Micron predstavio terabajtnu microSDXC karticu za profesionalne uređaje

Micron je unutar serije i300 predstavio novu microSDXC memorijsku karticu za profesionalne uređaje. Kao i ostatak serije tako je i ovaj 1 TB model razvijen za potrebe pohranjivanja video materijala snimljenog pomoću profesionalnih sustava za video nadzor.

Unutar Micronove serije i300 trenutno se nalazi četiri modela s kapacitetima od 128, 256 i 512 GB te 1 TB podatkovnog prostora. Sve kartice su iznimno izdržljive (MTTF 2 milijuna sati), a proizvođač navodi kako će svi modeli bez problema izdržati do tri godine konstantnog 24x7 snimanja videa u visokoj kvaliteti.

Budući da memorijske kartice nemaju pokretnih dijelova, poput primjerice mehaničkog diska, otpornije su na vibracije i udarce te su shodno tomu i do 2 puta pouzdanije za snimanje nego što je to slučaj sa spomenutim mehaničkim diskovima. Serija i300 može raditi na temperaturama od -25 do +85 stupnjeva Celzijusa.

Za pohranu sadržaja koristi se Micronova 96-slojna 3D QLC NAND flash memorija. Kartica najvećeg kapaciteta (1 TB) može pohraniti do tri mjeseca videozapisa u HQ kvaliteti. Posebni firmware pobrinut će se za kontinuirano snimanje videozapisa i smanjenje gubitaka frameova te smanjenje mogućnosti gubitka snimljenog video materijala.

Detaljne informacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. O cijenama za seriju i300 Micron se još uvijek nije izjasnio.