ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac - Gromovita minijatura

specifikacije Čipset Intel Z370 Socket LGA-1151 Coffee Lake+ Memorija 2x DDR4, do 4.333 MHz, maks. 32 GB PCIe konektori 1 x PCIe x16 3.0 SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA Mreža 1 x GbE Intel I219

1 x WLAN 802.11ac Intel AC-8265 Audio Realtek ALC 1220 Stražnji konektori 1 x tipka za resetiranje BIOS-a

1 x PS/2

2 x WLAN antena

1 x LAN (RJ45) port

1 x DisplayPort 1.2

1 x HDMI 2.0

1 x USB 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3.0

6 x USB 3.1 Gen 1

6 x analogni audio

1 x SPDIF

U kutiji s malenom pločom ASRock će vam isporučiti priručnik za instalaciju, dva crna SATA kabela, zaštitnu pločicu za kućište, DVD s driverima i antenu za WiFi. Drugim riječima, prilično standardan set dodataka, no bez tračka luksuza.

Cijena ploče je vrlo prihvatljiva, pa od dodatne opreme ne treba očekivati puno

Sâma ploča dizajnirana je prilično zanimljivo jer nudi svega jedan PCIe utor namijenjen grafičkoj kartici, a drugih utora za kartice nema. Takav pristup implementaciji mini ITX ploče još nismo imali prilike vidjeti, no ne možemo reći da ga ne odobravamo. Naime, velika većina korisnika čak i na velikim pločama s puno više prostora ne koristi više od samo jednog utora, odnosno jedne diskretne grafičke kartice, a ako govorimo o mini ITX pločama, onda je taj postotak još manji. Tko na ovakvoj ploči treba jaku diskretnu grafiku, ima jedan utor na raspolaganju. Ako grafika nije nužna, utor može biti iskorišten za neku drugu nadogradnju, a posao prikaza i 3D akceleracije odradit će GPU iz procesora. Taj jedan PCIe utor ojačan je metalnim plaštem, no to vam u praksi neće značiti mnogo.

Toplovodno hlađenje

Izbacivanjem svih dodatnih PCIe konektora stvoren je prostor za implementaciju boljeg hlađenja. Uz vodeno hlađene ova ploča neće imati problema s overklokiranjem Coffee Lakeova

Korištenjem samo jednog PCIe utora stvoreni su uvjeti za presloženi, učinkovitiji raspored komponenti. Tako se odmah iznad utora za grafiku nalazi Z370 čipset na kojem je postavljen niski pasivni hladnjak. Taj pasivni hladnjak toplovodnom je cijevi povezan s nešto većim hladnjakom koji hladi naponske faze procesora. Procesor se napaja preko sedam faza, koje su digitalno regulirane. Svaka faza može isporučiti do 60 ampera, barem prema tome što kažu specifikacije. Uz procesor je moguće ugraditi do dvije pločice DDR4 memorije, što ograničava maksimalni kapacitet memorije na 32 GB.

Tik do memorije smješteni su ATX konektor, jedan interni USB 3.1 Gen1 konektor, dva uspravna SATA konektora i dva interna USB 2.0 konektora. Iznad ATX konektora je priključak RGB traku, a sama ploča opremljena je s par RGB LED-ica smještenih ispod njenog donjeg ruba. Integrirano osvjetljenje samim time nije impresivno, a isto možemo reći i za softversku kontrolu priključenih LED-ica. Slična je situacija i na jačim ASRockovim modelima, tako da ova mini ITX ploča zapravo i nije posebno zakinuta u tom smislu.

Konektor za M.2 SSD-ove svoje je mjesto našao na stražnjem dijelu ploče. Iako platforma podržava više ovakvih SSD-ova, implementiran je samo jedan konektor

Još četiri uspravna SATA konektora smještena su između memorije i hladnjaka na čipsetu, no na ploči naizgled nema M.2 utora za NVMe SSD-ove. Kažemo naizgled, jer ti konektori doista nisu na licu, već na naličju ploče, što nije baš konvencionalno rješenje. Ipak, uz malo kreativnosti, ovo otvara dodatne mogućnosti pasivnog hlađenja ovakvog SSD-a. U M.2 utor moguće je instalirati NVMe i SATA SSD-ove. Popis internih konektora kompletiran je s tri konektora namijenjenih spajanju ventilatora. Dva su bliža memorijskim utorima, i ti su namijenjeni spajanju hlađenja procesora, a jedan je bliže stražnjim portovima. ASRock u UEFI-ju nudi vrlo dobru kontrolu tih ventilatora, zavisno o različitim sistemskim temperaturama.

Arsenal konektora

Vjerojatno najimpresivniji dio ove ploče jest njena ponuda vanjskih konektora. Tu su konektori integrirane Intelove bežične mrežne i Bluetooth kartice (802.11ac + BT 4.2), šest USB 3.1 Gen1 konektora, DisplayPort i HDMI 2.0 za iskorištavanje integrirane grafike, jedan USB-C konektor koji podržava i USB 3.1 Gen2 i Thunderbolt 3 protokol, RJ-45 konektor Intelove mrežne kartice te analogni i digitalni audiokonektori. Ovaj arsenal kompletira i zgodan overklokerski dodatak – gumbić za hardversko resetiranje postavki UEFI-ja.

HDMI 2.0 podrška prilično je rijetka na matičnim pločama jer je za nju potrebno implementirati dodatni čip. HDMI 2.0, za razliku od DisplayPorta, nije besplatan za implementaciju, pa je Intel prepustio proizvođačima matičnih ploča da implementiraju HDMI 2.0 prema svojim željama kupnjom dodatnog čipa koji je licenciran. Slično je i s Thunderboltom 3.0 – gotovo sve, pa možda čak i sve Z370 ploče nude USB-C konektore s podrškom za USB 3.1 Gen2 signalizaciju, no rijetko koja podržava i brži Thunderbolt 3.0 standard.

Iako je riječ o malenoj ploči sa skromnijom naponskom jedinicom i hlađenjem, na ASRockici je itekako moguće overklokirati. Core i7-8700K uspjeli smo podići na 4,9 GHz bez nekakvih osobitih intervencija, no ipak treba imati na umu da je taj rezultat postignut na otvorenoj testnoj konfiguraciji. Unutar manjeg kućišta i s manjim hladnjakom problemi sa zagrijavanjem došli bi do izražaja.

Sve to govori nam da je ASRock s ovom zvjerkicom napravio odličan posao, dizajniravši i proizvevši minijaturnu ploču koja na sebi integrira sve komponente i dodatke koji bi vam mogli pasti na pamet. Kao manje minuse bilježimo implementaciju samog jednog M.2 konektora i slabo RGB osvjetljenje, no to je sasvim prihvatljiv kompromis u odnosu na ostatak paketa.