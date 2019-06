Shuttle XPC EN01, otporni mini PC za industriju

Shuttle je na Computex 2019 sajmu predstavio novu seriju mini računala s pasivnim hlađenjem – EN01. Seriju će činiti različiti modeli, od onih temeljenim na Intelovim procesorima do onih s Nvidijinom platformom Jetson TX2.

Prvi model kojeg je tvrtka predstavila nosi oznaku EN01J i temelji se na Intelovim procesorima iz serije Apollo Lake. Kupcima su na raspolaganju tri procesora – dvojezgreni Celeron J3355 te četverojezgreni Celeron J3455 i Pentium J4200. Sva tri modela imaju integriranu grafiku i TDP od 10W.

Što se radne memorije tiče, EN01J podržava do 8 GB RAM-a (LPDDR4, 2.400 MHz), podatkovni prostor ide do 64 GB (eMMC), a korisnici kojima je potrebno više prostora do istog mogu doći preko memorijske kartice (microSD) ili spajanjem eksternog HDD ili SSD uređaja.

Kao što je vidljivo iz priloga EN01J odlikuje se neobičnijim dizajnom, koje više podsjeća na podeblji konektor nego na kućište računala. No ovo računalo se ionako neće nalazi na kućnom ili uredskom stolu ili sličnom mjestu već u industrijskim pogonima gdje ljepota kućišta ne igra veću ulogu.

Od ostalih konektora EN01J ima po jedan HDMI (1.4), Gigabitni LAN te jedan micro USB 2.0 (OTG) port i dva USB 3.1 (Type-A) porta prve generacije. Shuttle je osigurao i jedan M.2 utor za daljnja proširenja (3042) te nano SIM utor. Shuttle opcionalno nudi i podršku za Power over Ethernet (POE-PD i POE-PSE) i HDMI In.

Za sada na službenim stranicama proizvođača nema podataka o EN01 seriji. No zna se kako će ista službeno podržavati Windowse i Linux.