Cirkuska točka na Mjesecu: "Zid smrti" mogao bi pomoći astronautima održati kondiciju

Pri dugoj izloženosti niskoj gravitaciji ljudsko tijelo, nenaviknuto na takve uvjete, doživljava brojne promjene, među kojima je sigurno najprimjetnija atrofija mišića. Kako bi održali svoju muskulaturu u formi, astronauti danas u orbiti moraju svakodnevno trenirati, a sutra će to morati činiti i u trajnim lunarnim kolonijama. Trčanje na traci, vježbe opterećenja i slične aktivnosti, pak, mogle bi biti zamijenjene jednom jedinom vježbom za cijelo tijelo – trčanjem po vertikalnom "zidu smrti".

Svemirske akrobacije

Radi se o strukturi kružnog oblika, unutar koje je moguće zadržati se na zidu samo ako postignete dovoljnu brzinu – na Zemlji se to obično izvodi motociklima i poznata je cirkuska akrobatska točka. No, na Mjesecu bi za održavanje u pokretu bila potrebna manja brzina kretanja, pa je to dalo ideju timu istraživača.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Milanu predložili su, pa potom i testirali, korištenje takvog "zida smrti" za rekreativno trčanje u uvjetima niže gravitacije. "Čudim se da se toga nitko prije nije sjetio. To bi mogao biti pogodan način treniranja na Mjesecu", kaže profesor Alberto Minetti, glavni autor rada, objavljenoga u časopisu Royal Society Open Science. Umjesto da se svaka skupina mišića trenira odvojeno, vježba trčanja u krug po vertikalnom zidu mogla bi kondicionirati više skupina odjednom.

Istraživači su teorijski, pa potom i praktično, pokazali da se trčanjem unutar cilindra promjera 9,4 metra može stvoriti dovoljno "umjetne gravitacije", odnosno postići brzina koja bi spriječila otklizavanje. Praktični test izveden je uz bungee konop, napet tako da poništava 83% težine trkača, a oni su potom uspješno trčali i zadržali se u kružnoj putanji po zidu. "Režim treninga od samo nekoliko krugova na dan pokazat će se kao izvediva protumjera za astronaute, kojom će poništiti propadanje tijela", kažu autori rada.