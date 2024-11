Google Chrome za iOS dobiva neke značajke s Androida

Google Chrome za iOS dobiva nekoliko novih značajki preuzetih iz verzije za Android, uključujući istovremeno pretraživanje slika i teksta putem Google Lensa. Chrome za iOS već je omogućavao korištenje Google Lensa za pretraživanje slika na iPhoneu ili slika snimljenih kamerom, ali sada je moguće dodati i tekst kako biste preciznije definirali pretraživanje u samo jednom koraku.

Primjerice, korisnici mogu prenijeti fotografiju majice čiji im se dizajn sviđa u Lens, tekstualno upisati željenu boju i pretraživač će pokušati pronaći odgovarajući model. Zanimljivo je da ova nadogradnja dolazi u trenutku kada je Apple predstavio vlastitu značajku pretraživanja putem Apple Intelligencea, dostupnu inače samo na iPhoneima 16 i 16 Pro.

Kako prenosi The Verge, nova verzija Chromea za iOS također omogućuje spremanje slika i datoteka poput PDF-ova izravno na Google Photos i Google Drive. Ovo je korisno za one koji su već ispunili besplatnih 5 GB iCloud memorije ili pak one koji preferiraju koristiti Google Drive za pohranu.

Uz to, Chrome za iOS uvodi i Shopping Insights, značajku koja u adresnoj traci može prikazati obavijest o dobroj ponudi za proizvode koje korisnik pretražuje, a sve to potkrijepljeno je s praćenjem cijena. Za korištenje ove značajke, potrebno je sinkronizirati povijest pregledavanje s Googleom i omogućiti opciju „Make searches & browsing better“.

Jedna od novih funkcionalnosti je i mini-preglednik Google Mapsa. Kada se dodirne adresa na nekoj web stranici, moguće je vidjeti njezinu lokaciju na Mapsu bez otvaranja nove kartice ili prebacivanja na aplikaciju.