Google Photos dobiva AI alat za izradu personaliziranih memeova

Korisnici Google Photosa moći će izrađivati memeove u kojima će oni biti glavni lik. Značajke je trenutno dostupna samo u SAD-u

Matej Markovinović subota, 24. siječnja 2026. u 10:02
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google Photos dobio je novu značajku nazvanu Me Meme, koja korisnicima omogućuje izradu personaliziranih memeova uz pomoć generativne umjetne inteligencije. Radi se o alatu koji korisnik postavlja kao glavnog lika memea, koristeći njegove fotografije i predloške.

Kako navode iz Googlea, značajka funkcionira tako da korisnik u aplikaciji odabere opciju Create, zatim Me Meme, izabere predložak memea i doda vlastitu fotografiju, nakon čega AI automatski generira meme. Gotov sadržaj moguće je zatim spremiti, ponovno generirati ili pak podijeliti.

Ako vam ovo zvuči zabavno, moramo vas razočarati informacijom da je Me Meme trenutno dostupan samo korisnicima u SAD-u. No, uskoro će vjerojatno stići i na ostala tržišta pa tako i na naše.

📷 Screenshot: Android Authority
Screenshot: Android Authority

 



