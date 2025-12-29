Samsung dovodi Google Photos na svoje pametne televizore

Samsung je najavio postupno uvođenje Google Photosa na svoje pametne televizore tijekom 2026. godine, uz niz novih značajki za prikaz i obradu fotografija na velikom zaslonu

Samsung je objavio da na svoje pametne televizore dovodi Google Photos. Time će se po prvi puta dogoditi da je Google Photos dostupan kao aplikacija na nekoj TV platformi, budući da ni Googleovi televizori s Android TV-om trenutno nemaju izvornu podršku.

Naime, Google Photos na Samsungovim TV-ovima bit će uveden postupno, kroz tri razine funkcionalnosti. Prva značajka, Memories, koja stiže u ožujku 2026., automatski će generirati tematske kolekcije fotografija i videozapisa na temelju prepoznatih osoba, lokacija i značajnih događaja.

Nadalje, korisnici Samsung TV-a dobit će i pristup značajki Nano Banana putem opcije Create with AI, koja je planirana za dolazak kasnije tijekom 2026. godine. Ova će funkcija ponuditi tematske predloške za uređivanje postojećih fotografija uz pomoć AI-a, baš kao i na mobitelima.

Treća značajka, Personalized Results, planirana je za kasniji dio 2026. godine te će korisnicima omogućiti ciljano generiranje prezentacija fotografija prema odabranim temama ili konkretnim upitima, umjesto automatski predloženih uspomena kao kod značajke Memories.

Više informacija dostupno je u Samsungovom priopćenju.