Aorus X299 Gaming 3 - Kaby Lake-X ju nije volio

specifikacije Čipset Intel X299 Socket LGA-2066 Memorija 8x DDR4, do 4.000 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 5x PCIe x16 3.0



CPU s 10+ jezgri / 44x PCIe kanala:

Maksimalno - x16/x4/x16/x4/x8



CPU s 6/8 jezgri / 28x PCIe kanala:

Maksimalno - x16/x4/x8/x4/x0



CPU s 4 jezgre / 16x PCIe kanala:

Maksimalno - x8/x4/x4/x4/x0 SATA / M.2 / U.2 8 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA Mreža 1x Intel 1GbE Audio Realtek ALC 1220 Stražnji konektori 1x PS/2

1 x LAN (RJ45) port

2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A + Type-C

6 x USB 3.1 Gen 1

6 x analogni audio

Gaming 3 nije najjeftinija X299 ploča u sklopu marke Aorus, jer ta čast pripada dodatno ogoljenom modelu X299 Gaming. S cijenom i specifikacijama Gaming 3 na tržištu se sučeljava s drugim slično pozicioniranim pločama, kao što je MSI-jeva X299 Tomahawk, koju smo nedavno također imali prilike isprobati. Baš kao i Tomahawk, Gaming 3 nema baš bogatu dodatnu opremu, iako ima nešto više dodataka nego MSI-jev model. Tu su četiri SATA kabela, zaštitna pločica za stražnje konektore, adapter za brzo spajanje kabela s kućišta te set različitih ukrasnih naljepnica. U kompletu s našim primjerkom nije došao SLI mostić, no kako smo testirali novinarski primjerak, moguće je da se zagubio na putu do naše redakcije.

Memorijski utori oklopljeni su, ali ne i osvjetljeni kao na jačim Gaming pločama

Prva stvar koja upada u oči na ovoj ploči su metalom ojačani, odnosno ukrašeni, PCIe i memorijski utori. Oklopljeno je svih osam memorijskih utora (koji primaju do 128 GB memorije) te primarni i sekundarni PCIe x16 utor. Za razliku od skupljih modela iz serije Gaming, trojka nema LED-icama osvijetljene memorijske utore, no oklopljeni PCIe utori su osvijetljeni. Osvjetljenje se također nalazi u hladnjaku čipseta (dominantni element je Aorus logo) te oko VRM-ova.

Ploča nudi čak osam konektora za ventilatore i čak tri konektora za spajanje led traka. Podržana je i kontrola digitalnih led traka s individualnom kontrolom svake pojedine diode

Na ploču je moguće spojiti i do tri LED trake, s time da su dva konektora klasična 12-voltna, a treći je namijenjen spajanju digitalnih LED traka koje su sofisticiranije, odnosno omogućuju individualnu kontrolu osvjetljenja svake pojedine LED-ice. Osvjetljenje se konfigurira preko RGB Fusion aplikacije u Windowsima ili, pak, mobilne aplikacije za iOS i Android (s time da desktop aplikacija i dalje mora biti instalirana). Posebno zgodna mogućnost je softversko redefiniranje pinova za RGB trake, što uvelike proširuje kompatibilnost s različitim LED trakama.

PCIe kombinatorika

Osim dva oklopljena PCIe x16 konektora, ploča ima još tri obična PCIe x16 utora. I tu se situacija malo komplicira jer ploča u kombinaciji s procesorima Kaby Lake-X ne može isporučiti punih 16 PCIe linija kada se koristi samo jedna grafička kartica. U slučaju da želite koristiti dvije kartice, drugi oklopljeni utor imat će samo x4 propusnost, a peti utor bit će posve nefunkcionalan. To ujedno znači da pri korištenju procesora Kaby Lake-X nije moguće koristiti SLI. Gubitak funkcije posljednjeg utora prisutan je i prilikom korištenja slabijih procesora Skylake-X s 28-kanalnim PCIe kontrolerom. Raspored konektora na ploči nije optimalan jer su memorijski utori postavljeni preblizu prvom PCIe utoru, odnosno previše odmaknuti od gornjeg ruba ploče.

