Stationery Drive - šestar, kutomjer, ravnalo i Flash memorija u jednom uređaju

USB memorije dizajnom su često dosadne, iz razloga što im je dizajn često bezličan – ili imaju kapicu koju ćete s vremenom zagubiti, klizni sustav za izvlačenje USB konektora koji će s vremenom zakazati ili uopće nemaju ni jedno od navedenog što znači kako je USB port stalno otvoren i podložan oštećenjima preko ključeva i slično.

No, Team Group se ovog puta potrudio i osmislio zanimljivo kućište za svoj novi flash drive – T193 (mada je i njegov USB port stalno otvoren). Kako se može vidjeti iz uvodne fotografije i reklamnog videa T193 kućište ne služi samo za smještaj PCB-a i memorijskih čipova, već ima i različite funkcije koje bi vam mogle kad-tad dobro doći.

Primjerice, metalni dio kućišta je magnetiziran što će vam omogućiti da pokupite šarafiće, spajalice i druge lakše metalne stvari sa stola. Kada se kućište u potpunosti rastvoriti dobit ćete omanje ravnalo ukupne dužine 12 centimetara.

Ako vam je potrebno odrediti kut i to je moguće, jer kućište ovog flash drivea ima i kutomjer. Ako su neka slova, brojevi, oznake i općenito tekstovi presitni i kao takvi teški za raspoznavanje i čitanje, Team Group je mislio i na to – T193 ima i povećalo. Taman kada bi se pomislio da je to sve, T193 ima još jednoga Asa u rukavu – šestar. Kako se koji od navedenih pribora koristi objašnjeno je u videu.

Što se memorijskog dijela tiče T193 dolazi u tri različita kapaciteta – 32 GG, 64 GB i 128 GB. Temelji se na USB 3.2 (Gen1) sučelju. Brzina čitanja snimljenih podataka iznosi do 90 MB/s, a zapisivanja novih do 35 MB/s. Brzinom se ne ističe naročito, ali za snimanje uredskih dokumenata, školskih projekata i slično dovoljno je brz.

Flash drive otporan je na rendgensko zračenje, vodu, prašinu i udarce. Dimenzije uređaja su 72 x 24 x 4,6 milimetara, a masa 19 grama. T193 dostupan je u samo jednoj boji – Nickel Black.