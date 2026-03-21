Kraj DIMM-ova, dolazi CAMM2…

Od iduće godine na tržištu treba očekivati CAMM2 memorijske pločice koje su, tvrde u industriji, ono što nam treba da zamijenimo DIMM utore „koji su dosegli granice svojih mogućnosti“

Tradicionalni DIMM utor koji je s nama od 2000-tih dolazi do svojih granica, tvrdi industrija, a kako bi se postigle veće brzine čitanja i pisanja u memoriju potrebne za lokalnu umjetnu inteligencije industrija prelazi na format o kojim većina nas koji sami sastavljamo svoja računala ne zna ništa – CAMM2.

Trenutno u razvoju od strane JEDEC-a i velikih proizvođača DRAM-a poput Microna, SK Hynixa i Samsunga, DDR6 donijet će do tri puta veću propusnost podataka u odnosu na DDR5, uz znatno poboljšanu energetsku učinkovitost.

Glavna razlika je, naravno, arhitektura. Dok je DDR5 podijeljen na dva 32-bitna podkanala, DDR6 uvodi arhitekturu s četiri 24-bitna podkanala, dijeleći memoriju na četiri uža puta i time smanjujući električno opterećenje svakog pojedinog kanala. To poboljšava postojeći DDR5 standard omogućujući prijenos podataka na ekstremnim frekvencijama (prema 17.600 MT/s) bez pratećih smetnji koje uzrokuju crosstalk i druge oblike degradacije signala.

Fizička manifestacija ove promjene je format CAMM2 (Compression Attached Memory Module 2 – očito je CAMM1 imao nekih problema…).

Odmakom od vertikalnog DIMM utora prema niskoprofilnom dizajnu koji se pričvršćuje vijcima, moguće je smanjiti udaljenost između CPU-a i memorijskih čipova, što je ključan faktor u ovom dizajnu. JEDEC je formalno usvojio CAMM2 kao standardnu zamjenu za DIMM, budući da je takav format nužan za podnošenje znatno većeg broja pinova i složenijih vodova karakterističnih za DDR6. Kraći put signala jedini je način za ublažavanje problema vremenskog usklađivanja koji nastaju pri prijenosu podataka na ekstremnim frekvencijama.

Tko sve radi na tome?

Veliki proizvođači tako aktivno razvijaju probne matične ploče koje koriste CAMM2 sučelje, bez tradicionalnih DIMM utora. MSI je bio među prvima koji je 2024. predstavio svoju desktop matičnu ploču Z790 Project Zero Plus, a ASUS je, u partnerstvu s G.Skillom, predstavio konceptnu ROG Z890 ploču sposobnu pogurati CAMM2 module do 10.000 MT/s, dok je ASRock kasnije u lipnju 2024. prikazao svoj Taichi OCF CAMM2 dizajn.

Zanimljivo je da najveći dio korisnika, usprkos svemu ovome, još uvijek koristi DDR4 RAM, a zahvaljujući golemom skoku cijena memorije i oni koji su namjeravali prijeći na nove memorije (i matične ploče i procesore koji idu uz to), posve su odustali.

Dakle, motivacija za još jedan prijelaz platforme trenutačno je relativno niska, čak i ako proizvodnja sustigne potražnju i DDR6/CAMM2 moduli dođu na tržište oko 2027., kako se očekuje.

Modificirana matična ploča ASUS ROG Maximus Z890 Hero CAMM2 sa G.Skillovim 64-gigabajtnim CAMM2 modulom Izvor: G.Skill

Pošto?

Za sada „procjene sugeriraju“ da bi 32 GB CAMM2 DDR6 modul mogao koštati oko 500 dolara, što je značajan porast u odnosu na ekvivalentne DDR5 komplete (prije rasta cijena RAM-a).

Kako su ove procjene uvijek optimistične, očekujte stvarne cijene i veće od ove.

Za prosječnog sastavljača svog računala postoji dovoljno razloga vjerovati da će DIMM standard ostati relevantan barem do2030., pod uvjetom da se proizvodnja proširi i tržište stabilizira dovoljno da CAMM2 ne ostane ograničen samo na vrhunske AI i HPC sustave.

Imajte na umu da već i sada za pristojni AI model trebate otprilike 256 GB unificirane memorije koji pristupa grafička kartica/AI sustav, a terabajt je bolje rješenje. Ima li tko 10.000 dolara kusura koji mu je ostao od kupnje Tesle?

Kako ćemo se mi „sastavljači“ natjecati za memoriju s megakorporacijama koji je kupuju na kontejnere i godinama unaprijed, nije posve objašnjeno.