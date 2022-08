Microsoft neće poskupiti Xbox Series X i S

Nakon što je Sony najavio značajno poskupljenje PlayStationa 5 u brojnim regijama, korisnici Xboxa ostali su zatečeni nadajući se da Microsoft neće povući isti potez sa svojim konzolama. No, kako otkriva glasnogovornik Microsofta za Windows Central, to se neće dogoditi.

Naime, glasnogovornik Microsofta tvrdi da će preporučene maloprodajne cijene Xbox Series X i Series S konzola ostati jednake u različitim valutama, uključujući dolar, funtu i euro.

„Konstantno prilagođavamo naše poslovanje kako bismo korisnicima ponudili odlične mogućnosti igranja. Naša preporučena maloprodajna cijena za Xbox Series S ostaje 299 dolara (250 funti, 300 eura), dok za Xbox Series X ostaje 499 dolara (450 funti, 500 eura)“, napominje glasnogovornik Microsofta.

Iako nije navedeno da do poskupljenja nikada neće doći, riječ je o svakako dobroj vijesti za mnoge ljubitelje Xboxa ili one koji će to tek postati.