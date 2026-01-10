Nove američke nutricionističke smjernice: prehrambena revolucija ili politički marketing?

Smjernice DGA 2025–2030 nose slogan „Eat Real Food“, ali iza te jednostavne poruke skriva se mješavina znanosti, ideologije, pro-američke ekonomije – i nekoliko potencijalno skupih „bugova“

Najveći medicinski „breaking news“ prvih dana tek započete kalendarske godine stigao je iz Washingtona. Dana 7. siječnja 2026. administracija je objavila nove Dietary Guidelines for Americans (DGA) 2025–2030.

I dok su prijašnje verzije tih smjernica obično bile dosadne poput uputa za korištenje tostera, ovaj dokument od svega desetak stranica predstavlja najradikalniji zaokret u povijesti američke nutricionističke politike.

Robert F. Kennedy Jr. i njegova MAHA ekipa (Make America Healthy Again) odlučili su pritisnuti tipku za „factory reset“ na sustavu koji je desetljećima generirao pretilost, dijabetes i metabolički kaos. Njihova glavna poruka glasi „Eat Real Food“ (Jedi pravu hranu).

Zvuči jednostavno, ali vrag je, kao i uvijek, u specifikacijama.

Povratak proteinima: meso ponovno na tronu

Prvi veliki šok za sustav je promjena paradigme o makronutrijentima. Novi DGA eksplicitno navodi cilj 1,2–1,6 g proteina/kg/dan (uz prilagodbu energetskim potrebama) i poziva na davanje prednosti proteinskoj hrani u svakom obroku. U popisu izvora proteina stoje jaja, perad, riba, ali i crveno meso, uz napomenu da meso treba biti bez dodanih šećera, rafiniranih škrobova i „kemijskih aditiva“.

U praksi, to je pomak prema logici „proteini na prvom mjestu“, kakva se dosad češće vezala uz sportsku prehranu, mršavljenje i strategije očuvanja mišićne mase, nego uz službene smjernice za cijelu populaciju.

Ovo je vjerojatno najveći „headline“ od svih promjena jer je stari DGA (i općenito većina javnozdravstvenih preporuka) dugo radio s logikom: „proteina uglavnom ima dovoljno, problem su kalorije, ultraprerađeno, šećer i mast“. Sad je naglasak okrenut: protein postaje osovina prehrane.

Takav zaokret nije samo kozmetika u tablicama – on mijenja način na koji se čita cijeli dokument, jer se preporuke o žitaricama, masnoćama i „snack“ kulturi implicitno filtriraju kroz pitanje sitosti i ukupnog energetskog unosa.

S kliničkog gledišta, to ima smisla – protein je najzasitniji makronutrijent, ima najveći termički efekt i ključan je za očuvanje mišićne mase (sarkopenija je tihi ubojica starosti). Kad se protein podigne u prvi plan, često postaje lakše držati kalorije pod kontrolom bez stalnog osjećaja gladi, a to je upravo ono što većina ljudi doživljava kao najveći praktični problem „dijeta“. No, staviti to kao univerzalnu preporuku za naciju koja se godinama bojala odrezaka je, blago rečeno, hrabro.

Mliječni ustanak: zbogom „light“ proizvodima

Ako ste godinama pili vodenasto, obrano mlijeko jer ste čitali i čuli da je tako preporučeno, MAHA ima vijesti za vas: za mliječne proizvode smjernice traže punomasne opcije bez dodanog šećera, uz cilj tri serviranja dnevno (u okviru 2.000 kcal modela). U prijevodu, „light“ se u ovom dokumentu više ne tretira kao automatski sinonim za „zdravo“, nego kao kategorija koju treba gledati s oprezom, osobito kad se ispostavi da je dio okusa nadoknađen dodanim šećerom ili drugim trikovima prehrambene tehnologije.

To je izravan odmak od prijašnjeg naglaska na „fat–free“ i „low–fat“ koji je u DGA 2020–2025 eksplicitno naveden u popisu temeljnih elemenata. Time se zatvara krug jedne od najpoznatijih nutricionističkih priča zadnjih desetljeća: masti su bile glavni osumnjičenik, a posljedica je često bila industrijska poplava proizvoda koji su formalno „manje masni“, ali praktično „više slatki“.

