel Core Ultra podržavat će više od stotinu aplikacija poboljšanih za AI, uključujući aplikacije kao što su Zoom, Microsoft Teams, Adobe Lightroom i Studio Effects koje su optimizirane za pružanje vrhunskog korisničkog iskustva. Značajke kao što su predviđanja teksta, prijepisi sastanaka i e-pošta sa sažetkom poboljšavaju produktivnost, dok alati za digitalni sadržaj osnažuju kreativnost bez ugrožavanja performansi sustava.

Novi prijenosnici iz ThinkPad L i ThinkPad X13 serija na tržištu se očekuju tijekom drugog kvartala 2024. godine, po početnim cijenama od 1.099 do 1.649 eura, ovisno o modelu i konačnoj konfiguraciji.