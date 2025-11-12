Google Play Store uvodi upozorenja za aplikacije koje previše troše bateriju

Ako aplikacija premaši postavljeni prag za rad u pozadini, mogla bi biti isključena iz Play Storea uz upozorenje o pojačanoj potrošnji baterije uređaja

Google je najavio da će Play Store od 1. ožujka 2026. godine početi prikazivati upozorenja za aplikacije koje mogu brže trošiti bateriju zbog prekomjerne aktivnosti u pozadini.

Kako navode u objavi na svome blogu, ova se upozorenja temelje na sustavu razvijenom u suradnji sa Samsungom i nazvanom „excessive partial wake lock“ (pretjerano djelomično buđenje uređaja), koji mjeri koliko često aplikacije drže uređaj “budnim” i time troše energiju čak i kad ih korisnik ne koristi.

Ako aplikacija premaši postavljeni prag koji iznosi više od dva sata neopravdanog rada u pozadini u 24 sata, mogla bi biti isključena iz preporuka na Play Storeu, a na njezinoj stranici pojavit će se upozorenje o pojačanoj potrošnji baterije.

Upozorenje bi ovako trebalo izgledati Foto: Google

Iz Googlea kažu i da će se aplikacija smatrati problematičnom ako više od 5 posto korisničkih sesija u razdoblju od 28 dana pokazuje prekomjerne „wake lockove“. Iz mjerenja su izuzeti nužni procesi poput reprodukcije zvuka ili prijenosa podataka.

Više detalja dostupno je na Googleovom blogu.