Nije sporno da su mliječne masti (poput konjugirane linolne kiseline) nutritivno bitne, a da su „low–fat“ jogurti obično samo vozila za ogromne količine šećera koji popravljaju okus kartona. U tom smislu, poruka o punomasnom bez dodanog šećera zvuči kao pokušaj da se prehrana vrati na jednostavniji teren: manje obećanja na etiketi, a više stvarnog sastava u čaši i zdjelici.

„Strike Team“ iz sjene – tko su arhitekti povratka loja? Iako su formalne komisije (DGAC) godinama sastavljane od akademika s prestižnih sveučilišta (koji su, sasvim slučajno, često primali stipendije od industrije žitarica), ovaj DGA su „skuhali“ ljudi koji se u medicinskim krugovima smatraju renegatima. MAHA Strike Team: ključne figure su dr. Casey Means (bivša kirurginja i zagovornica metaboličkog zdravlja) i njezin brat Calley Means (bivši lobist prehrambene industrije koji je „promijenio stranu“). Oni su ti koji su progurali tezu da su sjemenska ulja (soja, kukuruz, repica) glavni pokretači sistemske upale.

ključne figure su (bivša kirurginja i zagovornica metaboličkog zdravlja) i njezin brat (bivši lobist prehrambene industrije koji je „promijenio stranu“). Oni su ti koji su progurali tezu da su sjemenska ulja (soja, kukuruz, repica) glavni pokretači sistemske upale. Nutricionistički disidenti: u izradi su sudjelovali i autori poput Nine Teicholz (The Big Fat Surprise), koja već desetljeće vodi rat protiv kardioloških dogmi o zasićenim mastima.

u izradi su sudjelovali i autori poput (The Big Fat Surprise), koja već desetljeće vodi rat protiv kardioloških dogmi o zasićenim mastima. Politički filter: umjesto uobičajenog procesa od dvije godine vijećanja, dokument je prošao kroz brzi „politički pregled“ ureda RFK Jr.–a, gdje je cilj bio jasan: ukloniti sve što miriše na utjecaj Big Food korporacija, čak i ako to znači ulazak u izravan sukob s Američkim kardiološkim društvom.

Masnoće: maslac, goveđi loj – i kardiološko kolutanje očima

Kod masnoća stvari postaju stvarno zanimljive – i kontroverzne. Dokument naglašava masnoće iz cjelovitih namirnica (meso, jaja, orašasti plodovi, avokado, punomasno mliječno), a kod kuhanja preferira maslinovo ulje kao izvor esencijalnih masnih kiselina, ali dodaje da „druge opcije mogu uključivati maslac ili goveđi loj“.

Takva formulacija zvuči gotovo banalno, no u javnozdravstvenoj politici nijanse riječi često vrijede kao cijela poglavlja: jedan red teksta može se čitati kao preporuka, dopuštenje ili kao simbolička rehabilitacija namirnica koje su desetljećima bile na optuženičkoj klupi.

Istovremeno ostaje stari okvir: zasićene masti ne bi trebale prelaziti 10% dnevnih kalorija, uz rečenicu da je potrebno više kvalitetnih istraživanja o vrstama masnoća i dugoročnom zdravlju. Ovo je nutritivno zanimljivo jer kombinira „klasični“ limit zasićenih masti s rehabilitacijom izvora koji su desetljećima bili simbol problema.

U praksi, takav spoj lako proizvodi kognitivni šum: maslac i loj dobivaju novu vidljivost, ali se pritom očekuje da se zadrži isti plafon zasićenih masti – što nije trivijalno postići u stvarnim jelovnicima, osobito ako se paralelno normalizira punomasno mliječno i češći oslonac na meso.

Zato je i AHA (American Heart Association) reagirala: pozdravlja dio oko voća, povrća i cjelovitih žitarica, ali jasno sugerira da punomasno i crveno meso nisu smjer koji bi trebali dominirati. U prijevodu: MAHA kaže „peci na masti“, kardiolozi kažu „vidimo se na operacijskom stolu“. Netko ovdje ozbiljno griješi u procjeni rizika, ili barem u procjeni toga koliko će se poruka iz smjernica pojednostaviti i izvući iz konteksta.

