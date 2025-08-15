ChatGPT dobio integraciju s Googleovim uslugama, ali je za mnoge razočaravajuća

OpenAI je uveo integraciju s Google uslugama u ChatGPT, no ključna značajka pretraživanja Gmaila rezervirana je za skupe Pro korisnike, dok Plus korisnici ostaju razočarani sporom i nepraktičnom alternativom

OpenAI je počeo s uvođenjem dugoočekivane integracije s Googleovim uslugama za svoje pretplatnike na ChatGPT Plus i Pro. Ova vijest, koju su mnogi s nestrpljenjem iščekivali još od demonstracije na predstavljanju GPT-4o modela, trebala je biti veliki korak naprijed. Međutim, kako prenosi TechRadar, implementacija je za većinu korisnika veliko razočaranje.

Nakon jednostavnog procesa povezivanja Googleovog računa unutar postavki ChatGPT-a, koji uključuje davanje nekoliko dozvola, korisnici s Plus pretplatom otkrivaju da je izravno pretraživanje Gmaila unutar razgovora s chatbotom rezervirano je isključivo za korisnike skupog Pro plana.

Problem leži u ogromnoj razlici u cijeni. Dok ChatGPT Plus pretplata košta pristupačnih 20 dolara mjesečno, Pro plan namijenjen je tvrtkama i naplaćuje se čak 200 dolara mjesečno. Staviti tako korisnu značajku iza tako visokog platnog zida čini se nelogičnim, pogotovo kada znamo da konkurentski Gemini istu funkcionalnost nudi potpuno besplatno. Razumljivo je da je Googleu lakše povezati vlastite servise, no OpenAI-jeva odluka djeluje kao propuštena prilika da oduševi svoju najširu bazu plaćenih korisnika.

Ipak, vrijednost ove funkcije nije zanemariva. Svatko tko je koristio Gemini za pretraživanje Gmaila zna koliko je moćniji od standardne tražilice. Umjesto ključnih riječi, možete postavljati upite prirodnim jezikom, a Gemini će s lakoćom pronaći točno taj e-mail, čak i ako se ne sjećate pošiljatelja ili datuma. Imati takvu mogućnost unutar ChatGPT-a bio bi ogroman dobitak u produktivnosti.

Doduše, postoji svojevrsno zaobilazno rješenje za Plus korisnike, ali je ono u praksi gotovo neupotrebljivo za brze pretrage. Moguće je pretraživati Gmail putem alata Deep Research. Međutim, ovaj alat dizajniran je za dubinska istraživanja kompleksnih tema koja rezultiraju detaljnim izvještajima, a ne za pronalaženje jednog e-maila. Proces je spor i nespretan – prvo, morate pokrenuti Deep Research, osigurati da je Gmail odabran kao izvor, unijeti upit i zatim čekati nekoliko minuta dok alat obrađuje zahtjev.

Na kraju, rezultati koje Deep Research pruži su točni, ali tko ima vremena čekati i do 10 minuta za nešto što bi trebalo biti trenutačno? U tom vremenu, puno je brže otići izravno u Gmail i koristiti standardnu tražilicu ili, još bolje, jednostavno otvoriti Gemini.