Muškarci brže gube kilograme na keto dijeti, a žene češće 'zapinju' na tom putu. Zašto?

Kad muškarac mršavi na keto dijeti, a žena unatoč istom trudu stagnira, razlog nije (samo) u broju „spaljenih“ kalorija, već u kompleksnim, evolucijski uvjetovanim hormonalnim i metaboličkim razlikama

Stavimo stvari na svoje mjesto odmah u prvoj rečenici: hormoni su alfa i omega metaboličkih razlika među spolovima. Muškarci, zahvaljujući višim razinama testosterona i većem broju β-adrenergičkih receptora na masnim stanicama, imaju pojačan lipolitički potencijal: testosteron potiče razgradnju masnih kiselina i njihovu mobilizaciju iz masnog tkiva. Metabolizam muškaraca prirodno favorizira oksidaciju tih masnih kiselina, osobito u stanju ketoze, pa im je i ulazak u to stanje često brži i stabilniji. Također, obično imaju više mišićne mase, što povećava bazalnu potrošnju energije i olakšava održavanje deficita.

Hormonalne faze menstrualnog ciklusa Folikularna faza (od prvog dana menstruacije do ovulacije) – dominira estrogen, tijelo je osjetljivije na inzulin, a energija i raspoloženje su stabilniji.

Lutealna faza (od ovulacije do menstruacije) – dominira progesteron, smanjuje se inzulinska osjetljivost, povećava se zadržavanje vode i raste apetit, osobito za ugljikohidratima.

Žene su podložnije cikličkim fluktuacijama razina estrogena i progesterona, osobito tijekom lutealne faze menstruacije, kada dolazi do smanjenja osjetljivosti na inzulin i porasta želje za ugljikohidratima (vidi info-okvir uz tekst). Takve hormonalne oscilacije, premda prirodne, mogu otežati postizanje ili održavanje stanja ketoze. Kod nekih žena dolazi i do promjene raspoloženja te pada energetske razine – ponekad i zbog latentnih problema sa štitnjačom – što dodatno otežava pridržavanje prehrambenog režima. Stoga žene u pravilu teže i sporije ulaze u stanje ketoze u usporedbi s muškarcima, jer tijelo ponekad reagira nepredvidivo i ne odgovara očekivano na kalorijski deficit.

Gdje tijelo skladišti i kako troši

Muškarci primarno pohranjuju višak mase visceralno – duboko u trbušnoj šupljini, oko unutarnjih organa, što im daje metaboličku prednost prilikom mršavljenja. Takvo masno tkivo je dinamičnije i brže reagira na metaboličke signale, osobito u uvjetima ketoze, gdje se brzo mobilizira za energiju. Zato mnogi muškarci bilježe ubrzan gubitak kilograma već u prvim tjednima dijete.

Žene su pak genetski projektirane da skladište masnoće potkožno – na bokovima, bedrima i stražnjici – prvenstveno radi evolucijske uloge u reprodukciji. Žensko tijelo evolucija nije predvidjelo za provođenje instagramskih dijetalnih režima, već za stvarne životne ugroze poput gladi, trudnoće i zahtjevnog dojenja, pa su te rezerve služile kao osiguranje rezervi energije za majku i fetus.

Keto-žargon: „keto-ovo“ i „keto-ono“ Keto-gripa : naziv za skup simptoma koji se mogu javiti u prvim danima keto dijete – uključuju glavobolju, umor, razdražljivost, vrtoglavicu i mučninu. Uzrokovana je gubitkom elektrolita i prilagodbom organizma na korištenje masti umjesto glukoze kao primarnog izvora energije.

: naziv za skup simptoma koji se mogu javiti u prvim danima keto dijete – uključuju glavobolju, umor, razdražljivost, vrtoglavicu i mučninu. Uzrokovana je gubitkom elektrolita i prilagodbom organizma na korištenje masti umjesto glukoze kao primarnog izvora energije. Keto-rage : neformalni izraz za pojačanu razdražljivost i frustraciju kod nekih osoba tijekom prilagodbe na keto dijetu. Povezan je s niskom razinom šećera u krvi, hormonalnim stresom i naglom promjenom režima prehrane.