Šećer i aditivi na listi za odstrel

Najkonkretnija i najstroža odredba, koja će vjerojatno nanijeti najviše štete profitima industrije, glasi: „jedan obrok ne bi trebao sadržavati više od 10 g dodanih šećera“, uz stav da „nijedna količina dodanih šećera ili nenutritivnih zaslađivača nije preporučena ili dio zdrave prehrane“.

To je ujedno i najzanimljiviji komunikacijski trik cijelog dokumenta: umjesto apstraktnog postotka dnevnih kalorija, uvodi se prag koji zvuči kao nešto što se može provjeriti „na licu mjesta“.

Problem je što termin „obrok“ nije standardizirana jedinica, pa ista osoba može – ovisno o obrascu prehrane – završiti s bitno različitim dnevnim unosom šećera i dalje formalno ostati unutar pravila „po obroku“. Uz to, pravilo implicitno otvara prostor za industrijsko „parceliranje“ proizvoda u manje porcije koje se na deklaraciji uklapaju u prag (svaka od tih porcija „jest“ jedan obrok), dok se u stvarnom životu konzumiraju odjednom.

Matematika šećera – kvaka od 10 grama Zašto je „10 g po obroku“ problematično? Zamislite geeka koji jede dva velika obroka dnevno (IF – Intermittent Fasting). On smije unijeti ukupno 20 g šećera. Njegov kolega koji „gricka“ pet puta dnevno smije unijeti 50 g. Ista količina kalorija, sasvim drugačiji unos šećera. Smjernice su ovdje žrtvovale matematičku preciznost za „jednostavnost“, što bi industrija mogla iskoristiti reklamirajući male, „legalne“ porcije prepune šećera.

Uz ovaj prag ide frontalni napad na slatke napitke, grickalice i slatkiše, te preporuka da se ograniče proizvodi s umjetnim aromama, „petroleum-based“ bojama (u praksi najčešće sintetske prehrambene boje koje su već godinama predmet rasprava u pedijatriji i javnom zdravstvu), umjetnim konzervansima i niskokaloričnim nenutritivnim zaslađivačima.

U poruci je to jasan zaokret prema prehrani s kraćim popisom sastojaka i manje „tehnološke kemije“, pri čemu se na istu crtu stavljaju proizvodi s dodanim šećerom i proizvodi koji slatkoću postižu zamjenama šećera.

Ovo je jedna od točaka gdje se nove smjernice oslanjaju na trend koji je već neko vrijeme mainstream: rastući konsenzus da ultraprerađena hrana i tekući šećeri imaju disproporcionalan utjecaj na pretilost i metaboličke ishode, ne samo kroz „prazne kalorije“, nego i kroz način na koji takva hrana potiče prejedanje i narušava osjećaj sitosti.

Upravo zato ovakav dio dokumenta može dobiti široku potporu i izvan MAHA kruga: poruka je čitka, cilj je prepoznatljiv, a smjer je kompatibilan s većinom suvremenih javnozdravstvenih upozorenja, čak i kad se oko detalja (poput praga po obroku) otvara prostor za ozbiljne metodološke prigovore.

Kako MAHA definira UPF (Ultra-Processed Food)? UPF nije samo „brza hrana“. To su industrijske formulacije koje sadrže tvari koje se ne nalaze u običnoj kuhinji: emulgatore, konzervanse, umjetne arome i boje. Prema NOVA klasifikaciji, to su namirnice koje su prošle toliko procesa da su izgubile staničnu strukturu. Nove smjernice gotovo doslovce kažu: "ako izgleda kao da je ispalo iz 3D printera, vjerojatno nije hrana".

Žitarice i sol: selektivna strogoća

Kad su u pitanju ugljikohidrati, smjernice zadržavaju cjelovite žitarice („whole grains“) kao kategoriju, ali uz poruku: „značajno smanjiti“ rafinirane ugljikohidrate (bijeli kruh, industrijske žitarice za doručak i slični proizvodi – pahuljice, mješavine tipa müsli/granola s dodanim šećerom, instant kaše u vrećicama – proizvodi od bijelog brašna, krekeri). Cilj je 2–4 serviranja cjelovitih žitarica dnevno (u okviru 2.000 kcal).

