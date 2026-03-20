Google Messages dobiva dijeljenje lokacije u stvarnom vremenu

Iz Googlea naglašavaju da privatnost korisnika u fokusu, pa tako u svakom trenutku mogu kontrolirati tko vidi njihovu lokaciju, koliko dugo se ona dijeli i kada će dijeljenje biti zaustavljeno

Google Messages dobiva mogućnost dijeljenja lokacije u stvarnom vremenu, čime se dodatno širi funkcionalnosti izvan klasičnog slanja poruka.

Naime, korisnici sada mogu unutar samog razgovora podijeliti svoju trenutačnu lokaciju koja se kontinuirano ažurira, bez potrebe za prebacivanjem na druge aplikacije poput WhatsAppa koju tu mogućnost ima već godinama. Dovoljno je samo otvoriti chat, odabrati opciju za dijeljenje lokacije iz izbornika i uključiti ju.

Korisnici imaju potpunu kontrolu nad trajanjem dijeljenja lokacije pa je tako moguće odabrati unaprijed definirane opcije poput jednog sata ili cijelog dana, kao i staviti neko totalno drugačije, prilagođeno vrijeme. Dijeljenje se u svakom trenutku može prekinuti jednim dodirom.

Važno je napomenuti da ova funkcija radi isključivo u RCS razgovorima, što znači da neće biti dostupna u komunikaciji putem klasičnih SMS poruka.