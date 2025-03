Jezični modeli u prosjeku izrađuju duhovitije memove od ljudi

Suradnja, poznato je to oduvijek, potiče kreativnost te dovodi do inovativnijih i učinkovitijih rezultata. Ništa drugačije nije niti kod pisanja, odnosno stvaranja humorističnog sadržaja, no situacija je ponešto drugačija kad ljudi ne surađuju s drugim ljudima, već s umjetnom inteligencijom. Pokazuje to nova studija znanstvenika iz Švedske i Njemačke. Njezine rezultate profesor sa sveučilišta Wharton Ethan Mollick na društvenoj mreži BlueSky komentirao je riječima "Žao mi je, ali meme Turingov test je pao".

Studija je pokazala da veliki jezični modeli umjetne inteligencije u prosjeku proizvode smješnije memove nego što ih stvaraju ljudi, a do tog se rezultata došlo upravo ispitivanjem ljudi o duhovitosti pojedinog sadržaja. Ljudi, pak, koji surađuju s AI-jem na izradi šaljivih dosjetki nisu od toga imali koristi u vidu povećanja duhovitosti, također je jedan od zaključaka.

Ljudi su ipak na vrhu

U provedenoj studiji sudjelovale su tri skupine po 50 sudionika. Prva je skupina samostalno izrađivala memove, druga je u tom zadatku surađivala s naprednim jezičnim modelom, dok je treća skupina bila ona u kojoj je AI autonomno generirao šaljive memove. Kvaliteta nastalih memova procjenjivala se putem crowdsourcinga, pri čemu su ocjenjivane kreativnost, humor i pogodnost sadržaja za dijeljenje na Internetu.

Rezultati su pokazali da je asistencija velikih jezičnih modela povećala broj generiranih ideja i smanjila napor koji su sudionici osjećali pri izvedbi zadatke. Međutim, suradnja s AI-jem nije poboljšala ukupnu kvalitetu memova. Zanimljivo je da su memovi koje je u potpunosti generirao AI u prosjeku postigli bolje rezultate u svim kategorijama u usporedbi s onima koje su izradili ljudi sami ili u suradnji s AI-jem, kažu autori istraživanja.

Ipak, analizom najbolje ocijenjenih memova utvrđeno je da su oni koje su stvorili ljudi bili najduhovitiji, dok su memovi nastali u suradnji s AI-jem prednjačili u kreativnosti i mogućnosti dijeljenja. "Ovi nalazi ukazuju na složenost suradnje između ljudi i AI-ja u kreativnim zadacima. Iako umjetna inteligencija može povećati produktivnost i stvarati sadržaj koji privlači širu publiku, ljudska kreativnost ostaje ključna za sadržaj koji ostvaruje dublju povezanost s publikom", generalni je zaključak studije "One Does Not Simply Meme Alone", dostupne na servisu arXiv.

Istraživački tim navodi i da je vrijeme kod kreiranja šaljivih sadržaja u istraživanju bilo ograničeno, pa predlaže nova istraživanja. Trebalo bi, kažu, istražiti scenarije u kojima modeli umjetne inteligencije brzo generiraju mnogo ideja, da bi potom ljudi među njima odabirali i dodatno usavršavali najbolji sadržaj – što bi moglo dovesti do još duhovitijih rezultata.