Za sol, pak, za opću populaciju iznad dobi od 14 godina ostaje preporuka za manje od 2,3 g natrija/dan, uz napomenu da „vrlo aktivni“ mogu trebati više zbog znojenja, i uz standardne niže pragove za djecu. Dakle, ako sjedite u uredu, natrijev klorid vam je i dalje neprijatelj; ako ste maratonac, MAHA daje dozvolu za malo više kuhinjske soli tijekom dana.

Alkohol: „pij manje“ kao politički kompromis

Alkohol je uvijek bio škakljiva tema, ali ovdje je DGA napravio potpuni zaokret u komunikaciji. Novi DGA više ne navodi „1 piće za žene, 2 za muškarce“, nego kaže: „Consume less alcohol for better overall health“, uz popis populacijskih skupina koje trebaju potpuno izbjegavati alkohol (djeca, trudnice, oporavak od ovisnosti, interakcije s lijekovima).

Ovo je prvi takav odmak od dugogodišnje formule i očekuju se brojne polemike oko znanstvenih temelja za takvu preporuku i o tome kakav će biti utjecaj na industriju alkoholnih pića. Promjena je dočekana i s pohvalama i s kritikama, uz napomenu da će to imati implikacije u javnim programima.

Ovdje se odmah otvara usporedba s globalnim trendom: WHO Europe je još 2023. javno izjavio da „nema sigurne razine konzumacije alkohola za zdravlje“. Američki Surgeon General je početkom 2025. izdao preporuku o povezanosti alkohola i raka.

U tom kontekstu, „pij manje“ zvuči kao politički kompromis: dovoljno da se kaže kako alkohol nije „health food“, ali nedovoljno da se izgovore brojke koje bi netko mogao uokviriti kao regulaciju.

Gdje nove smjernice idu ukorak s medicinom?

Unatoč skepsi, treba priznati – MAHA nije baš sasvim izmišljala toplu vodu: pojedine teze prilično se dobro poklapaju s onim što se u posljednjih nekoliko godina provlači kroz medicinsku literaturu.

Najočitiji primjer je fokus na dodane šećere: WHO već dugo postavlja okvir prema kojem slobodni šećeri ne bi trebali prelaziti 10% ukupne energije (idealno <5%), a DGA 2025–2030 tu liniju pojačava retorikom da „nema preporučene količine“ i pokušava je prevesti u operativno pravilo „po obroku“, kao svojevrsnu „checklist“ logiku za stvarni život.

Sličan se pomak vidi i kod nenutritivnih zaslađivača: WHO je 2023. objavio da se NSS ne preporučuju kao strategija kontrole tjelesne mase, dok nove smjernice idu još oštrije i tvrde da „nijedna količina“ takvih zaslađivača nije dio zdrave prehrane, čime se udara po staroj industrijskoj mantri da je „zero sugar“ automatski sinonim za „zdravo“.

Treća točka je ultraprerađena hrana: iako se oko definicija vode rasprave, mainstream se sve više pomiče prema ideji da stupanj industrijske obrade utječe na unos energije, sitost i obrasce prejedanja, pa nije slučajno da se spominje i plan USDA/HHS o izradi federalne definicije UPF-a – tehnički i politički pothvat koji će, ako se doista realizira, imati daleko šire posljedice od jedne tablice u smjernicama.

Brzi pregled: što kaže WHO, a što MAHA

Parametar WHO (standard) MAHA (DGA 2026) Šećer <10% ukupnih kalorija <10 g po obroku (puno strože) Mliječno Preferira low–fat Isključivo whole–fat (punomasno) Proteini ~0,8 g/kg (minimum) 1,2–1,6 g/kg (optimum) Zaslađivači Ne preporučuju se „Nijedna količina nije zdrava“

Gdje MAHA skreće s utabane staze?

Najviše prijepora izaziva dio smjernica koji se dotiče masnoća i izvora proteina. Američka kardiološka akademija (AHA) već godinama preferira obrasce prehrane s više nezasićenih masti i, barem u populaciji s povećanim kardiovaskularnim rizikom, s naglaskom na niskomasne mliječne proizvode.

U novim smjernicama formalno ostaje prag od 10% energije iz zasićenih masti, ali se istovremeno normaliziraju punomasni mliječni proizvodi i češći oslonac na crveno meso, što taj prag u praksi čini znatno težim za ostvariti.

