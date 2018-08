Homeopatija na udaru sudskog čekića

Homeopatija je pseudoznanost s kraja 18. stoljeća koja se temelji na posve neznanstvenim, bili-bi-smiješni-da-nisu-žalosni principima koji govore kako se „jednako liječi jednakim“, odnosno da se simptomi bolesti liječe toksičnim tvarima koje ih i izazivaju, ali su te tvari u homeopatskom „lijeku“ otopljene u tolikom razrjeđenju da ih se više uopće ne može detektirati (dakle, svi homeopatski „lijekovi“ su - najkraće rečeno - čista voda). Njihova navodna učinkovitost počiva na znanstveno besmislenoj tvrdnji da, tijekom postupka tog beskonačnog razrjeđivanja, molekule vode steknu "memoriju", „molekularno sjećanje“ na početni spoj kojega se razrjeđivalo, te da tako postaju „ljekovite“.

Deznformacije i lažno reklamiranje

Center For Inquiry (CFI, u slobodnom prijevodu - Centar za istraživanje), međunarodna neprofitna obrazovna organizacija čije je primarna misija promicanje sekularnog društva temeljenog na znanosti, razumu, slobodi istraživanja i humanističkim vrijednostima, podnio je prije nekoliko tjedana tužbu „u ime naroda“ (on behalf of the general public) protiv američkog farmakotrgovačkog lanca CVS Pharmacy, zbog lažnog reklamiranja i trgovanja homeopatskim pripravcima.

CFI optužuje tog najvećeg trgovca lijekovima u Americi da dezinformiranjem i lažnim prezentiranjem djelotvornosti homeopatskih pripravaka obmanjuje potrošače, troši novac svojih kupaca i ugrožava njihovo zdravlje.

Nicholas Little, potpredsjednik CFI-a je povodom podnošenja tužbe izjavio: „Homeopatija nije ništa drugo do običan hoax, prevara, i CVS to dobro zna. Unatoč toga nastavljaju zavaravati svoje kupce lažnim tvrdnjama o učinkovitosti homeopatskih proizvoda. Homeopatske pripravke na policama ljekarni nude zajedno sa znanstveno dokazanim lijekovima. Ako na CVS-ovoj internetskoj stranici za online-prodaju pretražujete lijekove za ublažavanje simptoma npr. gripe, tamo se kupcu ne prezentira nikakva razlika između farmaceutskih proizvoda koji su znanstveno provjereni i testirani, i onih koji nisu ništa drugo do obična voda".

Kao ilustraciju svojih stavova, CFI je objavio i informativni video.

Ignorantski stav odgovornih

S obzirom na to da nema nikakvog ljekovitog djelovanja, homeopatska vodica se načelno i ne bi trebala nazivati, reklamirati i prodavati kao homeopatski lijek, jer ti pripravci nisu lijekovi. Osim što je prodaja vode umjesto djelotvornog lijeka - najjednostavnije rečeno - krađa novca od bolesnika, odabir homeopatskog pripravka umjesto farmakološki učinkovitog lijeka može rezultirati pogoršanim ili produljenim simptomima, a u nekim slučajevima čak i smrću.

Homeopatija u hrvatskoj farmakopeji Važeći hrvatski Zakon o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13 i 90/14 ) izrađen je sukladno važećim direktivama Europske unije. Situacija u EU i u nas nije bitno drukčija nego u SAD: pred zakonom se homeopatija i dalje, nakon više od 200 godina dokazane nedjelotvornosti tretira ravnopravno s medicinski, znanstveno dokazanom farmaceutikom, a Zakon te pripravke naziva - znanstveno posve pogrešno - lijekovima. Niti u najnovijem prijedlogu izmjene Zakona koji je u lipnju 2018. stavljen na e-raspravu nisu predviđene nikakve izmjene zakonskog statusa homeopatskih pripravaka.

"Unatoč brojnim pokušajima razumnog razgovora s nadležnima u CVS Pharmacyju, potpuno su nas ignorirali", rekao je Robyn Blumner, predsjednik i glavni izvršni direktor CFI-a. "Homeopatija je prijevara potrošača vrijedna više milijardi dolara. Ako CVS Pharmacy više brine o punjenju vlastitih blagajni nego o zdravlju Amerikanaca, nema drugoga izbora nego ovu raspravu nastaviti na sudu. Jer ako odgovorni ljudi u najvećem lancu ljekarni u SAD-u ne znaju da je homeopatija laž i prevara, takve osobe treba zakonskim mjerama udaljiti iz američkog zdravstvenog sustava."

CFI, FDA i FTC protiv CVS

Medicinski stručnjaci iz CFI već dugi niz godina lobiraju u pravcu strože regulacije dostupnosti i prodaje homeopatskih proizvoda, a Federalna agencija za hranu i lijekove (FDA) i Savezna trgovinska komisija (FTC) su ih u više navrata zvali da pred komisijskim odborima daju svoja stručna vještačenja. Kao jedan od „opipljivijih“ rezultata te suradnje, FTC je 2016. izjavio kako je prodaja homeopatskih proizvoda za određene bolesti i simptome prihvatljiva samo ako je na proizvodu jasno istaknuto kako:

nema znanstvenih dokaza o tome da taj proizvod ima medicinski učinak i deklarirana namjena proizvoda temelji se na homeopatskim teorijama s kraja 1700-ih godina, a koje nisu prihvaćene od strane suvremenih medicinskih stručnjaka.

Cijeli tekst CFI-jeve tužbe, bogato potkrijepljen podacima i citatima znanstvenih istraživanja čiji rezultati dokazuju medicinsku neučinkovitost homeopatije, javno je dostupan u PDF-formatu.

Dr. Igor „Doc“ Berecki, rođen 1961., pedijatar je na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Od posla se opušta antistresnim aktivnostima: od pisanja svojevremeno popularnih tekstova i ilustracija u tiskanom izdanju časopisa BUG, crtkanja grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, te fejsbučkog blogiranja o craft-pivima, životnim neistinama i medicinskim trivijama, sve do pasioniranog kuhanja posve probavljivih jela i sviranja slabo probavljivog bluesa.