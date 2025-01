Top 10 mobilnih aplikacija otvorena kôda - Ovog nema na Google Playu

Korištenje telefona s Androidom bez Google Playa čini se nezamislivim, s obzirom na to da je riječ o središnjoj digitalnoj distribucijskoj platformi preko koje korisnici mogu preuzimati i instalirati aplikacije, igre i druge digitalne sadržaje, uz mogućnost automatskog ažuriranja aplikacija, sinkronizacije podataka i određenih sigurnosnih značajki. No, to ne znači da ne postoji čitav paralelni svijet aplikacija za Android koje se mogu instalirati iz alternativnih izvora, a to će posebno biti zanimljivo onima koji žele koristiti aplikacije otvorena kôda, i to pogotovo one kojima zbog različitih razloga Google neće omogućiti da budu dostupne u službenoj trgovini aplikacijama…