Librem Mini, malo, moćno i upitno računalo

Purism, tvrtka koja je postala poznata po svojim sigurnim Linux laptopima, zatim po sigurnim Linux telefonima u svoju je ponudu možda dodala i jedno opet sigurno Linux mini računalo – Librem Mini. Kažemo tj. pišemo „možda“, jer njegova dostupnost ovisi o tome hoće li biti dovoljno zainteresiranih kupaca.

Naime, da bi isti uopće krenuo u isporuku Purism najprije mora prikupiti narudžbi u iznosu od 50.000 USD. U tom, i samo u tom slučaju isporuka naručenih Librem Minija krenut će u narednih četiri tjedna. Purism je na svojim stranicama postavio i brojač prikupljenih sredstava kojeg osvježava svaka 24 sata. U trenutku pisanja teksta uspjeli su prikupiti 3.797 USD od traženih 50.000 USD.

Iako bi vas termin Linux računalo moglo navesti na pomisao kako je riječ o jeftinom računalu, Librem Mini to nije. Osnovni model ima cijenu od 699 USD, a dodavanjem veće količine radne i podatkovne memorije, posebnog firmwarea, podrške za Wi-Fi mreže i drugo, cijena lako dostigne pa i prijeđe 3.000 USD.

Inače, Librem Mini temelji se na Intelovom procesoru osme generacije – Core i7-8565U. Procesor je iz generacije Whiskey Lake, ima četiri fizičke jezgre i osam threadova te brzinu do 4,6 GHz. Osnovni model dolazi sa 8 GB RAM-a (DDR4-2400) koje je moguće proširiti do 64 GB. Osnovna količina podatkovnog prostora je 250 GB (SATA 3 SSD), a moguće je ukupno ugraditi do 4 TB (SATA 3 i NVMe SSD).

Ono što ga čini posebnim je proizvođačeva posvećenost slobodi, privatnosti i sigurnosti. Naime, osim što dolazi s PureOS-om, Librem Mini ima po defaultu isključen IME (Intel Managment Engine) te kriptiran podatkovni prostor. Kao manu bi mu se moglo uzeti to što po defaultu ne dolazi s podrškom za Wi-Fi, već je istu za 29 USD potrebno dokupiti. S druge strane dodatni plus mu je što kupac ima mogućnost izbora firmwarea – od defaultnog coreboot + SeaBIOS do različitih bundleova.

Proizvođač ga na svojim službenim stranicama opisuje kao manjeg od Maca minija, te malčice većeg od Raspberry Pia. Također navodi kako je sposoban za sve zadatke – od konferencijskog do desktop, server i HTPC računala. Dakle, jednako bi trebali biti zadovoljni poslovni i kućni korisnici.

Librem Mini na prednjoj strani kućišta ima četiri USB type-A porta (2x USB 2.0, 2x USB 3.0), 3,5-milimetarski audio port te tipku za uključivanje. Stražnja strana kućišta standardno je bogatije opremljena. Uz dva USB 3,0 porta tu su još i jedan Gigabitni LAN port, jedan HDMI i jedna DisplayPort konektor te jedan USB-C te naponski port.

Dimenzije uređaja su 12,8 x 12,8 x 3,8 centimetara, a masa mu je oko 1 kilograma. Detaljne specifikacije kao i konfigurator konfiguracije dostupni su na službenim stranicama proizvođača.