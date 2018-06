Liva One Plus SoC, mini računalo sa Gemini Lake procesorima

ECS je predstavio novo mini računalo iz serije Liva – Liva One Plus SoC temelji se na Intelovim Gemini Lake procesorima i Windowsima 10

ECS tvrtka koja stoji iza poznatih mini računala LIVA predstavila je svoj najnoviji model – Liva One Plus SoC. Radi se o mini računalu temeljenom na Intelovim Gemini Lake procesorima i Windowsima 10.

Kupci će moći birati između tri Intelova procesora – Celerona J4005 i J4105 te Pentiuma J5005. Što se radne memorije tiče ECS je osigurao podršku za do 8 GB DDR4 RAM-a (2.400 MHz). No kako Liva One Plus SoC ima samo jedan SO-DIMM memorijski utor na količinu memorije treba posebno obratiti pažnju prilikom kupnje.

Vezano uz podatkovni prostor ne bi trebalo biti problema. Naime, Liva One Plus SoC ima dva SATA (6 Gb/s) porta od čega je jedan namijenjen priključivanju 2,5-inčnoh HDD ili SSD uređaja, a drugi priključivanju SSD-a M.2 formata (2242/2280).

S prednje strane kućišta ECS je smjestio tri USB 2.0 porta, Power tipku te po jedan 3,5-milimetarski audio port za slušalice i mikrofon. Stražnja strana kućišta je nešto bogatija portovima – dva USB 3.1 porta, dva USB 2.0 porta, jedan Gigabitni LAN port, dva dodatna 3,5-milimetarska audio porta te po jedan HDMI i D-Sub video izlaz. Dakako na stražnjoj strani se nalazi i priključak za strujni adapter.

Što se podržanih tehnologija tiče ECS se pobrinuo za podršku za Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (4.2) tehnologije koje nose Intelov potpis. Dimenzije uređaja su 196 x 183 x 45 milimetara. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.

Točan datum dolaska na tržište i cijene po kojima će se prodavati ECS tek treba objaviti.