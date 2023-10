Gigabyte Z790 Aorus Master X - Osvježenje za kraj godine

Specifikacije Čipset Intel Z790 Socket LGA 1700 Memorija 4x DDR5 (do 192 GB) PCIe konektori 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4 (x16 dužina), 1x PCIe 4.0 x1 (x16 dužina) SATA / M.2 4x SATA3 (čipset) / 1x M.2 PCI-e 5.0 x4 (CPU), 1x M.2 PCIe 4.0 x4 (CPU), 3x M.2 PCIe 4.0 x4 Mreža 10 GbE LAN (Marvell AQtion AQC113C), Wi-Fi 7 (Qualcomm QCNCM865), Bluetooth 5.3 Audio Realtek ALC 1220-VB (ESS Sabre ES9118 DAC) Stražnji konektori 1x DisplayPort, 4x USB 3.2 Gen 1, 7x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x audio, 1x S/PDIF, 2x Wi-Fi Jamstvo 2 godine Dojam Dobrodošlo osvježenje luksuzne matične ploče, namijenjene najzahtjevnijim korisnicima i najmoćnijim Intelovim stolnim procesorima

Lansiranje novih generacija Intelovih procesora uvijek je popraćeno izbacivanjem svježih modela matičnih ploča. Godina na izmaku u tome nije izuzetak, što potvrđuje Gigabyteova blago osvježena inačica tvrtkina prestižnog modela Aorus Master X.

Aorus Master X druga je najmoćnija matična ploča tog proizvođača; moćniji je jedino Aorus Xtreme X. Bez obzira na činjenicu što nije najjači model u ponudi, sa svojim najskupljim bratom dijeli gotovo sve značajke.

Intelovi osvježeni procesori 14. generacije donose blago povećanje performansi, uz nešto nižu potrošnju. To znači da je sve nove procesore moguće koristiti uz postojeće čipsete, odnosno, Intel nije predstavio nove čipsete posebno za 14. generaciju procesora Core. Stoga, Aorus Master X posjeduje već dobro nam poznati čipset Z790 te ležište Socket 1700.

Metalna gromada

Prilikom vađenja matične ploče iz kutije, najviše nas je zapanjila njezina težina. Naime, matična ploča posvuda je ojačana metalom te posjeduje brojne aluminijske hladnjake s obje strane PCB-a. Ništa od toga nije posebno novo – proizvođači ploča na svoje najskuplje modele već neko vrijeme postavljaju takve hladnjake. Dimenzije ploče su iste; riječ je o E-ATX modelu, duljine 30,5 cm.

Stražnjom pločicom s konektorima dominiraju USB portovi svih vrsta i brzina

U odnosu na prethodnicu, matična ploča Aorus Master X donosi relativno mali broj noviteta. Najvažnije je spomenuti mehanizam otvaranja metalnog hladnjaka, koji je ovaj put moguće odvojiti bez upotrebe odvijača. Isti je mehanizam stavljen na posebni hladnjak prvog M.2 konektora, kao i na hladnjak koji prekriva ostala četiri M.2 konektora. Svi PCIe konektori i utori za RAM ojačani su metalom.

Druga najupečatljivija novost odnosi se na RGB osvjetljenje. U odnosu na prethodnicu, hladnjak VRM-a je redizajniran te donosi drukčije osvijetljen logo proizvođača. Začuđujuće, osvjetljenje je sada pripitomljeno. Prošlogodišnji model imao je bitno veći osvijetljeni dio VRM hladnjaka nego Master X.

Uočavamo i da je Gigabyte implementirao jednu toplovodnu cijev koja spaja dva dijela VRM hladnjaka, što bi trebalo pomoći prilikom odvođenja topline u ekstremnim uvjetima. Kada je VRM sklop u pitanju, ovogodišnji model ne donosi ništa novo – i dalje je riječ o 20+1+2-faznom sklopu. Nadogradnja VRM sklopa prema našem mišljenju, nije niti bila potrebna, jer novi procesori donose nešto veću energetsku učinkovitost, što znači da ne bi smjeli biti veći potrošači od originalnih Raptor Lakea. Praksa potvrđuje tu tezu; prilikom gaženja testnog procesora Core i7-14700K, niti jedan dio VRM sklopa nije prešao temperaturu od 48 °C.

Raspored i konektori

Raspored konektora, njihov broj i vrsta, gotovo se nimalo nisu promijenili. Najbitnija novost jest podrška za bežični standard Wi-Fi 7, a Gigabyte se za to odlučio povjeriti Qualcommu. Ugrađeni bežični modul je QCNCM865, koji donosi podršku za standard 802.11be te podržava Bluetooth 5.3. Treba reći da postoji i revizija ploče 1.1, koja, umjesto navedenog čipa, koristi MediaTekov MT7927. Čipovi su prema specifikacijama identični. Za žičnu mrežu koristi se poznati, prošlogodišnji Marvellov 10-gigabitni kontroler AQC113C. Za zvuk se također brine isti Realtekov ALC1220-VB čip, uz identični DAC (ESS Sabre ES9118).

Ploča nudi ukupno pet M.2 konektora, od kojih je prvi spojen izravno na CPU i donosi PCIe 5.0 x4 brzinu prijenosa. Navedeni konektor ima svoj posebni aluminijski hladnjak impresivne visine. Ostala četiri M.2 konektora nalaze se odmah ispod prvog, a sva četiri prekrivena su istim aluminijskim hladnjakom. Prvi od njih također je spojen na CPU, ali nudi brzinu do PCIe 4.0 x4. Preostala tri spojena su na čipset i donose jednaku brzinu prijenosa (PCIe 4.0 x4). Ploča također posjeduje četiri SATA konektora za spajanje mehaničkih diskova i klasičnih SSD-ova.

RGB osvjetljenje kod modela Master X ponešto je oslabljeno u odnosu na prethodnika. Osvijetljen je veliki logo proizvođača nad VRM hladnjacima

PCIe konektora ploča nudi ukupno tri, a najgornji je poprilično odvojen od preostala dva, i namijenjen spajanju grafičke kartice, jer povezan je izravno na CPU, i prema tome, donosi punu PCIe 5.0 x16 brzinu prijenosa. Kao i na prethodnom modelu, Gigabyte je ugradio QuickRelease mehanizam, koji omogućuje jednostavno izbacivanje grafičke kartice pritiskom na tipku koja se nalazi s desne strane PCB-a. Ostala dva spojena su na čipset, od kojih prvi radi na PCIe 3.0 x4 brzini, a drugi na PCIe 3.0 x1 – iako su oba fizički x16 konektori.

Broj i tip USB konektora također nije mijenjan u odnosu na originalni Z790 Aorus Master. S time na umu, ploča nudi ukupno tri USB Type-C konektora brzine 3.2 Gen 2x2, od čega se jedan interni nalazi na desnom rubu ploče, dok su preostala dva svoje mjesto našla na stražnjem I/O panelu. Još jedan Type-C, brzine 3.2 Gen 1, nalazi se na istom mjestu. Ostatak ponude USB konektora čine sedam USB Type-A 3.2 Gen 2 konektora obojenih crvenom bojom na stražnjem panelu, dok još četiri, obojena u plavo, nude brzinu 3.2 Gen 1. Od internih USB-ova, ploča nudi četiri USB 3.2 Gen 1 te četiri USB 2.0 konektora.

Kad je riječ o ostalim konektorima na matičnoj ploči, gotovo se ništa nije promijenilo u odnosu na Aorus Master, osim što nova ploča donosi tri ARGB Gen2 konektora za spajanje ARGB uređaja (umjesto dva, kod prošlogodišnjeg modela), ali nudi jedan obični RGB konektor (umjesto dva). Ostatak konektora na stražnjoj pločici uključuje dva konektora za Wi-Fi antene, tipku za vraćanje UEFI-ja na tvorničke postavke te Q-Flash Plus tipku, koja omogućuje jednostavno ažuriranje UEFI-ja. Tu su također i dva analogna audiokonektora, uz S/PDIF optički izlaz.

Softverska podrška

Jedna od velikih novosti kod Gigabyteove nove uzdanice je redizajnirani UEFI. Radi se poglavito o vizualnom redizajnu; navigacija kroz izbornike i postavke ostali su isti, ali tu je sada nova vizualna tema, koji donosi određenu dozu osvježenja. Kad je u pitanju ažuriranje UEFI-ja, i dalje je podržano ažuriranje bez ugradnje CPU-a (Q-Flash Plus), ali, začudo, Gigabyte nije implementirao mogućnost ažuriranja UEFI-a izravno iz svog softverskog alata Control Center. To znači da ćete ručno morati skinuti željenu verziju BIOS-a te ga flashati pomoću funkcije Q-Flash Plus, ili izravno iz UEFI-ja. Alat Control Center inače omogućuje podešavanje RGB osvjetljenja te nadogradnju drivera i popratnih aplikacija.

Dobro poznat alat Control Center omogućuje podešavanje RGB osvjetljenja, upravljanje brzinom ventilatora te ažuriranje upravljačkih programa i popratnog softvera. Svemu tome bilo bi dobro pridodati mogućnost ažuriranja UEFI-ja izravno iz Windowsa

Gigabyteova ploča Z790 Aorus Master X donosi gotovo sve što ta platforma može pružiti: golem broj konektora za proširenje i odlično VRM hlađenje, pogodno za ekstremno overklokiranje. Nadogradnja bežične mrežne kartice, koja sada podržava standard Wi-Fi 7, te osvježeno sučelje UEFI-ja, zgodni su, premda ne i prijeko potrebni noviteti. Svakako se ne radi o ploči koju ćete kupiti ako već posjedujete Z790 Aorus Master, ili bilo koji drugi Z790 model više klase. Gigabyte, naravno, pretendira na kupce koji će se za prelazak na novu platformu odlučiti tek sada, nakon izlaska 14. generacije Intelovih procesora, i to poglavito na one koji će odabrati procesore s vrha ponude, dakle Core i9-14900K ili Core i7-14700K. Takvima se Aorus Master X nameće kao kvalitetan odabir.