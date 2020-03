AnTuTu je, kažu zbog nesporazuma, maknut iz Google Play trgovine

Ako ste ovih dana nabavili novi mobitel te ste krenuli preko Google Playa instalirati AnTuTu kako bi usporedili performanse svog novog mobilnog ljubimca s drugim uređajima, najvjerojatnije ga niste pronašli tamo. Razlog tomu je što ga je Google uklonio iz Play Storea, a glavni krivac za to bi mogao biti omraženi Cheetah Mobile.

Podsjetimo, Google je još zbog konstantnih kršenja pravila uklonio sve aplikacije koje su nastale u digitalnog kuhinji tvrtke Cheetah Mobile. Njihove su aplikacije napadno prikazivale veliku količinu oglasa, često i preko cijelog zaslona čime su ometali korisnike u korištenju pametnih uređaja. Dodatno iste su aplikacije često i kršile privatnost korisnika, a događalo se i da su prikupljene korisničke podatke slale na servere u Kini.

Sve to navelo je Google da 2018. godine, izbaci Cheetah Mobile i sve njegove aplikacije sa Play Storea. No kakve to veze ima s AnTuTuom? Čini se kako je Google povezao AnTuTu s tvrtkom Cheetah Mobile pa ga je zadesila ista sudbina – uklonjene su aplikacije AnTuTu Benchmark, AnTuTu 3DBench i AITuTu Benchmark.

No, ubrzo je stiglo priopćenje iz AnTuTua u kojem objašnjavaju kako se radi o zabuni od strane Googlea te da AnTuTu nije u vlasništvu Cheetah Mobilea te da njegovi developeri nisu imali pristup AnTuTu računu na Play Storeu te kako AnTuTu ne reklamira nikakav softver od Cheetah Mobilea.

CEO tvrtke AnTuTu, Zhao Chen, navodi kako je najvjerojatnije došlo do pogreške od strane Googlea, jer se Cheetah Mobile spominje u njihovim dokumentima o privatnosti kao i internetska stranica cmcm.com iz razloga što su od njih kupili i koristili pravne usluge. Naime, kako kažu ovo je normalna pojava budući je Cheetah Mobile 2014. postao investitor te je ujedno i jedan od dioničara tvrtke AnTuTu. Dodatno su naglasili da unatoč tomu što je u upravnom odboru AnTuTua i Fu Sheng (CEO Cheetah Mobile) da on nema nikakvog utjecaja na upravljanje tvrtkom AnTuTu.

Iz AnTuTua su poručili i kako rade na rješavanju ovog nesporazuma zajedno s Googleom i Cheetah Mobileom. Dok se nastala situacija ne riješi, AnTuTu aplikacije su dostupne kao APK datoteke na službenim stranicama tvrtke. Apple za sada još nije uklonio AnTuTu sa App Storea.