: neformalni izraz za pojačanu razdražljivost i frustraciju kod nekih osoba tijekom prilagodbe na keto dijetu. Povezan je s niskom razinom šećera u krvi, hormonalnim stresom i naglom promjenom režima prehrane. Ketoza: metaboličko stanje u kojem tijelo kao glavni izvor energije koristi ketonska tijela proizvedena iz masti, umjesto glukoze iz ugljikohidrata.

Potkožno masno tkivo kod žena zato je stabilnije, energetski učinkovitije, ali i znatno sporije mobilizirano u odnosu na visceralnu masnoću muškaraca. Osim toga, potkožna mast ima i manji broj adrenergičkih receptora, što dodatno smanjuje brzinu njene razgradnje.

Kad su na keto dijeti, tijelo žena često radije – osobito nakon obroka – vraća masti natrag u potkožne rezerve, dok muškarci češće koriste slobodne masne kiseline za proizvodnju energije. Ova metabolička razlika, iako suptilna, može značajno utjecati na brzinu i učinkovitost mršavljenja, osobito u prvim tjednima prehrambene prilagodbe.

Eksperimentalno potvrđene različitosti

Prethodni pokusi na miševima pokazali su da mužjaci na keto dijeti gube težinu i održavaju dobru glukoznu kontrolu, dok su ženke dobile na težini, s većom inzulinskom rezistencijom. Ove razlike u odgovoru između spolova djelomično su posljedica razlika u ekspresiji jetrenih enzima, metabolizmu glukoze i reakciji na ketonska tijela. Ženke su pokazale i povišene razine kortikosterona, hormona stresa koji može dodatno potaknuti inzulinsku rezistenciju i pohranu masti, osobito u uvjetima prehrambenog ograničenja.

Istraživanja provedena na ljudskim ispitanicima potvrdila su da muškarci imaju beneficije kroz povećanje testosterona i SHBG-a (hormona koji veže spolne hormone), što dodatno pojačava lipolizu – proces razgradnje masnog tkiva pri kojem se oslobađaju masne kiseline za energiju. Ova hormonska promjena ne samo da ubrzava mobilizaciju masti, već i poboljšava inzulinsku osjetljivost, što dodatno doprinosi pozitivnim ishodima dijete. Kod žena, međutim, isti režim prehrane ponekad izaziva poremećaje u menstrualnom ciklusu i smanjenu funkciju štitnjače, osobito ako se keto dijeta provodi dugotrajno bez personalizirane prilagodbe.

Keto dijeta može pridonijeti očuvanju, pa čak i povećanju mišićne mase – osobito kada se provodi uz trening snage i dostatan unos proteina. Ipak, jedno upozorenje vrijedi posebno za žene: istraživanja pokazuju da žene na keto prehrani češće i brže doživljavaju osjećaj mišićnog umora u odnosu na muškarce. Taj oblik iscrpljenosti može se pojaviti već pri manjim naporima, narušavajući ne samo motivaciju za tjelovježbu, nego i ukupnu učinkovitost mršavljenja, jer upravo fizička aktivnost čini važan dio uspješnog ketogenog režima.

Što to znači za žene?

Za žene koje žele pristupiti keto dijeti na održiv i učinkovit način, važno je uzeti u obzir i specifičnosti menstrualnog ciklusa. Folikularna faza, koja slijedi nakon menstruacije, često je razdoblje povećane osjetljivosti na inzulin i stabilnijeg raspoloženja, pa je u toj fazi organizam otvoreniji za kalorijski deficit i intenzivnije fizičke aktivnosti. Suprotno tome, lutealna faza donosi hormonske promjene koje sa sobom povlače veću glad, zadržavanje vode i izraženiju žudnju za ugljikohidratima, što može otežati strogu ketogenu rutinu.

