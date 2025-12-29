Samsung dovodi Google Photos na svoje pametne televizore

Samsung je najavio postupno uvođenje Google Photosa na svoje pametne televizore tijekom 2026. godine, uz niz novih značajki za prikaz i obradu fotografija na velikom zaslonu

Matej Markovinović ponedjeljak, 29. prosinca 2025. u 13:25
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Samsung je objavio da na svoje pametne televizore dovodi Google Photos. Time će se po prvi puta dogoditi da je Google Photos dostupan kao aplikacija na nekoj TV platformi, budući da ni Googleovi televizori s Android TV-om trenutno nemaju izvornu podršku.

Naime, Google Photos na Samsungovim TV-ovima bit će uveden postupno, kroz tri razine funkcionalnosti. Prva značajka, Memories, koja stiže u ožujku 2026., automatski će generirati tematske kolekcije fotografija i videozapisa na temelju prepoznatih osoba, lokacija i značajnih događaja.

Nadalje, korisnici Samsung TV-a dobit će i pristup značajki Nano Banana putem opcije Create with AI, koja je planirana za dolazak kasnije tijekom 2026. godine. Ova će funkcija ponuditi tematske predloške za uređivanje postojećih fotografija uz pomoć AI-a, baš kao i na mobitelima.

Treća značajka, Personalized Results, planirana je za kasniji dio 2026. godine te će korisnicima omogućiti ciljano generiranje prezentacija fotografija prema odabranim temama ili konkretnim upitima, umjesto automatski predloženih uspomena kao kod značajke Memories.

Više informacija dostupno je u Samsungovom priopćenju.

 



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija