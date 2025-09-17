ASUS ROG Harpe II Ace - Korak ispred konkurencije

Asusova linija miševa ROG Harpe kontinuirani je gost naših recenzija, i redoviti osvajač značke "Bug preporuka", pa čak i našeg vršnog priznanja "Naš izbor", rezerviranog za najbolje od najboljih – njime se okitio model ROG Harpe Ace Extreme, specifičan po kućištu od ugljičnih vlakana. Radi se o miševima izvrsne kvalitete izrade, opremljenima vrhunskim optičkim senzorima, jednostavnog, simetričnog oblika, koji se iz izdanja u izdanje pokazuju odlično pogođenim za sve stilove držanja. U tom sažetku nalazi se i ROG Harpe II Ace, izravni nasljednik modela ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, od kojeg je šest grama (oko 11%) lakši. Osim toga, ROG Harpe II Ace donosi nešto zaobljeniji, neutralniji i, rekli bismo, udobniji oblik, bolje i izdržljivije prekidače glavnih tipki te najnapredniji optički sustav koji ASUS trenutačno nudi.