ASUS ROG Falcata - Sretno rastavljena
Koncept razdvojene tipkovnice nije nov, ali takvih je modela u ponudi malo, stoga ROG Falcata ulazi na tržište na kojem trenutačno nema konkurencije
HI-FI SETUP TJEDNA: Arcam & WharfedaleNovosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Hi-Fi zvučnici na akciji do 30%!Akcija
Ne propusti priliku za vrhunski zvuk po povoljnijoj cijeni!
Klasika Hi-Fija u modernom ruhu.Akcija
3-sistemski bas reflex zvucnici sa 8" Kevlar bas driverom, 5" midrange driverom i 1" visokotonskim driverom, preporucena snaga pojcala 25-200W, nominalna impedancija 6 ohma, frekvencijski odziv 40Hz ~ 20kHz.
Streamer visoke rezolucije.Akcija
Kompaktan streamer i network media player s podrškom za hi-res formate (FLAC, MQA, DSD128, ALAC, AIFF) i uzorkovanja do 192 kHz. Nudi gapless reprodukciju, digitalne i analogne izlaze, precizan frekvencijski odziv te dolazi s daljinskim upravljačem i svim potrebnim priborom.
Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.Akcija
Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.
Širok frekvencijski raspon.Akcija
Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu
Jasni dijalozi, savršena harmonija.Akcija
Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.
Uravnotežen i precizan zvuk.Akcija
2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.
Bezvremenski uređaj.Preporuka
NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.
Zapanjujuća kvaliteta zvuka.Preporuka
Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.
Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.Preporuka
Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.
