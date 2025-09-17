ASUS ROG Harpe II Ace - Korak ispred konkurencije
Nova iteracija Asusova bežičnog miša za zagrižene igrače skup je, ali prilično impresivan komad periferije
Nova iteracija Asusova bežičnog miša za zagrižene igrače skup je, ali prilično impresivan komad periferije
HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, BluesoundNovosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Audiofilski zvuk u elegantnom izdanjuAkcija
Precizna reprodukcija, bogati detalji i prirodan zvuk koji oživljava glazbu – sada po posebnoj cijeni.
Donosi snažan i uravnotežen bas.Akcija
Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.
Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.Akcija
Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.
Uštedite do -40% na JBL!Akcija
Moćan zvuk, moderan dizajn i pouzdane performanse sada su vam još bliže. Iskoristite posebnu priliku i uživajte u omiljenoj glazbi uz JBL po nenadmašnim cijenama.
Kompaktna veličina. Moćan zvuk.Akcija
Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.
Kompatibilan s većinom subwoofera.Akcija
AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.
Bezvremenski uređaj.Preporuka
NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.
Zapanjujuća kvaliteta zvuka.Preporuka
Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.
Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.Preporuka
Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.
Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.
Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.
KEF LSX IINovosti
Doživi KEF LSX II uživo – posjeti nas u Ronisu na Zagrebačkom Velesajmu i uvjeri se u snagu velikog zvuka u malom formatu.