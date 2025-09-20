ASUS ROG Falcata - Sretno rastavljena

Ideja za razdvajanje tipkovnice na dva dijela izrodila se iz nastojanja da se poveća ergonomija tipkanja. Zamislimo li se na trenutak nad "ravnom" izvedbom klasičnih tipkovnica, brzo postaje očito kako one, zbog univerzalnosti svojeg oblika, naprosto ne mogu pružati optimalno iskustvo korištenja apsolutno svim korisnicima. Okupite li stotinu ljudi, oni će imati stotinu različitih širina ramena, isto toliko različitih veličina dlanova i duljina prsta, ali i preferencija u vezi konkretnog nagiba i kuta zakrenutosti tipkovnice prilikom tipkanja. Upravo je to udarna ergonomska značajka razdvojenih tipkovnica – svaka ruka može počivati na svojoj strani tipkovnice pod bilo kojim kutom, koji korisnik nalazi optimalnim, te dvije polovice mogu biti razmaknute koliko god želimo – potencijalno u širini ramena, ili još šire od toga. Samim time, otvaraju se laktovi i prsa, reducira se opterećenje karpalnog tunela i – u teoriji – opada rizik za razvojem kojekakvih komplikacija vezanih uz zdravlje zglobova. Ni za što od navedenog, doduše, ne postoje dovoljno opsežna istraživanja ni čvrsti dokazi, ali korisnici razdvojenih tipkovnica fanatično se zaklinju kako ih ništa ne bi moglo natjerati na povratak na klasične modele.