M.2 konektori smješteni su iznad i ispod prvog PCIe x16 utora, no nemaju vlastite hladnjake

Kad govorimo o rasporedu PCIe konektora, neizbježno se povlači pitanje ponude M.2 konektora za NVMe SSD-ove. Ploča nudi dva takva konektora – primarni duljine 80 mm, koji se nalazi iznad prvog PCIe utora, te sekundarni duljine 110 mm, koji je smješten ispod prvog PCIe utora i povrh CMOS baterije. Niti jedan od tih konektora nije hlađen, što je manjkavost ove ploče u odnosu na neke druge modele. Dodatni problem je to što popunjavanjem gornjeg M.2 utora gubimo funkcionalnost četiri od ukupno osam SATA konektora koje ova ploča nudi.

Što još imamo od internih konektora? Ispod ATX konektora smještena su dva USB 3.1 Gen1 konektora, a na donjem rubu ploče imamo još dva USB-a 2.0. Internog USB 3.1 Gen2 konektora, nažalost, nema. Velika prednost ove ploče za korisnike koji vole imati iznimnu razinu kontrole nad ugrađenim ventilatorima jest činjenica da ima čak osam internih konektora za ventilatore. Sa svima njima možemo fino upravljati, bilo preko desktop aplikacije ili UEFI-ja, ako vam se ne da instalira dodatni softver. Zanimljivo je da su svi konektori za ventilatore hibridni pa je na njih moguće spojiti sve vrste hlađenja, uključujući pumpe za vodu i senzore protoka.

Bez optike

Ponuda stražnjih konektora nešto je skromnija nego što bi se to očekivalo na ploči koja košta preko 2.000 kuna. Imamo šest USB-a 3.1 Gen1 te dva USB-a 3.1 Gen2 u obliku A i C konektora. Tu su još kombinirani PS/2 konektor, RJ-45 konektor Intelove mrežne kartice te šest analognih konektora AMP-UP zvučne kartice temeljene na Realtekovom kontroleru ALC1220. Gigabyte se hvali odnosnom šuma i signala od 120 dB i podrškom za audiofilske slušalice, ali istovremeno ne nudi optički digitalni izlaz.

Ništa od optike na ovoj ploči. Svom srećom, pa većina korisnika zvučnike na računalo spaja preko analognih kabela

Stražnji konektori s gornje su strane prekriveni crnim plastičnim oklopom s logom Aorus, a hladnjak jednakog dizajna nalazi se na VRM modulu povrh ležišta za procesor. S obzirom na potrošnju procesora Skylake-X, hladnjak je skromne veličine i dizajniran s fokusom na estetiku, a ne funkcionalnost. Dodatno napajanje procesora osigurano je preko jednog EPS konektora.

VRM je smješten povrh ležišta za procesor i svoj posao odrađuje pristojno. Njegovo hlađenje je s druge strane moglo biti bolje izvedeno

Sâm UEFI dobro se ponaša kad je riječ o overklokiranju. Ipak, Gigabyte bi polako trebao razmišljati o redizajnu, ili barem većoj nadogradnji svog softvera jer lagano kaska za mogućnostima UEFI-ja Asusa i MSI-ja. U ovom kontekstu poslužit će nam i tipka za resetiranje računala, smještena na donjem rubu ploča. LED dijagnostika na ovoj ploči ne postoji pa čak ni ona temeljena na setu LED-ica, što je definitivno još jedno neugodno iznenađenje. Dvostruki UEFI čipovi su tu, baš kao i na većini Gigabyteovih ploča, no resetiranje postavki UEFI-ja radi se preko kratkog spajanja pinova, što nije baš super praktično.

Aorus X299 Gaming 3 je solidna ploča, no s mogućnostima, nažalost, kaska u odnosu na neke konkurentske modele. Čak i ako zanemarimo nekakve hardverske dodatke poput LED dijagnostike, Gigabyteovi inženjeri mogli su odraditi malo bolji posao oko rasporeda utora te konfiguracije PCIe stazica. Nedostaci će do izražaja doći u graničnim slučajevima (primjerice, kombiniranje procesora Kaby Lake-X sa SLI-jem), no to ne znači da ne postoje.