Dodatnu buku stvara i rečenica o „maslacu ili goveđem loju“ kao mogućim opcijama: nutritivno, to je možda manji pomak nego što zvuči, ali simbolički predstavlja jasan odmak od desetljetnih kampanja protiv zasićenih masti, pa ne čudi što dio publike to čita kao rehabilitaciju maslaca ili demonizaciju „biljnih ulja“.

Na kraju, proteinski cilj od 1,2–1,6 g/kg može biti razuman u kontekstu kontrole apetita i očuvanja mišićne mase u starijoj dobi, no kao univerzalna preporuka bez jasnih ograda (npr. za osobe s kroničnom bubrežnom bolesti) djeluje kao „one size fits all“ rješenje – i upravo tu Academy of Nutrition and Dietetics vidi prostor za opravdanu zabrinutost.

„Sugar hacking“ – kako će industrija prevariti brojke? Pravilo o 10 grama šećera po obroku zvuči kao nepremostiva prepreka za proizvođače hrane, ali prehrambeni inženjeri već imaju spremne „zakrpe“ (exploits) za ovaj sustav: „Snackification“ („grickalizacija“): ako proizvod ne može proći kao „obrok“ jer ima 15 g šećera, bit će rebrandiran kao „pakiranje za dvoje“ ili „dvije odvojene snack porcije“. Tehnički, svaka porcija ima 7,5 g, ali svi znamo da će prosječni korisnik pojesti obje u jednom obroku.

(„grickalizacija“): ako proizvod ne može proći kao „obrok“ jer ima 15 g šećera, bit će rebrandiran kao „pakiranje za dvoje“ ili „dvije odvojene snack porcije“. Tehnički, svaka porcija ima 7,5 g, ali svi znamo da će prosječni korisnik pojesti obje u jednom obroku. Alternativna imena : budući da smjernice ciljaju na „dodane šećere“, industrija će se još više oslanjati na koncentrate voćnih sokova (koji se ponekad klasificiraju drugačije) ili na „rijetke šećere“ poput aloze (allulose). Aloza ima okus šećera, ali se ne metabolizira na isti način i često ne ulazi u izračun „dodanih šećera“ na deklaracijama.

: budući da smjernice ciljaju na „dodane šećere“, industrija će se još više oslanjati na koncentrate voćnih sokova (koji se ponekad klasificiraju drugačije) ili na „rijetke šećere“ poput (allulose). Aloza ima okus šećera, ali se ne metabolizira na isti način i često ne ulazi u izračun „dodanih šećera“ na deklaracijama. Strukturno sakrivanje : očekujte porast „slanih“ proizvoda (poput kečapa ili umaka za tjesteninu) koji će biti na samom rubu od 9,9 g, dok će se preostali dio slatkoće nadoknađivati „nenutritivnim aromama“ koje tehnički nisu zaslađivači, ali mozak varaju na sličan način.

: očekujte porast „slanih“ proizvoda (poput kečapa ili umaka za tjesteninu) koji će biti na samom rubu od 9,9 g, dok će se preostali dio slatkoće nadoknađivati „nenutritivnim aromama“ koje tehnički nisu zaslađivači, ali mozak varaju na sličan način. Bundle pakiranja: na police će se plasirati „višedjelni obroci u kitu“ gdje je glavni proteinski dio (meso) bez šećera, a prilog (umak) ima točno 9,9 g. Ukupni glikemijski load ostaje isti, ali je „kućica“ u tablici kvačicom označena kao sigurna.

Zašto nove smjernice? Treba li slijediti trag novca?

Smjernice su prezentirane kao kratke i stilizirane poruke. „Eat real food“ je kratak i izravan, prototipni meme koji stane na majicu i bejzbolsku kapu. Ovo je pokušaj da se prehrambena politika vodi kao već viđena trumpovska komunikacijska politika kakva se pokazala učinkovitom među sljedbenicima MAGA-pokreta: što manje stručnih fusnota, a što više jasno istaknutih neprijatelja.

Osim toga, u tekstu smjernica se eksplicitno ističe ekonomsko–poljoprivredni okvir: dokument otvoreno govori o preusmjeravanju sustava proizvodnje hrane kako bi se podržali američki farmeri i rančeri. To je rijetko iskren trenutak američke administracije koja neskriveno pokazuje da smjernice nisu namijenjene samo zdravlju nacije, nego i stimulaciji domaće proizvodnje i geopolitičkom narativu o „vraćanju američkim korijenima“.

