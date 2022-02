ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 - prva SD Express kartica sa SD7.0 certifikatom

ADATA je predstavila novu memorijsku karticu za digitalne fotoaparate i video kamere. Riječ je o modelu naziva Premier Extreme SDXC SD7.0. Posebnost ovog modela je u njegovim velikim performansama čitanja i pisanja podataka koje nadilaze i performanse SATA SSD-ova.

ADATA je istakla, a udruženje SD Association dodjelom prvog SD7.0 certifikata potvrdilo, kako Adatina nova kartica uz podršku za PCIe Gen3x1 i NVMe postiže performanse čitanja i pisanja do 800/700 MB/s. Zahvaljujući tome, brzina joj je veća otprilike 1,5 puta u odnosu na spomenutu vrstu SSD uređaja.

Većinu budućih kupaca zanimat će i kakve performanse nova ADATA Premier Extreme kartica razvija u odnosu na kartice tipa UHS-II i UHS-I – do 2,7, odnosno do 8 puta veće. Kartica Premier Extreme SDXC podržava i UHS-I opremu za snimanje videozapisa uz brzine čitanja i pisanja od 100 MB/s te je usklađena s razredom brzine videozapisa V30. To znači da je posve sposobna funkcionirati s vodećim aplikacijama za snimanje Ultra HD 4K videozapisa kako bi korisnicima olakšala stvaranje kvalitetnih sadržaja profesionalne razine.

Kako je riječ o kartici koju će najčešće koristiti profesionalni korisnici proizvođač se pobrinuo i da podatci na njoj budu sigurni. ADATA Premier Extreme nudi kod za ispravljanje pogrešaka, vodootporna je, otporna na udarce, rendgenske zrake te na statički elektricitet. Uz to testirana je i za rad na visokim i niskim temperaturama.

Kartica Premier Extreme SDXC moći će se nabaviti u kapacitetima od 256 GB ili 512 GB. Detaljnije informacije dostupne su na stranicama proizvođača.