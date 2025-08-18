Google Messages dobio opciju poništavanja slanja poruka
Google Messages konačno je ušao u 'ekipu' aplikacija za dopisivanje koje imaju mogućnost poništavanja slanja poruke
Google je svim korisnicima aplikacije Messages omogućio dugo iščekivanu opciju poništavanja slanja poruka. Zahvaljujući RCS protokolu (Rich Communication Services), poruke se sada mogu izbrisati i s uređaja primatelja, a ne samo s pošiljateljevog zaslona kako je do sada bio slučaj.
Naime, kada korisnik u Messagesu označi poruku i klikne na ikonu koša za smeće, pojavit će se dvije opcije – izbriši za sve i izbriši za mene. Prva opcija tu poruku uklanja svugdje, dok druga opcija uklanja samo za pošiljatelja.
Iako su druge aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa i Messengera ovu opciju uvele još prije nekoliko godina, riječ je o velikom koraku za Google Messages, pogotovo za one korisnike koji koriste ovu aplikaciju kao primarni alat za dopisivanje.