MAHA okvir je konzervativni, antiinstitucionalni zaokret, a prehrana je idealno polje za takav zaokret jer je nutricionistika već desetljećima meta kritika zbog loše komunikacije i industrijskog lobiranja.

Industrijski utjecaji su ovdje podijeljeni. Dok je Big Food ljut i nezadovoljan zbog restrikcije šećera, mliječna industrija ima razloga za slavlje. U slučaju proizvođača alkohola, uklanjanje brojčanih limita predstavlja olakšanje, jer preporuka „pij manje“ se lako pretvara u moralnu frazu bez mjerne jedinice.

Hoće li ostatak svijeta kliknuti na copy/paste?

Zašto bi to nas u Hrvatskoj trebalo biti briga? Zato što, povijesno gledano, kad Amerika kihne, ostatak svijeta dobije upalu pluća – ili u ovom slučaju, promjenu jelovnika. Američke smjernice nisu tek još jedan „priručnik za prehranu“, nego i oblik meke moći: utječu na školske jelovnike, javne programe, prehrambenu industriju i način na koji se o hrani govori u medijima, pa se njihove formulacije često preliju i preko Atlantika.

Povijesno, američke smjernice su bile zlatni standard koji je Europa (EFSA) i ostatak svijeta kopirao s malim zakašnjenjem. No, hoće li se to dogoditi i ovaj put?

Realno – teško u potpunosti. Europa je trenutno duboko u „zelenoj“ tranziciji koja naglašava plant–based prehranu i smanjenje mesa zbog ekoloških ciljeva, a uz to se sve više vezuje prehrambena politika uz klimatske ciljeve i održivost. MAHA smjernice su u direktnom sukobu s tim trendom, pa je vjerojatnije da će doći do parcijalnog preuzimanja pojedinih poruka nego do izravnog „copy/paste“.

Ipak, dio o ultraprerađenoj hrani i zaslađivačima će se sigurno preliti, jer je to tema koja već živi u europskim raspravama o pretilosti i metaboličkom zdravlju. Brazil je već pionir u borbi protiv UPF–a, a europske zemlje poput Francuske već uvode strože oznake i javnozdravstvene kampanje koje idu u smjeru „manje industrijskog, više stvarnog“.

Očekujte da će se „znanstveni ratovi“ tek rasplamsati: kad se promijeni službeni jezik smjernica, promijeni se i teren na kojem se vode rasprave. Amerika je upravo bacila rukavicu u lice globalnom nutricionističkom establišmentu.

Kvalitetna dijagnoza, upitna rješenja

Koliko su ove smjernice zapravo kvalitetnije od prethodnih? Najpoštenije je reći: kvalitetnije su u dijagnostici problema, ali upitne u predloženim rješenjima. Dokument je koncizan, čitljiv i upotrebljiv – što u sustavu javnog zdravstva često znači pola obavljenog posla.

Fokusiranje na eliminaciju ultraprerađenog, slatkih napitaka i dodanih šećera je jasnije, oštrije i bliže onome što se u praksi vidi kao glavni motor pretilosti. No, alkohol bez jasno zacrtanih limita, proteini iz sportske nutricionistike koji nisu baš pogodni za prehranu bakica iz predgrađa, pa i rehabilitacija goveđeg loja bez kardiološkog nadzora… sve to su „bugovi u sustavu“ koji bi Ponovo Zdravu Ameriku mogli skupo koštati – i novca i zdravlja.

U praksi, ovo će najviše osjetiti američke škole. Smanjenje UPF-a znači više kuhanja od osnovnih, svježih namirnica, više logističkih zahtjeva i više radne snage – a to je skupo. Jednostavno je reći: „Jedite pravu hranu“, ali je to teško ostvariti u sustavu koji godinama funkcionira na industrijskim, unaprijed ultraprerađenim komponentama.

Kao i svaki novi operacijski sustav, i ovaj „MAHA 1.0“ će trebati puno patcheva prije nego što postane stabilan. Do tada, držati se cjelovitih namirnica i biti sumnjičav prema svemu što ima više od pet sastojaka na deklaraciji. Pa i prema ovim smjernicama.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.