U takvim uvjetima, ključno je osigurati stabilnu hormonalnu podršku. Neravnoteža u razinama spolnih hormona može sabotirati rezultate, čak i uz savršenu disciplinu u prehrani. Dodatna pažnja prema tjelesnoj aktivnosti i odmoru također može pomoći – trening snage ostaje temelj, ali intenzitet i učestalost valja prilagoditi trenutnom energetskom kapacitetu. Tijelo u uvjetima niskog unosa ugljikohidrata i visokog stresa može reagirati obrambeno, usporavajući metabolizam i smanjujući motivaciju.

Na kraju, bez obzira na fazu ciklusa, ne treba odustajati pri prvim stagnacijama – onim trenucima kad vaga stane, a osjećaj napretka izostane, što je česta pojava kod žena zbog hormonskih oscilacija, promjena u zadržavanju tekućine ili metaboličke prilagodbe organizma. Umjesto forsiranja rigidnog režima, preporučuje se fleksibilniji pristup: manji pomaci u unosu makronutrijenata, dodaci poput magnezija i omega-3 masnih kiselina te povremena procjena hormonske slike mogu pomoći u vraćanju ravnoteže i postizanju ciljeva bez osjećaja iscrpljenosti ili frustracije.

Usklađivanje s hormonalnim ritmom

Muškarci često imaju lakši start na keto dijeti zahvaljujući testosteronu, hormonu koji ne samo da potiče razvoj mišićne mase, već i izravno stimulira lipolizu – proces razgradnje masnog tkiva pri kojem se masne kiseline oslobađaju za energetske potrebe. Testosteron povećava broj adrenergičkih receptora na masnim stanicama, osobito onih u trbušnoj regiji, čime ih čini osjetljivijima na signal za mobilizaciju masti. Istovremeno smanjuje aktivnost lipoproteinske lipaze, enzima koji pomaže u pohrani masti, čime dodatno otežava njihovo skladištenje.

Sve to zajedno znači da muškarci s višim razinama testosterona ulaze brže u ketozu i učinkovitije koriste masnoće kao izvor energije. Također imaju i prednost u načinu pohrane masti, jer visceralna masnoća kod muškaraca lakše reagira na metaboličke promjene.

Žene, s druge strane, imaju hormonalne i fiziološke prepreke poput faza ciklusa, drugačije raspodjele i metabolizma masnog tkiva, kao i veću osjetljivost na prehrambene restrikcije, umor i stres – ali to ne znači da keto dijeta za njih ne funkcionira. Dapače, uz prilagodbu i razumijevanje vlastitog hormonskog ritma, može biti vrlo učinkovita. Ključ je u personaliziranom pristupu koji uzima u obzir prirodne cikličke oscilacije u razinama estrogena i progesterona, različite metaboličke potrebe tijekom mjeseca, ali i psihološke i tjelesne reakcije na restrikciju ugljikohidrata.

Kad se dijeta uskladi s ritmom ženskog tijela, keto prehrana može postati moćan saveznik – ne samo u mršavljenju, već i u stabilizaciji raspoloženja, poboljšanju koncentracije i hormonalnoj ravnoteži. U nastavku slijedi konkretan vodič za žensku varijantu keto pristupa – praktičan okvir koji može pomoći da se izbjegnu česte pogreške i postigne maksimalan učinak uz minimalan otpor tijela.

Suvremeni pogled na keto dijetu: između kliničkog alata i prehrambenog trenda

Nutricionistička zajednica danas uglavnom zauzima nijansiran stav prema ketogenoj prehrani – ističu se i njeni potencijali i ograničenja. S jedne strane, keto dijeta je znanstveno potvrđena u terapiji epilepsije i sve se više istražuje kao potencijalna pomoć kod metaboličkog sindroma, inzulinske rezistencije, pa i neurodegenerativnih bolesti. Privlačna je i zbog brzih rezultata u mršavljenju, smanjenju apetita i poboljšanju kontrole glukoze.

