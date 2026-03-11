SK hynix priprema masovnu proizvodnju LPDDR6 memorije

Najveću korist od nove memorije trebali bi imati mobiteli i tableti s AI funkcijama koje se izvršavaju izravno na uređaju

SK hynix najavio je da će u drugoj polovici ove godine započeti masovnu proizvodnju LPDDR6 memorije temeljene na svojem najnovijem 1c DRAM proizvodnom procesu (10-nanometarska klasa).

Nova generacija memorije stići će u obliku LPDDR6 čipova kapaciteta 16 gigabita, a prvenstveno će biti namijenjena mobitelima i tabletima s AI funkcijama koje se izvršavaju izravno na uređaju. Upravo takvi zadaci, koji zahtijevaju veliku propusnost memorije, trebali bi imati najviše koristi od nove tehnologije.

Prema navodima tvrtke, obrada podataka može biti i do 33 posto brža u odnosu na LPDDR5X, dok osnovna radna brzina iznosi 10,7 Gb/s.

Osim većih performansi, nova memorija donosi i značajno poboljšanu energetsku učinkovitost. SK hynix navodi da je LPDDR6 najmanje za 20 posto učinkovitiji od prethodne generacije, što bi se u praksi trebalo odraziti na dulje trajanje baterije mobilnih uređaja.

Veća učinkovitost postiže se primjenom dviju tehnologija - sub-channel strukture i DVFS-a (Dynamic Voltage and Frequency Scaling). Sub-channel arhitektura omogućuje da se dio podatkovnih kanala privremeno isključi kada dodatna propusnost nije potrebna, dok DVFS dinamički prilagođava radnu frekvenciju i napon ovisno o opterećenju sustava.

U zahtjevnijim zadacima, poput AI obrade ili igranja, memorija može povećati frekvenciju rada kako bi osigurala maksimalne performanse, dok se pri lakšim zadacima smanjuje potrošnja energije.

Iz SK hynixa poručuju da bi 1c LPDDR6 memorija trebala omogućiti bolje performanse multitaskinga i dulje trajanje baterije na budućim generacijama mobitela i tableta, osobito u eri sve raširenije umjetne inteligencije na samim uređajima.

„Uz ova poboljšanja, SK hynix očekuje da će korisnici imati koristi od duljeg trajanja baterije i optimiziranih performansi pri multitaskingu, a tvrtka planira pripremiti se za potrebe globalnih mobilnih kupaca u skladu s potražnjom na tržištu“, stoji u priopćenju tvrtke.