Google Messages dobiva dijeljenje lokacije u stvarnom vremenu

Iz Googlea naglašavaju da privatnost korisnika u fokusu, pa tako u svakom trenutku mogu kontrolirati tko vidi njihovu lokaciju, koliko dugo se ona dijeli i kada će dijeljenje biti zaustavljeno

Matej Markovinović petak, 20. ožujka 2026. u 20:22
Foto: Unsplash

Google Messages dobiva mogućnost dijeljenja lokacije u stvarnom vremenu, čime se dodatno širi funkcionalnosti izvan klasičnog slanja poruka.

Naime, korisnici sada mogu unutar samog razgovora podijeliti svoju trenutačnu lokaciju koja se kontinuirano ažurira, bez potrebe za prebacivanjem na druge aplikacije poput WhatsAppa koju tu mogućnost ima već godinama. Dovoljno je samo otvoriti chat, odabrati opciju za dijeljenje lokacije iz izbornika i uključiti ju.

Korisnici imaju potpunu kontrolu nad trajanjem dijeljenja lokacije pa je tako moguće odabrati unaprijed definirane opcije poput jednog sata ili cijelog dana, kao i staviti neko totalno drugačije, prilagođeno vrijeme. Dijeljenje se u svakom trenutku može prekinuti jednim dodirom.

Važno je napomenuti da ova funkcija radi isključivo u RCS razgovorima, što znači da neće biti dostupna u komunikaciji putem klasičnih SMS poruka.

 

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi