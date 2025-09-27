Raspberry Pi 500+ je retro mini PC sa 16 GB RAM-a, SSD-om i mehaničkom tipkovnicom
Novi model hobističkog mini računala temeljen je na platformi Raspberry Pi 5, donosi prilagodljivu mehaničku tipkovnicu s RGB osvjetljenjem, 16 GB RAM-a i ugrađeni SSD disk po cijeni od 200 dolara
Raspberry Pi dobio je najnovijeg člana svoje obitelji mini računala, Raspberry Pi 500+. Riječ je o kompletnom stolnom računalu integriranom u kućište tipkovnice, koje proizvođač opisuje kao "ljubavno pismo strojevima našeg djetinjstva" i svoj dosad najdotjeraniji proizvod. Novi model temelji se na platformi Raspberry Pi 5, nasljednik je modela 500, a na tržište će stići po početnoj cijeni od 200 američkih dolara.
U srcu uređaja nalazi se četverojezgreni Arm Cortex-A76 procesor radnog takta 2,4 GHz, a po prvi put u povijesti linije Raspberry Pi, ugrađeno je čak 16 GB SDRAM memorije. Raspberry Pi 500+ nudi mogućnost spajanja dva 4K zaslona, dvopojasni Wi-Fi i dolazi s predinstaliranim Raspberry Pi OS-om na ugrađenom M.2 SSD disku kapaciteta 256 GB.
Tipkovnica čini razliku
Najočitija fizička razlika u odnosu na prethodni model je visokokvalitetna mehanička tipkovnica. Tipkovnica ima i individualno adresabilne RGB LED diode za promjenjivo pozadinsko osvjetljenje, a niskoprofilne tipke laserski su gravirane kako bi svjetlost prolazila kroz oznake. Dakako, prekidači su kompatibilni i s većinom zamjenskih setova tipki, pa će hobisti moći svoje računalo prilagoditi vlastitom stilu mijenjajući tipke prema svojim preferencijama. U paketu dolazi i alat za jednostavno uklanjanje kapica tipki.
Proširivost i fleksibilnost
Kućište uređaja dizajnirano je tako da se može otvoriti kako bi se pristupilo unutrašnjosti. Ugrađeno M.2 ležište podržava standardne 2280 M.2 kartice, što korisnicima omogućuje nadogradnju SSD diska ili instalaciju drugih PCI Express perifernih uređaja. U paketu se nalazi i alat koji olakšava otvaranje kućišta.
Iako uređaj dolazi s predinstaliranim operativnim sustavom na internom SSD-u, Raspberry Pi 500+ i dalje podržava pokretanje sustava s SD kartice ili s vanjskih USB SSD diskova. Time se nudi dodatna fleksibilnost korisnicima koji žele brzo mijenjati operativne sustave ili koristiti alternativne metode pohrane podataka.