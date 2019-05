Zotac na Computex sajam donosi nova ZBOX, MEK i VR Go računala

Zotac je najavio koje će nove proizvode donijeti na Computex 2019 sajam koji počinje početkom idućeg tjedna – od malih ZBOX računala do već pomalo zaboravljenih Backpack računala

Početkom idućeg tjedna, točnije u utorak 28. svibnja počet će ovogodišnji Computex sajam. Kao i svake godine do sada tih dana mnogi će proizvođači računalne opreme predstaviti javnosti svoje novitete za 2019. godinu. Među njima će se naći i Zotac koji je najavio kako će predstaviti nova računala iz ZBOX i VR Go serija.

ZBOX računala ne treba posebno predstavljati, riječ je o mini računalima koja dolaze u raznim izvedbama, od uredskih do gamerskih. Jedan od modela koji će tih dana biti predstavljen je i ZBOX edge mini koji unatoč malim dimenzijama udomljuje snažan hardver, primjerice Intelov Core i7-8565U procesor iz serije Whiskey Lake.

ZBOX edge mini bit će opremljen s dva DisplayPort i jednim HDMI konektorom, što znači kako će se moći povezati s do tri monitora. Zatim tu je i jedan Gigabitni LAN port, dva USB 3.1 porta, naponski konektor te konektor za vanjsku Wi-Fi antenu. To je samo stražnja strana kućišta. Na prednjoj se nalazi još koji konektor – dva USB konektora, od čega je jedan Type-A, a drugi Type-C te 3,5-milimetarski audio konektor na kojeg se priključuju slušalice ili mikrofon. S lijeve strane prednjeg panela nalazi se osvjetljena tipka za uključivanje računala. S desne bočne strane Zotac je smjestio čitač memorijskih kartica (SD), a s lijeve bočne strane kensington bravicu.

Zotac za sada nije naveo koliko će radne i podatkovne memorije biti raspoloživo za ZBOX edge mini model. No, kako je u igri Core i7-8565U procesor možemo očekivati podršku za barem 16 GB ili 32 GB RAM-a te do 1 TB podatkovnog prostora. Naime, kako je ZBOX edge dosta niskog profila neće biti mjesta za 2,5“ HDD ili SSD uređaje, već samo za M.2 formata. Zotac navodi kako će se u ZBOX edge moći ugraditi do dva M.2 SSD-a.

ZBOX edge stići će u dva modela – Zotac M Series Edge mini i Zotac C Series Edge mini. Glavna razlika bit će u tome što će modeli iz serije „M“ imati aktivno hlađenje procesora i podršku za PCIe NVMe SSD-ove, a modeli iz serije „C“ pasivno hlađenje, slabije procesore (Celeron…) i podršku za M.2 SATA SSD. Na tržištu bi se trebali pojaviti tijekom četvrtog kvartala 2019. godine.

Zotac je najavio kako na Computex sajam donosi i novi ZBOX Magnus EN72070V. Riječ je o mini računalu za kreatore sadržaja opremljenom Nvidijinom grafičkom karticom GeForce RTX 2070 te Intelovim Core procesorima. Na svoje će doći i gameri za koje je Zotac pripremio nove modele MEK Mini i treću generaciju VR Go računala. MEK je njihovo stolno računalo za gamere, a VR Go gamersko računalo za na leđa (Backpack), koje je namijenjeno za gaming u virtualnoj stvarnosti.