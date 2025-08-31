Samsung i SK Hynix ostaju bez licenci za čipove u Kini

Ukidanjem mogućnosti nadogradnje i proširenja kapaciteta, Samsung i SK Hynix više neće moći modernizirati svoje kineske pogone

Američko Ministarstvo trgovine ukida licence za Samsung i SK Hynix koje su omogućavale korištenje nove opreme u njihovim kineskim tvornicama. Riječ je o još jednom potezu u trgovinskom ratu između SAD-a i Kine, koji bi mogao imati značajan utjecaj na globalno tržište čipova.

Naime, obje južnokorejske tvrtke imaju proizvodne pogone u više zemalja, uključujući i Kinu. No, dok Samsung u Kini proizvodi uglavnom starije, takozvane legacy čipove, proizvodnja naprednih poluvodiča ostaje rezervirana za pogone u Južnoj Koreji i SAD-u.

Kako prenosi Investing.com, SAD se smatra ključnim akterom u industriji čipova jer posjeduje tehnologiju i licenciranu opremu potrebnu za sofisticiranu proizvodnju. Ukidanjem mogućnosti nadogradnje i proširenja kapaciteta, Samsung i SK Hynix više neće moći modernizirati svoje kineske pogone. Iako im nije zabranjeno nastaviti rad s postojećom opremom, zamjena kvarova novom opremom neće biti moguća.

Ovaj potez dio je šire strategije SAD-a kojom nastoji ograničiti kineski pristup modernim tehnologijama i potaknuti premještanje proizvodnje čipova izvan kineskog teritorija. Za Samsung i SK Hynix to znači nove izazove u poslovanju, posebno u održavanju kontinuiteta proizvodnje u Kini.