No s druge strane, mnogi stručnjaci upozoravaju da takav način prehrane može biti neuravnotežen ako se provodi dugoročno bez stručnog nadzora. Kao najčešće zamjerke navode se ograničen unos vlakana, prekomjeran unos zasićenih masti i mogućnost nutritivnih deficita (posebice vitamina B skupine, kalcija i magnezija). Također, kod žena može izazvati menstrualne poremećaje, a kod svih – psihološki otpor zbog restriktivne naravi režima.

Keto dijeta dakle nije univerzalno rješenje, ali može biti snažan alat ako se koristi ciljano, vremenski ograničeno i uz pažljivo praćenje fiziološkog odgovora organizma. U kombinaciji s individualiziranim pristupom – kakav je naglašen i u ovom tekstu – predstavlja održivu strategiju za određene ciljeve i specifične skupine ljudi.

Kratki muško-ženski keto vodič

Ako ste u ovom članku očekivali pronaći sveobuhvatan „how-to“ vodič za provođenje keto dijete, razočarat ćete se. Na policama namijenjenim keto-mršavosti nalaze se mega-debele knjige, a ovaj tekst nema takve pretenzije. Želja je bila ukazati na poantu potrebe za individualizacijom pristupa i pažljivoj procjeni odgovora na pitanje je li keto-dijeta zaista najbolji pristup nečijim dobnim, zdravstvenim, a ponajviše metaboličkim specifičnostima uvjetovanim spolom. Jer, unatoč zajedničkom cilju – zdravijem metabolizmu i smanjenju masnih naslaga – keto dijeta kod muškaraca i žena traži različitu taktiku. Sljedeća tablica uspoređuje ključne aspekte prilagodbe ketogenog režima prema spolu, uzimajući u obzir hormonalne razlike, energetske potrebe i tipične izazove.

Muški keto vodič Ženski keto vodič Cilj Brzo topiti visceralne masti, više mišićne mase Regulirati hormonsku ravnotežu, topiti potkožnu mast Početni rezultati Brži pad kilograma i obujma Sporiji napredak, često zadržavanje vode u početku Tipične poteškoće “Keto rage”, pretreniranost, precjenjivanje rezultata Umor, promjene raspoloženja, hormonska osjetljivost Ugljikohidrati 20–30 g neto dnevno (klasični pristup) 25–40 g neto dnevno (fleksibilnije prema ciklusu) Proteini Više proteina (1.8–2.2 g/kg) za očuvanje mišića Umjereni unos (1.6–1.8 g/kg), jer previsoko može štetiti ketozama Masti Glavni izvor energije, prioritet omega-3 i MCT (trigliceridi srednje dugog lanca) Isto, ali uz dodatke za hormonalnu podršku (GLA, gama-linolen, tj. omega-6; sjemenke lana) Tjelesna aktivnost Trening snage i HIIT (visokog intenziteta s intervalima) su preporučeni Trening snage + joga ili umjereni kardio, prema fazi ciklusa Dodaci Magnezij, elektroliti, kreatin Magnezij, B-kompleks, omega‑3, cink, GLA, adaptogeni Preporuke Stabilno držanje režima, bez prečica i "cheat day" izmotavanja Prilagodba fazama ciklusa: više UH u lutealnoj fazi Hormonalni ciklus Ako i postoji, ne povezuje se s utjecajima na prehranu Itekako postoji – i oblikuje cijeli pristup prehrani Motivacija Ogledalo i vaga Osjećaj kontrole, manje napuhanosti, bolji san Potencijalni problemi Gubitak elektrolita, smanjen libido Neredovite menstruacije, štitnjača, osjećaj iscrpljenosti Dugoročni cilj Održiva tjelesna forma i metaboličko zdravlje Hormonska ravnoteža, snaga i otpornost na stres

Zajednički (M+Ž) principi keto dijete